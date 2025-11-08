ETV Bharat / state

જુનાગઢ ભવનાથ તીર્થભૂમિ: સાધુ-સંતો વચ્ચે વધતા વિવાદો ચરમસીમા પર, જાણો ઇતિહાસ અને કારણો

મઠ-મંદિરના પૂજારી, ગાદીપતિ અને આશ્રમના મહંતો વચ્ચે પાછલા પાંચ વર્ષમાં નાના-મોટા કેટલાક વિવાદો ઊભા થયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 1:02 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢના ભવનાથને ગુજરાતની તીર્થભૂમિ માનવામાં આવે છે. ભવનાથ સમગ્ર દેશના ધર્મસ્થાનો અને પરંપરાઓ સાથે જોડાયેલું અતિ પ્રાચીન ધાર્મિક ક્ષેત્ર છે. અહીં મઠ-મંદિરના પૂજારી, ગાદીપતિ અને આશ્રમના મહંતો વચ્ચે પાછલા પાંચ વર્ષમાં નાના-મોટા કેટલાક વિવાદો ઊભા થયા છે, જેને લઈને તીર્થભૂમિ ગણાતા ભવનાથની ભૂમિ સાધુ-સંતો વચ્ચે થતા વિવાદોને કારણે પણ ચર્ચામાં રહી છે.

ભવનાથના સાધુ-સંતો અને તેમની વચ્ચે થયેલા વિવાદોનો ઇતિહાસ

જુનાગઢની ભવનાથ અને ગિરનાર તળેટી તીર્થભૂમિ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં ઓળખાય છે. ભવનાથ તીર્થક્ષેત્રમાં આવેલા મંદિર, આશ્રમ અને અખાડાઓ દેશ તથા દુનિયાના ધર્મસ્થાનો અને સનાતન ધર્મની પરંપરા સાથે જોડાયેલા છે. પરંતુ પાછલા પાંચ વર્ષમાં ભવનાથ તીર્થક્ષેત્રમાં આવેલા ધર્મસ્થાનો, મંદિરો, અખાડા અને આશ્રમોમાં કેટલાક સાધુઓ વચ્ચે થયેલા વિવાદોને કારણે ભવનાથની આ તીર્થભૂમિ પાછલા પાંચ વર્ષથી કેટલાક વિવાદોમાં પણ જોવા મળે છે. જેમાં સાધુ-સન્યાસીઓ વચ્ચે થતા વિવાદ મુખ્ય અને કેન્દ્રસ્થાને જોવા મળે છે. આમાં હરીગીરી, મહેશગીરી, મહાદેવ ભારતી, હરીહરાનંદ ભારતી, જયશ્રીકાનંદગીરી જેવા મોટા સાધુ-સંતોના નામો પણ સમાન અંતરે વિવાદોમાં જોવા મળ્યા હતા.

શા માટે થાય છે સાધુ-સંતો વચ્ચે વિવાદ?

તાજેતરમાં જ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી આશ્રમ સાથે જોડાયેલા કેટલાક વ્યક્તિઓ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરીને અચાનક ગુમ થઈ ગયા હતા. ચાર દિવસ બાદ તેમને શોધવામાં વન વિભાગ અને પોલીસને સફળતા મળી. ત્યારબાદ હરીહરાનંદ ભારતીએ મહાદેવ ભારતીને ગુરુ-શિષ્ય પરંપરામાંથી મુક્ત કરવાની સાથે તમામ ભારતી આશ્રમની જવાબદારીમાંથી પણ મુક્ત કર્યા છે. વર્તમાન મહંત હરિહરાનંદ ભારતી પણ આજથી બે વર્ષ પૂર્વે વડોદરા નજીકથી ક્યાંક ગુમ થયા હતા, જેમને પોલીસે શોધી કાઢીને તે સમયે મામલાને પૂર્ણ કર્યો હતો.

હરીગીરી અને મહેશગીરી વચ્ચે પણ વિવાદ

ભવનાથ તીર્થક્ષેત્રમાં જૂના અખાડાના મહામંડલેશ્વર અને ભવનાથ મંદિરના મહંત હરીગીરી તથા ભૂતનાથ મંદિરના મહંત મહેશગીરી વચ્ચે પણ પાછલા એક મહિનાથી ખટરાગ ચાલી રહ્યો છે. સમગ્ર મામલો રાજ્ય સરકાર સુધી પણ પહોંચી ગયો છે. મહેશગીરીએ હરીગીરી પર ગેરકાયદેસર રીતે મંદિરમાં કબજો જમાવવાનો આરોપ લગાવીને ભવનાથની તીર્થભૂમિને હડપ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તો હરીગીરીએ તેમની નિમણૂક જિલ્લા કલેક્ટર અને સરકારે કરી હોવાની વિગતો આપીને પોતાનો બચાવ કર્યો હતો. તે સમયે મહેશગીરીએ પૈસા આપીને હરીગીરી ભવનાથ મંદિરના મહંત બન્યા છે તેવો સનસનીખેજ આક્ષેપ પણ કર્યો હતો. ત્યારબાદ અંબાજી મંદિરના મહંત તનસુખગીરી બાપુના પરલોકગમન થયા બાદ પણ મંદિરના મહંત પદને લઈને વિવાદ થયો હતો. હરીગીરીએ અંબાજી મંદિરના મહંત પદે પ્રેમગીરી મહારાજની નિમણૂક કરતા પણ વિવાદ થયો હતો. હાલ સમગ્ર મામલો જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ મંદિરના મહંત નિમણૂકને લઈને ચાલી રહ્યો છે.

પરબ અને સતાધારમાં પણ નાના-મોટા વિવાદો

ભવનાથની બહાર આવેલા સતાધાર અને પરબધામમાં પણ પાછલા એકાદ વર્ષમાં નાના-મોટા વિવાદો સામે આવ્યા છે. પરબધામ દ્વારા સંચાલિત વિદ્યાલયના શિક્ષકો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ અપકૃત્ય કરવાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે વિવાદમાં સપડાયેલા શિક્ષકોની અટકાયત પણ કરી છે. તો બીજી તરફ સતાધારના મહંત અને ગાદીપતિને લઈને પણ કેટલાક વિવાદો આજથી એકાદ વર્ષ પૂર્વે સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. વર્તમાન મહંત પર કેટલાક લોકોએ આક્ષેપ કરીને પરબધામની જગ્યામાં ગેરરીતિઓ ચાલે છે તેને લઈને જગ્યાના સેવકોનું એક સંમેલન પણ બોલાવ્યું હતું, જે વિવાદ આજે શાંત થયેલો જોવા મળે છે. પરંતુ પાછલા પાંચેક વર્ષમાં ભવનાથ, સતાધાર, પરબ અને આસપાસના ધાર્મિક જગ્યાઓના મહંતો અને તેમના દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સંસ્થાઓમાં કોઈને કોઈ મુદ્દાને લઈને સતત વિવાદ ચાલતા રહ્યા છે.

