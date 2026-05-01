જૂનાગઢ: નરસિંહ મહેતા સરોવર ખાતે ભક્ત કવિની 618મી જન્મ જયંતીની સંગીતના સૂરે ઉજવણી
નરસિંહ મહેતા સરોવર ખાતે વહેલી સવારે 6 કલાકે શરૂ થયેલા કાર્યક્રમમાં સામાન્ય નાગરિકોએ સ્વયંભૂ હાજરી આપી ભક્તિમય માહોલ સર્જ્યો હતો.
Published : May 1, 2026 at 1:20 PM IST
જૂનાગઢ: તા. 1 મે, 2026ના રોજ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની 618મી જન્મ જયંતી નિમિત્તે જૂનાગઢ ખાતે એક ઐતિહાસિક અને સંગીતમય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. નરસિંહ મહેતા ચોરા ટ્રસ્ટ દ્વારા નરસિંહ મહેતા સરોવર ખાતે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.
વહેલી સવારે 6 કલાકે શરૂ થયેલા આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો મહેતાજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા. સંગીતમય માહોલમાં સ્થાનિક કલાકારોએ નરસિંહ મહેતા દ્વારા રચિત પદોનું ગાન કર્યું હતું. ખાસ કરીને કલાકાર રાકેશભાઈ ભટ્ટે નરસિંહ મહેતાની પ્રતિમા સમક્ષ તેમના જ ભજનો-પદોને સ્વર આપીને અનોખી ભક્તિ અર્પણ કરી.
નરસિંહ મહેતાનો જન્મ તળાજામાં થયો હતો પરંતુ તેમણે જૂનાગઢને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી. તેઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિમાં એટલા તલ્લીન રહેતા કે પરિવાર પ્રત્યેની જવાબદારીઓનું પણ ભાન રહેતું ન હતું. એવું કહેવાય છે કે તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને ભગવાને જૂનાગઢની ધરતી પર 52 વખત દર્શન આપવા સ્વયં પધારવું પડ્યું. આવા ભક્તિના શિરમોર કવિને તેમની જન્મ જયંતીએ સંગીતમય માહોલમાં યાદ કરવામાં આવ્યા.
આ પ્રસંગે ગુજરાતના ખ્યાતનામ કવિ ડૉ. ઉર્વિશ વસાવડા પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમણે નરસિંહ મહેતાનાં પદોનું સંગીતમય શ્રવણ કર્યું અને જણાવ્યું કે હરિભક્તિમાં લીન થઈને પોતાનું સર્વસ્વ ભૂલી જવાની નિષ્ઠા આધુનિક સમયમાં અત્યંત દુર્લભ છે. નરસિંહ મહેતાની બેવડી ઓળખ – એક ભક્ત અને બીજી કવિ તરીકે – આજે પણ એટલી જ પ્રસ્તુત છે.
આ કાર્યક્રમ દ્વારા નરસિંહ મહેતાના જીવન અને કાવ્યોનો સંદેશ નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો ટ્રસ્ટનો પ્રયાસ સરાહનીય રહ્યો.
આ પણ વાંચો...