ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીની થઈ શરૂઆત, જુનાગઢ સેન્ટરમાં 5,000 કરતાં વધારે ખેડૂતોનું રજીસ્ટ્રેશન
રાજ્ય સરકાર દ્વારા 9મી નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.
Published : November 11, 2025 at 9:41 AM IST
જુનાગઢ: રાજ્ય સરકાર દ્વારા 9મી નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જુનાગઢ ખાતે ડુંગરપુર નજીક ખરીદ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં રજીસ્ટર થયેલા પાંચ હજાર કરતાં વધારે ખેડૂતોની મગફળી ખરીદ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે સરકારી ધારા ધોરણ મુજબ મગફળીના સેમ્પલ કરવાથી લઈને ખરીદ કરીને તેને નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. આ પ્રક્રિયા અંદાજિત એક થી દોઢ મહિનો ચાલે તેવી શક્યતાઓ છે.
ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદ પ્રક્રિયા
રાજ્ય સરકાર દ્વારા 9મી નવેમ્બરથી સમગ્ર રાજ્યમાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે જુનાગઢ સેન્ટરમાં ખડિયા નજીક ખરીદ સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં જુનાગઢ સેન્ટરમાં નોંધાયેલા 5000 કરતાં વધારે ખેડૂતોની મગફળી ખરીદ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. મગફળીની ખરીદ પ્રક્રિયા આગામી એક થી દોઢ મહિના સુધી ચાલે તેવી શક્યતાઓ છે. ખરીદ સેન્ટર પરથી જ સેમ્પલ કરીને મગફળીને બોરામા બંધ કરી સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત સ્થળ પર રવાના કરવામાં આવી રહી છે.
સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા ધોરણો
મગફળીની ખરીદ પ્રક્રિયા સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત મુજબ કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં 135 ગ્રામ મગફળીના સીંગદાણાનું સેમ્પલ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં જાડી અને ઝીણી મગફળીમાં વિદેશી અશુદ્ધિઓનું પ્રમાણ 2% નિર્ધારિત કરાયું છે, એવી જ રીતે તૂટેલા સીંગદાણાનું પ્રમાણ પણ 2% રખાયું છે. વેચાણ માટે આવેલી મગફળીના પ્રતિ 135 ગ્રામ સીંગદાણામાં ચાર ટકા ચિમળાયેલા સીંગદાણાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
જીણી અને જાડી મગફળીમાં અન્ય પ્રકારના મિશ્રણ જેનું ધોરણ પણ 4% રાખવામાં આવ્યું છેય. મગફળીના ઉતારાની વાત કરીએ તો જાડી મગફળીમાં 65 ટકા અને ઝીણી મગફળીમાં 70%નું ધોરણ નક્કી કરાયું છે. જાડી અને ઝીણી મગફળીમાં 8% ભેજ નિર્ધારિત કરાયો છે. આ ધારા ધોરણથી વધારે ટકાવારી ધરાવતી મગફળી ટેકાના ભાવે કોઈ પણ ખેડૂત વહેંચી શકશે નહીં.
ખેડૂતોમાં સરકાર 200 મણની ખરીદી કરે તેવી અપેક્ષા
ખેડૂતો આજે પણ સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે જે મગફળીની ખરીદી થઈ રહી છે, તે 125 મણની જગ્યા પર 200 મણની ખરીદી કરે તેવી અપેક્ષા પણ રાખી રહ્યા છે. વરસાદને કારણે મગફળીમાં થોડા ભેજનું પ્રમાણ આવી રહ્યું છે. જે ખેડૂતોને ચિંતા કરાવી રહ્યું છે, આ વર્ષે સરકાર દ્વારા 1452 રૂપિયા પ્રતિ 20 કિલોના ભાવે મગફળીની ખરીદીની શરૂઆત કરાઈ છે. પ્રથમ ખેડૂત પોતાની મગફળીનું સેમ્પલ ખરીદ સેન્ટર પર લાવી અને તેના સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા ધારા ધોરણ મુજબ તપાસણી કર્યા બાદ ખરીદ સેન્ટર પર મગફળી લાવી રહ્યા છે.
જેને કારણે ખેડૂતોને બિનજરૂરી રીતે ખરીદ સેન્ટર પર તમામ મગફળી લઈને આવવાની જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી. આજના દિવસે ખુલ્લી બજારમાં 1200 રુપિયાની આસપાસ પ્રતિ 20 કિલો મગફળીના ખેડૂતોને મળી રહ્યા છે. જેની સરખામણી એ સરકાર દ્વારા 1452 રૂપિયા એટલે કે પ્રતિ 20 કિલોએ ખેડુતોને 252 રુપિયા વધારે મળી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...