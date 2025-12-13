ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં કયા વિસ્તારમાં ડિમોલિશન ડ્રાઈવ શરૂ થઈ? બુલડોઝર વડે અને ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પડાયા

શિવરાત્રી મેળા પૂર્વે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વન વિભાગે આજે સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન
જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આગામી મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને ભવનાથના વહીવટદાર અને પ્રાંત અધિકારી ચરણસિંહ ગોહિલની હાજરીમાં જે જગ્યા પર શિવરાત્રીના મેળાનું આયોજન થાય છે. તે વિસ્તારની આસપાસ અને સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારમાં નાના-મોટા દબાણો દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. શિવરાત્રી મેળા પૂર્વે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વન વિભાગે આજે સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)

શિવરાત્રી મેળા પૂર્વે ભવનાથમાં દબાણ હટાવ કામગીરી
મહાશિવરાત્રીના મેળા પૂર્વે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વન વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહાશિવરાત્રી મેળા પૂર્વે ભવનાથ વિસ્તારમાં દુકાનદારો દ્વારા કરવામાં આવેલા નાના-મોટા દબાણોને દૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે. મહાશિવરાત્રીના મેળાનું 15મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે શાહી સ્નાન સાથે પૂર્ણાહુતિ થતી હોય છે. તે પૂર્વે નોમના દિવસે ભવનાથ મહાદેવ પર ધ્વજારોહણ થયા બાદ વિધિવત રીતે મહાશિવરાત્રીના પાંચ દિવસનો મેળો શરૂ થતો હોય છે. ત્યારે આ વખતે મેળાનું સુચારું આયોજન થઈ શકે તેમજ મેળામાં આવતા નાગા સંન્યાસીઓ અને અન્ય ભાવિકોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડે તેમજ લાખોની સંખ્યામાં આવતા ભાવિકોની સંખ્યાને ધ્યાને રાખીને ભવનાથ વિસ્તાર દબાણ મુક્ત બને અને લોકો ખુલી જગ્યામાં મેળાને માણી શકે તે માટેનું આયોજન બે મહિના પૂર્વે જ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન
જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)

વહીવટદાર અને પ્રાંત અધિકારીની હાજરીમાં કામગીરી

ભવનાથ મંદિરના વહીવટદાર અને પ્રાંત અધિકારી ચરણસિંહ ગોહિલની હાજરીમાં આજ સવારથી જ ભવનાથ વિસ્તારમાં નાના મોટા દબાણો દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. જુનાગઢ મનપાની દબાણ શાખા દ્વારા જે વેપારીઓએ દુકાનની બહાર અને સામાન્ય લોકોને અવરજવર માટે મુશ્કેલી ઊભી થાય તે પ્રકારે દબાણો કર્યા હતા. તેને જેસીબી અને ટ્રેક્ટરની મદદથી દૂર કર્યા છે. સમગ્ર ભવનાથ વિસ્તારને દબાણ મુક્ત કરવાની કામગીરી અગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રાખવાની વાત પ્રાંત અધિકારીએ વાત કરી છે. વધુમાં ભવનાથ વિસ્તાર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર વન વિભાગ અને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ત્રણેયની સત્તામાં આવતો હોવાથી ત્રણેય વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ આજે દબાણ હટાવો કામગીરીમાં જોડાયા હતા. તો કેટલાક દબાણ કારોએ સ્વયંભૂ તેમના દબાણો દૂર કરીને ભવનાથ વિસ્તારને ખુલ્લો કર્યો હતો.

જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન
જૂનાગઢમાં ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. રાજકોટના સાંઢવાયા ગામની ગૌશાળામાં 80 થી વધુ ગાયોના મોત કેવી રીતે થયા?
  2. વિદેશીઓ પક્ષીઓ માટે જાણીતા નળ સરોવરમાં બે વર્ષથી બોટિંગ કેમ બંધ છે?

TAGGED:

JUNAGADH NEWS
BHAVNATH ILLEGAL ENCROACHMENT
DEMOLITION IN JUNAGADH
BHAVNATH DEMOLITION
BHAVNATH ILLEGAL ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.