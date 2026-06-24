જૂનાગઢ: ચોમાસુ પાકમાં ખર્ચનો મોટો તફાવત, કપાસ સૌથી મોંઘો તો સોયાબીન સૌથી સસ્તો
ચોમાસાના પાક તરીકે આજે પણ સોરઠમાં સૌથી વધારે મગફળી ત્યારબાદ કપાસ અને સોયાબીનની ગણતરી થાય છે.
Published : June 24, 2026 at 1:54 PM IST
જૂનાગઢ : ચોમાસાની ઋતુમાં સૌરાષ્ટ્રમાં મોટે ભાગે મગફળી, કપાસ અને હવે કેટલાક વિસ્તારોમાં સોયાબીનની ખેતી કરવામાં આવે છે. એક સમયે સોરઠ પ્રદેશમાં ચોમાસા દરમિયાન સૌથી વધારે અને મોટા ભાગના વાવેતર વિસ્તારમાં મગફળીની ખેતી થતી હતી. સમયાતરે તેમાં કપાસનો પ્રવેશ થયો અને હવે એક દસકા પછી સોયાબીન પણ ચોમાસુ પાક તરીકે સોરઠમાં જોવા મળે છે.
મગફળીના એક હેક્ટર વાવેતર વિસ્તારમાં સીઝન દરમિયાન 40થી 50 હજાર કપાસમાં 55થી 60 હજાર અને સોયાબીનમાં એક વીઘા એ 8થી 10 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ ખેડૂતોને થઈ રહ્યો છે. હવામાન શાસ્ત્રી અને કૃષિ નિષ્ણાંત જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના પ્રો. ડી. આર વઘાસિયાએ આ બાબતે વિગતે જણાવ્યું હતું. જે આ અહેવલામાં વિગતે સમજીશું.
ચોમાસા દરમિયાન કૃષિ પાકો અને તેમાં થતો ખર્ચ
ચોમાસા દરમિયાન સોરઠ પ્રદેશમાં આજથી એક દશકા પૂર્વે સૌથી વધારે અને સાર્વત્રિક રીતે મગફળીનું વાવેતર થતું હતું. સોરઠ પ્રદેશની જમીન મગફળીને સૌથી વધારે અનુકૂળ અને માફક આવતી હોવાથી ચોમાસા દરમિયાન મગફળીનું સાર્વત્રિક વાવેતર થતું હતું. ત્યારબાદ, ધીમા પગલે કપાસનો પ્રવેશ થયો અને કેટલાક વિસ્તારોમાં કે જ્યાં મગફળીના ઉતારા પ્રમાણમાં ઓછા આવતા થયા ત્યાં કપાસનું વાવેતર શરૂ થયું. હવે એક દસકા પછી ધીમે પગલે સોયાબીનના વાવેતરનો વિસ્તાર પણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે. જે રીતે મગફળીનું સ્થાન કપાસે લીધું હતું તેવી જ રીતે હવે કપાસના સ્થાને સોયાબીન આવી ગયું છે. ચોમાસાના પાક તરીકે આજે પણ સોરઠમાં સૌથી વધારે મગફળી ત્યારબાદ કપાસ અને સોયાબીનની ગણતરી થાય છે.
પ્રતિ એક હેક્ટરે મગફળીમાં આવતો ખર્ચ
પ્રતિ એક હેકટરે મગફળીના વાવેતરમાં અંદાજિત 40થી 50 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ મગફળી પાકી ગયા સુધી થતો હોય છે. જેમાં પ્રારંભિક ખર્ચ કે જેમાં જમીન તૈયાર કરવાથી લઈને ખાતર બિયારણ અને બિયારણ જમીનમાં બિયારણ ન બગડે તે માટે કેટલીક દવા અને રસાયણો પાછળ થતો હોય છે. જેને વિગતવાર સમજીએ તો એક વીઘામાં 5,000ની આસપાસનું બિયારણ 2000થી લઈને 2500 રૂપિયા ખેતરની ખેડ પાછળ ખર્ચ પ્રતિ એક વીઘામાં 550 રૂપિયાનું ખાતર બિયારણને જમીનમાં કીડી કે અન્ય જીવ જંતુઓ ઉગતા પહેલા નુકસાન ન કરે તે માટે આપવામાં આવતા પટ્ટ પાછળ 150થી 200 રૂપિયાનો ખર્ચ, 500થી 600 રૂપિયા એક વીઘાની ખેત મજૂરીની સાથે વાવેતર પહેલા અંદાજિત 7 થી 8 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ એક વીઘામાં પ્રથમ તબક્કામાં થતો હોય છે.
ત્યારબાદ, બીજા તબક્કામાં દવા છાંટવા માટે 100 થી 150 રૂપિયાનો ખર્ચ મજૂરી પેટે આવતો હોય છે. જેમાં એક વીઘામાં 300 રૂપિયાથી લઈને સીઝન પૂરી થાય ત્યાં સુધી 4 થી 5 હજાર રૂપિયા ખર્ચ થતો હોય છે. ખેડૂતો મગફળીની સિઝન પાકે ત્યાં સુધીમાં 1500થી 2000 રૂપિયા આંતર ખેડ માટે પણ કરતા હોય છે. આ સિવાય નિંદામણ દૂર કરવા માટે એક વીઘામાં 1000 થી 1500 રૂપિયાની ખેત મજૂરી પણ લાગતી હોય છે. મગફળીને જંતુનાશક દવાઓ માટે 1500 થી 2000 અને 1 વિઘે મજૂરી સાથે પાકેલી મગફળીને ઉપાડવાનો 4 થી 5 હજાર રૂપિયા જેટલો અંદાજિત ખર્ચ થતો હોય છે. જે મળીને અંદાજિત મગફળીની સિઝન ત્રણ મહિને પૂરી થયા સુધીમાં 40 થી 50 હજારનો ખર્ચ ખેડૂતોને થતો હોય છે.
કપાસની ખેતી સૌથી વધારે ખર્ચાળ
મગફળી અને સોયાબીનની ખેતી કરતા કપાસની ખેતી સૌથી વધારે ખર્ચાળ હોવાનું માનવામાં આવે છે. જેમાં એક હેક્ટરે અંદાજિત 55 થી 65 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ ખેડૂતોને થતો હોય છે. જેમાં બિયારણ દવા અન્ય ખેતી ખર્ચ મળીને ખેડૂતો એક વીઘામાં કપાસનો પાક લેવા માટે સરેરાશ 8 થી 12 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ પણ કરતા હોય છે. જે મગફળી અને કપાસ કરતા સૌથી વધારે થતો હોય છે. કપાસનું વાવેતર કર્યા બાદ ચોમાસુ અને શિયાળુ પાક તરીકે પણ કપાસમાંથી ઉત્પાદન લેવું પડે છે એટલે કપાસ ચોમાસુ અને શિયાળા સુધી ખેતરમાં ઊભેલો જોવા મળે છે. જેથી ચોમાસુ પાક પૂર્ણ થયા બાદ શિયાળુ પાક ખેડૂતો લઈ શકતા નથી. જો ખેડૂતોએ શિયાળુ પાક લેવો હોય તો કપાસને ચોમાસુ પૂર્ણ થયા બાદ ખેતરમાંથી દૂર કરવો પડે જેને કારણે કપાસ ખેડૂતોને નફા કરતાં નુકસાનનો સોદો માનવામાં આવે છે.
સોયાબીનમાં મગફળી અને કપાસ કરતા સૌથી ઓછો ખર્ચ
મગફળી અને કપાસના વાવેતર કરતાં સૌથી ઓછો ખર્ચ સોયાબીનના વાવેતરમાં ખેડૂતોને થાય છે. એક વીઘામાં 6 થી 6 હજાર પ્રારંભિક ખર્ચ ખેડૂતોને થતો હોય છે. જેમાં બિયારણ ખાતર અને અન્ય ખેતી ખર્ચ મેળવવામાં આવે તો એક વીઘામાં સરેરાશ સોયાબીનનો પાક પાકે ત્યાં સુધી 8 થી 10 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થાય. 12 થી 13 હજાર રૂપિયાનું બિયારણ ખર્ચ સોયાબીનના વાવેતર માટે પ્રતિ વીઘે 400 થી 600 રૂપિયા મજૂરી ખાતર અને અન્ય ખર્ચ મળીને કુલ એક વીઘામાં 8 થી 10 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ ખેડૂતોને થતો હોય છે. સોયાબીનનો પાક તૈયાર થયા બાદ તેનું હાર્વેસ્ટિંગ કરવાનો અલગ ખર્ચ ખેડૂતોને લાગતો હોય છે. જે 2 થી 4 હજાર રૂપિયા સુધી થઈ શકે છે. આમ પ્રતિ એક હેક્ટરે ખેડૂતોને સોયાબીનના પાકનું વાવેતર કરવાથી લઈને તેના હાર્વેસ્ટિંગ અને તેને બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે અંદાજિત 14 થી 16 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હોય છે.
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