જુનાગઢ: મનપાએ ટાઇફોઇડના વધતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને પીવાના પાણીનું ક્લોરીનેશન વધાર્યું
Published : January 7, 2026 at 5:05 PM IST
જુનાગઢ: પાછલા ત્રણ-ચાર દિવસથી ગાંધીનગર મનપા વિસ્તારમાં ટાઇફોઇડ તાવના કેસો અચાનક વધતાં ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તથા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારની સૂચનાથી જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં પાણીજન્ય કોઈપણ પ્રકારની બીમારી ન આવે તે માટે વિશેષ તકેદારી શરૂ કરવામાં આવી છે.
પાણી પુરવઠા વિભાગ અને આરોગ્ય શાખાના અધિકારીઓ દરરોજ પીવાના પાણીની ક્લોરીનેશન પ્રક્રિયા કરી રહ્યા છે. સાથે જ લોકોને ક્લોરિનની ટીકડીઓ અને અન્ય સુવિધાઓ આપીને સંભવિત બીમારીઓથી બચાવવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
જુનાગઢ મનપા વિસ્તારમાં ટાઇફોઇડનો એકપણ કેસ નથી
પાછલા બે-ત્રણ દિવસથી ગાંધીનગર મનપા વિસ્તારમાં ટાઇફોઇડ તાવને લઈને સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. આવી પરિસ્થિતિમાં રાજ્ય આરોગ્ય વિભાગની સૂચનાથી જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારના નિર્દેશે સમગ્ર કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પીવાના પાણીનું ક્લોરીનેશન તથા ક્લોરિન ટીકડીઓ તમામ આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સામાન્ય લોકો માટે વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
જુનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી ઉપરકોટ વેલિંગડન તથા આણંદપુર અને હસ્નાપુર ડેમમાંથી પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ તમામ સ્થળોએથી લોકોના ઘર સુધી પાણી પહોંચે તે પહેલાં ખાસ ક્લોરીનેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા કોર્પોરેશનના તમામ પંપિંગ સ્ટેશનો પર વર્ષભર સતત ચલાવવામાં આવે છે, જેના કારણે પાણીજન્ય રોગચાળાને અટકાવવામાં મદદ મળે છે.
વધુમાં, સામાન્ય લોકો પોતાના ઘરે સંગ્રહ કરેલા પાણીને જંતુમુક્ત કરવા માટે તમામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાંથી ક્લોરિનની ટીકડીઓ વિનામૂલ્યે મળી રહી છે.
દૂષિત ખોરાક અને પાણીથી દૂર રહેવા મનપાની અપીલ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આરોગ્ય અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉ. રવિ ડેડાણીયાએ ઈટીવી ભારતને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ મનપા દ્વારા પીવાના પાણીની તમામ વિતરણ વ્યવસ્થા સાથે ક્લોરીનેશન પ્લાન્ટ જોડીને લોકોના ઘર સુધી ક્લોરિનયુક્ત પાણી પહોંચાડવાની કામગીરી ચાલુ છે.
મનપાની વિવિધ શાખાઓ દ્વારા જાહેરમાં અને ખુલ્લી જગ્યાએ વેચાતા દૂષિત ખોરાકની તપાસ માટે અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આરોગ્ય શાખાના કર્મચારીઓ લોકોના ઘરે પહોંચીને જાગૃતિ ફેલાવી રહ્યા છે અને ક્લોરિન ટીકડીઓ વિનામૂલ્યે વહેંચી રહ્યા છે.
ડૉ. ડેડાણીયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, કોઈપણ બીમારી ફેલાય ત્યારે લોકોની પણ જવાબદારી છે કે તેઓ બજારમાં મળતા ખુલ્લા ખોરાક, બરફમાંથી બનેલી વસ્તુઓ તથા જંક ફૂડથી દૂર રહે. જે લોકો અંગત પાણીના સ્ત્રોતમાંથી પાણી લે છે, તેમણે પણ તેમાં ક્લોરિન ટીકડી નાખીને પાણીને જંતુમુક્ત કરીને ટાઇફોઇડ જેવા રોગોથી બચવું જોઈએ.
