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જુનાગઢ: UPI ટેક્સ પર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને વેપારીઓનો એક સૂર; અમલવારી પરત લેવાની કરી માંગ

જુનાગઢના સામાન્ય વેપારીઓ MDRને સૌથી વધારે નુકસાન કરાવી આપતી વ્યવસ્થા સાથે સરખાવી રહ્યા છે

જુનાગઢના સામાન્ય વેપારીઓ MDRને સૌથી વધારે નુકસાન કરાવી આપતી વ્યવસ્થા સાથે સરખાવી રહ્યા છે
જુનાગઢના સામાન્ય વેપારીઓ MDRને સૌથી વધારે નુકસાન કરાવી આપતી વ્યવસ્થા સાથે સરખાવી રહ્યા છે (પ્રતિકાત્મક તસવીર - (X/UPI_NPCI))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 6:43 PM IST

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જુનાગઢ: યુ.પી.આઈ પર કેન્દ્ર સરકારે 2000 રૂપિયાથી વધુની તમામ ચુકવણી પર 0.40% થી લઈને મહત્તમ 300 રૂપિયાનો ટેક્સ આગામી 15મી ઓક્ટોબરથી લાગુ પડે તે પ્રકારે જાહેરાત કરી છે, જેને લઈને જુનાગઢ ચેમ્બર ઑફ કૉમર્સ અને વેપારીઓ યુ.પી.આઈમાં થયેલા ટેક્સના આ બદલાવને અયોગ્ય ગણી રહ્યા છે અને તુરંત કેન્દ્રની સરકારે જે જાહેરાત કરી છે તેને પરત ખેંચવી જોઈએ તેવી માગ કરી છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે, દસેક વર્ષ પૂર્વે જીએસટી લાગુ થવાના સમયે એક રાષ્ટ્ર એક ટેક્સની વાત કરીને જી.એસ.ટી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો તેવા વચન પર હવે કેન્દ્રની સરકાર પલટી મારી રહી છે અને વેપારી તેમજ ગ્રાહકો પાસેથી નવા રસ્તા ટેક્સ લેવાના શોધી રહી છે, તેનો ભાગ 15 મી ઓક્ટોબર પછી યુ.પી.આઈ પણ બનવા જઈ રહ્યું છે

UPI ટેક્સ કેન્દ્ર સરકાર ખેંચે પરત

15મી ઑક્ટોબર અને ત્યારબાદ 2000 કે તેથી વધારે રૂપિયાની યુ.પી.આઈ દ્વારા ચુકવણી પર કેન્દ્ર સરકારે 0.4% થી લઈને મહત્તમ 300 રૂપિયાનો ટેક્સ લેવાની જાહેરાત કરી છે જેને લઈને હવે વેપારીઓ અને વેપારી મહા મંડળ સરકારના નિર્ણયની સામે આવ્યા છે. 15મી ઓક્ટોબર થી અમલી બનવા જઈ રહેલા યુ.પી.આઈ પર નવા ટેક્સ ના માળખાને કેન્દ્રની સરકાર તુરંત પરત ખેંચે તેવી માંગ જુનાગઢ ના વેપારીઓ અને વેપારી મહામંડળ દ્વારા કરવામાં આવી છે. દસેક વર્ષ પૂર્વે જ્યારે જી.એસ.ટી ની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી ત્યારે કેન્દ્રની સરકારે એક રાષ્ટ્ર એક ટેક્સ ની વાત કરી હતી જેના પરથી હવે કેન્દ્રની સરકાર સ્વયંમ પલટી મારી રહી છે. એક તરફ હજારો કરોડો રૂપિયાના જી.એસ.ટી થકી આવક મેળવતી કેન્દ્ર સરકાર હવે યુ.પી.આઈ દ્વારા કરવામાં આવતા ચુકવણા પર પણ ટેક્સ લેવાનું વિચારી રહી છે જે ખૂબ જ અયોગ્ય છે. જ્યારે વેપારીઓ હજારો કરોડ રૂપિયા નો જી.એસ.ટી સરકારને કમાઈ આપતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં વેપારીઓના ટેક્સનું ભારણ હવે ઘટવું જોઈએ તેની જગ્યા પર નવા સ્વરૂપે ટેક્સ આવી રહ્યા છે જેનો વિરોધ જૂનાગઢ ના તમામ વેપારીઓ અને વેપારી મહા મંડળ કરી રહ્યું છે.

જુનાગઢના સામાન્ય વેપારીઓ MDRને સૌથી વધારે નુકસાન કરાવી આપતી વ્યવસ્થા સાથે સરખાવી રહ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)

MDR એટલે સૌથી વધુ નુકસાન આપતી વ્યવસ્થા

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એમ ડી આર એટલે કે મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટની ચુકવણી પર ટેક્સની જાહેરાત કરી છે, જેને જુનાગઢના સામાન્ય વેપારીઓ સૌથી વધારે નુકસાન કરાવી આપતી વ્યવસ્થા સાથે સરખાવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે કોઈ એક વ્યક્તિ કે વેપારી દ્વારા એક રૂપિયાની ખરીદી કે ચુકવણું કર્યા બાદ તે રૂપિયો કોઈ એક જગ્યા પર જઈને કાયમી ધોરણે સ્થીર થતો નથી રૂપિયો બજારમાં સતત હરતો ફરતો રહેવાનો છે. આવી સ્થિતિમાં જે રૂપિયા પર કોઈ એક વ્યક્તિએ એક વખત ટેક્સ આપ્યો હશે તે જ રૂપિયા પર અન્ય બીજી વ્યક્તિ ટેક્સ આપશે આ રીતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા પર રૂપિયો બજારમાં અનેક વખત ફરતો જોવા મળશે જેને કારણે તે એવા સમયે ફિક્સ થવા સુધી પહોંચે કે જ્યાં સુધીમાં તે રૂપિયાનું મૂલ્ય ઘસાઈ ઘસાઈને 10 થી 15 પૈસા રહી જાય આવી સ્થિતિમાં બજારની આર્થિક સ્થિતિ એક જ રૂપિયા પર અનેક જગ્યા પર ટેક્સ લેવાને કારણે ખૂબ જ પ્રવાહી બનશે જેને કારણે વેપારી અને ગ્રાહકો પર સીધી અસર પડતી જોવા મળશે જેથી કેન્દ્રની સરકાર યુ.પી.આઈ પર લાગુ કરવા જઈ રહેલી નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા તુરંત પરત ખેંચે તેવી માંગ પણ થઈ રહી છે

કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત અયોગ્ય

ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એક નિવૃત્ત ઉચ્ચ અધિકારીએ આપેલી વિગતો અનુસાર UPI ખાનગી કંપનીઓ છે, જેમણે પોતાની સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરવા માટે કેટલાક આર્થિક સહયોગની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે જેને કારણે તેઓ નવી ટેક્સ પ્રણાલી સરકાર લાવે તેવી માંગ કરી હતી જેને પગલે કેન્દ્ર સરકારે ટેક્સ પ્રણાલી ની જાહેરાત કરી છે પરંતુ આવી જાહેરાત યુ.પી.આઈ ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા કરવાની જગ્યા પર કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરીને વેપારીઓ અને વેપારી મહામંડળનો રોષ નો ભોગ બનવું પડ્યું છે. કોઈપણ ખાનગી કંપનીના ફાયદા માટે ટેક્સ માળખાની જાહેરાત કેન્દ્ર સરકાર કઈ રીતે કરી શકે તે નિર્ણય પણ આવનારા દિવસોમાં ચર્ચાનો વિષય પણ બની શકે છે

ઈ-કોમર્સની હરીફાઈમાં ગ્રાહકોને થશે નુકસાન

આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ધીમે ધીમે ઈ-કોમર્સની ગળાકાપ હરીફાઈ ચાલી રહી છે જેને પગલે યુ.પી.આઈ પર લાદવામાં આવેલા નવા ટેક્સ વ્યવસ્થાને કારણે સૌથી મોટી અસર વેપારીઓની જગ્યા પર ગ્રાહકોને થતી જોવા મળશે. સામાન્ય રીતે એક થી દોઢ ટકાના માર્જિન સાથે વેપાર કરી રહેલા વેપારીઓ પોતાની આવક માંથી 0.40% ની રકમ યુ.પી.આઇ કંપનીઓને નફા રૂપે આપે તેવી શક્યતા પણ આજના દિવસે જોવા મળતી નથી. જેટલી રકમનું યુ.પી.આઈ દ્વારા ચૂકવણું વેપારીઓને કરવું પડશે તેટલી જ રકમનો જે તે ચીજ વસ્તુઓમાં ભાવ વધારો કરીને તેની સીધી ચુકવણી ગ્રાહકો પાસેથી થશે આવી સ્થિતિમાં વેપારીની જગ્યા પર સૌથી મોટો અસરગ્રસ્ત વર્ગ ગ્રાહક બનવા જઈ રહ્યો છે જેથી કેન્દ્ર ની સરકાર નવી જાહેર કરેલી યુ.પી.આઈ ટેક્સ વ્યવસ્થાને તુરંત પરત ખેંચે તેવી માંગ થઈ રહી છે.

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જુનાગઢ ચેમ્બર ઑફ કૉમર્સ
જુનાગઢમાં UPI ટેક્સનો વિરોધ

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