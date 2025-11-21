જુનાગઢ શહેરમાં 7 વર્ષથી સિટી બસ સેવા બંધ, શહેરીજનોની તાત્કાલિક બસ સેવા શરૂ કરવાની માંગ કરી
વર્ષ 2002માં જૂનાગઢ નગરપાલિકાને કોર્પોરેશનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. નગરપાલિકાના સમયે પણ જુનાગઢ શહેરમાં ચાર અલગ અલગ રૂટ પર સીટી બસ સેવા શરૂ હતી.
જુનાગઢ : શહેર મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રાથમિક સુવિધા માટે નગરપાલિકાના સમયથી ચાલતી સીટી બસ સેવા આજે બંધ હાલતમાં જોવા મળે છે. વર્ષ 2002માં જૂનાગઢ નગરપાલિકાને કોર્પોરેશનનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. નગરપાલિકાના સમયે પણ જુનાગઢ શહેરમાં ચાર અલગ અલગ રૂટ પર સીટી બસ સેવા શરૂ હતી, પરંતુ કોર્પોરેશન બન્યા બાદ રૂટમાં વધારો થવાની જગ્યા પર સીટી બસ સેવાનું સંચાલન સંપૂર્ણ પણે 7 વર્ષથી બંધ જોવા મળે છે. જેને જુનાગઢના લોકોના હિતાર્થે તુરંત શરૂ કરવામાં આવે તેવી સામાન્ય લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.
લોકોના હિતાર્થે સીટી બસ સેવા કરો શરૂ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સમગ્ર રાજ્યમાં એકમાત્ર એવું કોર્પોરેશન હશે કે અહીં મહાનગરપાલિકા દ્વારા સીટી બસ સેવાનું કોઈ પણ પ્રકારનું સંચાલન કરવામાં આવતું નથી. વર્ષ 2002માં જુનાગઢ નગરપાલિકાને મહાનગરપાલિકાનો દરજ્જો મળ્યા તે પૂર્વે જુનાગઢ શહેરના અલગ અલગ ચાર રૂટ પર સીટી બસ સેવા કાર્યરત હતી. જેનો શહેરીજનો ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા હતા, પરંતુ મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ લોકોની પાયાની અને પ્રાથમિક સુવિધા સીટી બસના રૂપમાં છીનવાઈ ગઈ છે. જેને તુરંત લોકોના હિતાર્થે શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ જુનાગઢ શહેરના સ્થાનિક લોકો કરી રહ્યા છે.
પાછલા 7 વર્ષથી સેવાઓ સંપૂર્ણ બંધ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પાછલા સાતેક વર્ષથી સીટી બસ સેવા સંપૂર્ણ પણે બંધ જોવા મળે છે. આ વર્ષો દરમિયાન સીટી બસ સેવા આજે શરૂ થશે, તેવા વાયદા અને વચનો સત્તાધીશો દ્વારા શહેરીજનોને આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આજદિન સુધી સીટી બસ સેવાનું સપનું સતાધીશો સાકાર કરી શક્યા નથી. જેને કારણે જુનાગઢના લોકો સીટી બસમાં બેસવાનું નસીબ પણ પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. કોરોના સંક્રમણ પૂર્વે ખાનગી કંપની દ્વારા સીટી બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોરોના પહેલા જ એકાદ વર્ષના સંચાલન બાદ કોન્ટ્રાક્ટરે સીટી બસ સેવાનું સંચાલન બંધ કરી દીધું હતું, ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જુનાગઢ શહેર સીટી બસ સેવા સિવાયનું મહાનગર બની રહ્યુ છે.
સીટી બસ ન હોવાથી અનેક અગવડો
જુનાગઢ શહેર 15 થી 20 કિલોમીટરના ચોરસ વિસ્તારમાં સ્થપાયેલ મહાનગરપાલિકા છે. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોને જોડતી સીટી બસ સેવા ખાસ કરીને મહિલા મુસાફરો માટે આશીર્વાદ સમાન માનવામાં આવે છે. આજના સમયે આકસ્મિક સંજોગોમાં જાહેર માધ્યમ થકી જતી એકલી મહિલા કે યુવતીઓને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ સીટી બસ સેવા સૌથી સુરક્ષિત અને અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. જે મહિલાઓ વાહન ચલાવી શકતી નથી, તેના માટે તો સીટી બસ સેવા આશીર્વાદ સમાન હતી, વધુમાં સીટી બસ સેવા બંધ થતા ઘરની મહિલાઓને કે જેમને વાહન ચલાવતા આવડતું નથી, તેવા તમામ પરિવારના પુરુષોએ ઘરની મહિલાને તેમના કામના સ્થળે લઈ જઈ અને પરત ઘરે મૂકવા જવું પડે છે. આવી સ્થિતિનું પણ નિર્માણ થયું છે. જેમાંથી તમામ લોકોને મુક્તિ મળે અને ખાસ મહિલા પ્રવાસીઓને સુવિધા મળે તે માટે તુરંત સીટી બસ સેવા જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં શરૂ થાય તેવી સ્થાનિક લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.
