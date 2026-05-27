ETV Bharat / state

જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે, નવા સ્ટેશનને મંજૂરી મળતા શહેરીજનોએ વ્યક્ત કરી ખુશી

જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે, નવા સ્ટેશનને મંજૂરી મળતા શહેરીજનોએ વ્યક્ત કરી ખુશી

જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે
જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 5:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ : એક સદી કરતા પણ વધારે જૂની અને જૂનાગઢ શહેરના મધ્યમાંથી પસાર થતી અમરેલી દેલવાડા વેરાવળ શહેરને જોડતી મીટરગેજ લાઇનના સાત રેલવે ફાટકો દૂર થાય તે માટે મીટરગેજ ટ્રેનના રેલ્વે સ્ટેશનને જૂનાગઢના ગાંધીગ્રામ સ્થિત ગ્રોફેડ ખાતે સ્થળાંતરિત કરવાની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી રેલ્વે વિભાગે આપી દીધી છે, તેને લઈને જૂનાગઢના સામાન્ય શહેરીજનોએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ સાથે સાથે સ્ટેશનને સ્થળાંતરિત કરવાની જાહેરાત થયા બાદ રેલવે સ્ટેશનનું કામ તુરંત શરૂ થાય તેવી માંગ પણ કરી નાખી છે.

જૂનાગઢ શહેરને ફાટક મુક્ત કરવાની જાહેરાત

જૂનાગઢ શહેરના મધ્યમાંથી પસાર થતી સો વર્ષ કરતા પણ વધારે જૂની મીટરગેજ રેલ્વે લાઈન કે જે જૂનાગઢને અમરેલી, વેરાવળ અને દીવના દેલવાડા સુધી જોડતી રાજાશાહી વખતની લાઈન જુનાગઢ શહેરના મધ્યમાંથી પસાર થતા શહેરમાં સાત અલગ અલગ જગ્યા પર રેલવે ક્રોસિંગ લગાવવામાં આવ્યા હતા. ટ્રેન આવવા અને જવાના સમયે જુનાગઢ શહેરના સાત રેલવે ફાટક બંધ થતા. શહેરમાં અઘોષિત ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ઉભી થઈ રહી હતી, જેને લઈને જૂનાગઢ શહેરમાં આંદોલન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ચૂંટણીના સમયમાં જૂનાગઢના સામાન્ય લોકોને પરેશાન કરતો અને ટ્રાફિક જામનો પર્યાય બની રહેલા સાત રેલવે ફાટકને દૂર કરવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રની સરકાર ખૂબ જ ગંભીરતા થી વિચારી રહી છે તેવું આશ્વાસન આંદોલનકારીઓને મળતા જે તે સમયે આંદોલન સમેટાઈ ગયું હતું, પરંતુ સરકારી વિભાગ દ્વારા રેલ્વે ફાટકને દૂર કરવાને લઈને કોઈ નક્કર કાર્યવાહી નહીં થતા લોકોમાં સરકારની નીતિ પ્રત્યે રોષ પણ જોવા મળતો હતો. તેની વચ્ચે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ગઈ કાલે જૂનાગઢ શહેરના સાત રેલવે ફાટકો દૂર થાય તે માટે મીટરગેજ ટ્રેન માટેનું નવું રેલવે સ્ટેશન ગાંધીગ્રામના ગ્રોફેડ વિસ્તારમાં બનાવવાની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી દેવાતા રેલવેના આ નિર્ણયને જૂનાગઢવાસીઓએ આવકાર્યો છે.

જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે (ETV Bharat Gujarat)

પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર અતુલકુમાર ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે, "સાત રેલ્વે ફાટકો દૂર થતા રેલવેની વૈકલ્પિક જમીન પર બ્રોડગેજ રેલ્વે યાર્ડ અને અન્ય સુવિધાઓ ઉભી થાય તે માટે સ્ટેશનના સ્થળાંતર બાદ આ જમીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વધુમાં ગ્રોફેડ નજીક રેલવે સ્ટેશન સ્થળાંતર થતા જૂનાગઢ રેલવે સ્ટેશનથી નવા બનનારા રેલવે સ્ટેશન સુધી અંદાજિત સવા ચાર કિલોમીટરના માર્ગ પર મીટરગેજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરીને બ્રોડગેજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માંગતા પ્રવાસીઓ માટે ઈ બસ સેવા શરૂ કરવાની એક દરખાસ્ત પણ આવી છે. જેના પર પણ આગામી દિવસોમાં વિચાર થશે, પરંતુ આધુનિક યુગમાં જૂનાગઢ શહેરના સતત વિકસી રહેલા વિસ્તારો અને ટ્રાફિક જામની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને હાલ સાત જેટલા સમપાર ફાટકો અને ત્યાંથી પસાર થતી રેલવે લાઈનને કાયમી ધોરણે બંધ કરવાનો નિર્ણય રેલ્વે વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ સાત ફાટકો પર કામ કરતા રેલવેના કર્મચારીઓને અન્ય કામગીરીમાં ઉપયોગ કરવાનું પણ રેલવે વિભાગે નક્કી કર્યું છે."

ટ્રાફિકથી મળશે રાહત
ટ્રાફિકથી મળશે રાહત (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે, "ઘણા લાંબા સમય થી જૂનાગઢ શહેરને ફાટક મુક્ત શહેર બનાવવાની દિશામાં સ્થાનિક કોર્પોરેટરો અગ્રણીઓ અને સામાન્ય લોકોની રજૂઆતો થતી હતી. શહેરને ફાટક મૂક્ત બનાવવાની દિશામાં કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય સર્વપ્રથમ થવો જોઈએ જે આજે થઈને આવ્યો છે. હવે આવનારા દિવસોમાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તમામ પ્રકારની જવાબદારીઓ નિભાવીને રેલવે વિભાગનો નિર્ણય છે, તેને ઝડપ થી અમલી બનાવી શકાય તે દિશામાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કામ કરશે તેવો આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો."

નવા સ્ટેશનને મંજૂરી
નવા સ્ટેશનને મંજૂરી (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢના સ્થાનિક અને શહેરમાંથી ફાટક દૂર થાય તે માટે પલાસવા શાપુર રેલ જોડાણ સમિતિના કન્વીનર કિરીટ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "રેલવેનો આ નિર્ણય ખૂબ જ યોગ્ય અને આવકારદાય છે. થોડા મહિના પૂર્વે કોંગ્રેસના રાજ્ય સભાના સંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થતાં સાત રેલવે ફાટકોને લઈને રાજ્યસભામાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો, તેને લઈને રેલવે વિભાગે કામગીરી શરૂ કરી હતી. જેનું આજે પહેલું પરિણામ મળ્યું છે."

નવા સ્ટેશનને મંજૂરી
નવા સ્ટેશનને મંજૂરી (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક આગેવાન અને જુનાગઢ શહેરને ફાટક મુક્ત કરવાની દિશામાં સતત પ્રયત્નશીલ રહેલા અમૃતભાઈ દેસાઈ એ પણ રેલ્વે વિભાગના નિર્ણયને ખૂબ જ વધાવ્યો હતો અને સાથે સાથે સરકાર જાહેરાત કરવામાં આરંભે શુરા હોય છે, પરંતુ ત્યાં કામ શરૂ થાય તેને લઈને આટલો ઉત્સાહ દેખાડતી નથી. જુનાગઢના સાંસદ અને ધારાસભ્ય પણ ગ્રોફેડ નજીક રેલવે સ્ટેશનનું બાંધકામ તુરંત શરૂ થાય તે દિશામાં કામ કરવાનુ સૂચન પણ કર્યું છે.

જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે
જૂનાગઢ શહેરમાંથી 7 રેલવે ફાટકો હટાવાશે (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહેવાસી નિતેશભાઇ સાંગલાણીએ પણ રેલ્વે વિભાગના નિર્ણયને ખૂબ જ આવકાર આપ્યો હતો. તેઓ તળાવ દરવાજા વિસ્તારમાં રહે છે અને અવારનવાર ઘરથી તેમના વ્યાપારિક એકમોમાં જવાનું થતું હોય છે, પરંતુ ફાટક બંધ અને ત્યાર બાદ ટ્રાફિક જામની સ્થિતિથી તેઓ પાછલા વિશે એક વર્ષથી ખૂબ જ કંટાળ્યા હતા ત્યારે સરકારે આ નિર્ણય કર્યો છે તે ખૂબ સારો છે અને તુરંત રેલવે સ્ટેશન જુનાગઢ શહેરમાંથી સ્થળાંતરિત થાય તે દિશામાં કાર્યવાહી આગળ વધે તેવી માંગ પણ કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. ઉજ્જૈની એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ત્રણ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા, ઋષિકેશના યોગનગરી રેલવે સ્ટેશન પર બની દુર્ઘટનાૉ
  2. હવે ટ્રેનોમાં પાણી ભરવાની પ્રક્રિયાનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ થશે, ફરિયાદો બાદ જાગ્યું રેલ્વે મંત્રાલય

TAGGED:

JUNAGADH CITY
JUNAGADH RAILWAY STATION
JUNAGADH CIT NEW AILWAY STATION
JUNAGADH NEWS
JUNAGADH RAILWAY GATES REMOVED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.