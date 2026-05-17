જુનાગઢ: ચાની રકાબી પરથી વૃદ્ધ મહિલાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલયો, આરોપીની ધરપકડ

આ હત્યાની ઘટના સામે આવતા જુનાગઢ પોલીસે પણ સમગ્ર મામલામાં તપાસ શરૂ કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 7:00 PM IST

જુનાગઢ : જિલ્લામાં ગત 12 મેના દિવસે સાંજે 7 થી 9ના સમયગાળા દરમિયાન સુનીતાબેન રાયજા નામની વૃદ્ધ મહિલાની તેના ઘરમાં જ હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. આજે હત્યાના પાંચમા દિવસે જુનાગઢ પોલીસે મૃતક મહિલા સુનિતાબેનના પુત્રનો મિત્ર સુરેશ વાઘવાણીની અટકાયત કરી છે. ધંધામાં નુકસાની જતા સુરેશે મૃતક સુનીતાબેન પાસેથી કેટલાક પૈસા ઉછીના માગ્યા હતા. આ દરમિયાન બંને વચ્ચે સુનિતાબેનના ઘરમાં જ માથાકૂટ થતાં સુરેશે સુનીતાબેનની હત્યા કરી નાખી હતી.

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરાએ આપેલી માહિતી અનુસાર, "ગત 12મી મેના રોજ ગિરિરાજ સોસાયટી વિસ્તારમાં સુનિતાબેન રાયજા નામની વૃદ્ધ મહિલાની 7 થી 9ના સમયગાળામાં તેમના જ ઘરમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. રાત્રિના સમયે વૃદ્ધ મહિલાની હત્યા થતા સમગ્ર જુનાગઢ શહેરમાં ભારે ખડભડાટ મચી જવા પામ્યો હતો. આ હત્યાની ઘટના સામે આવતા જુનાગઢ પોલીસે પણ સમગ્ર મામલામાં તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં આજે હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં જૂનાગઢ પોલીસને સફળતા મળી છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, મૃતક મહિલાના પુત્રના મિત્ર અને જુનાગઢ શહેરમાં ટિફિન સર્વિસના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા સુરેશ વાઘવાણીની પોલીસે હત્યાના આરોપસર અટકાયત કરી છે. ધંધામાં નુકસાની અને શેરબજારમાં પૈસા ધોવાઈ જતા સુરેશે મૃતક સુનિતાબેન પાસે કેટલાક પૈસા ઉછીના લેવા માટે તેના ઘરે રાત્રિના સમયે ગયો હતો. આ દરમિયાન ઘરમાં સુનિતાબેન સિવાય અન્ય કોઈ વ્યક્તિ હાજર ન હતી, જેથી પૈસાની લેતી દેતીની વાતમાં ઉશ્કેરાહટ સુનિલે સુનીતાબેનની હત્યા કરી નાખી હતી."

રાત્રિના 7 થી 9 વાગ્યા દરમિયાન વૃદ્ધ મહિલાની હત્યાના ગુનામાં પોલીસે ખૂબ જ ગંભીરતાથી તપાસ શરૂ કરી છે. જેમાં આસપાસના સીસીટીવી અને મૃતક મહિલા અને તેના પરિવાર સાથે સંકળાયેલા જાણીતા કે પરિવારજનોની પણ શંકાના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં સીસીટીવીના કેટલાક ફૂટેજો અનુસાર કેટલાક લોકોની તપાસ પણ કરાઈ હતી. જેમાં શંકાસ્પદ ગતિવિધિ જાણતા સુરેશ પર પોલીસે વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તેની પાછલા દિવસો દરમિયાન ઝીણવટ ભરી તપાસ કરતા અંતે સુરેશે મહિલાની હત્યા કરવાનો ગુનો સ્વીકારી લીધો હતો, જેની આજે જુનાગઢ પોલીસે અટકાયત કરી છે.

હત્યા બાદ અંતિમ સંસ્કારમાં પણ આરોપીની હાજરી

સુરેશે હત્યા કર્યા બાદ તેના પર કોઈને શંકા ન જાય તે માટે મૃતક સુનિતાબેનની અંતિમ સંસ્કારની તમામ વિધિમાં પણ તે ખૂબ જ લાગણી સાથે જોડાયો હતો. મૃતક મહિલા સુનીતાબેનના પુત્રનો મિત્ર હોવાને નાતે પણ તેમણે અંતિમ સંસ્કારની તમામ સામગ્રી લાવવામાં પણ બધાથી આગળ પડતો ભાગ લીધો હતો અને જાણે કે કોઈ ઘટના ઘટી જ નથી તે પ્રમાણે સુનીતાબેનની અંતિમ વિધિ પણ પૂર્ણ કરાવી હતી.

ચાની ત્રીજી રકાબીએ હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં કરી મદદ

પાછલા પાંચ દિવસથી જુનાગઢ પોલીસ હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં સતત પ્રયત્નશીલ હતી. આ દરમિયાન સુનિતાબેનના ઘરમાં એક કામવાળી મહિલા દરરોજ ચાર થી સાતના દરમિયાન ભોજન બનાવવાની સાથે અન્ય કેટલાક કામોમાં કરવા માટે આવતી હતી. પોલીસે તેની પણ પૂછપરછ કરી હતી. તેમાંથી હત્યાના ભેદની સૌથી મજબૂત કડી ચાની ત્રીજી રકાબી પોલીસને મળી હતી. સામાન્ય રીતે ઘરમાં મૃતક સુનિતાબેન અને તેનો પુત્ર બપોરના સમયે ચા પીતા હતા. ચા પીને સુનિતાબેનનો પુત્ર પોતાની દુકાને ધંધા માટે જતો રહેતો હતો ત્યારે કામ કરવા માટે આવતી મહિલા ચાની બે રકાબીને દરરોજ સાફ કરતી હતી, પરંતુ હત્યાના દિવસે ચાની બે રકાબીની જગ્યા પર ત્રીજી રકાબી ઘરમાં જોવા મળી હતી. જે હત્યારા સુરેશ સુધી પહોંચવામાં પોલીસને સૌથી મજબૂત કડી પ્રાપ્ત થઈ.

આ હત્યા થઈ તે ઘર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસની સીધી હત્યારા સુધી પહોંચી શકાય તેવી મજબૂત કડી હાથ લાગી ન હતી. જેથી પોલીસે સમગ્ર ઘટના સ્થળના ડ્રોન સર્વેન્સ વિડિયો મારફતે પણ મૃતક મહિલાના ઘર સુધી કેટલા રસ્તાથી આવી અને જઈ શકાય છે. આવો એક ડ્રાફ્ટ પ્લાન પણ તૈયાર કર્યો, જેથી મહિલાના ઘર સુધી કોઈ હત્યા કરીને અન્ય છુપા રસ્તે પલાયન થઈ નથી ગયુંને તેની પણ ચકાસણી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

