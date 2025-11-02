ETV Bharat / state

જુનાગઢ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી થયા ગુમ, પોલીસે શોધખોળ આદરી

ભવનાથ પોલીસે ભારતી આશ્રમમાં જઈને વર્તમાન મહંત હરિહરાનંદ ભારતી પાસેથી વિગતો મેળવીને મહાદેવ ભારતી ગુમ થયાની તપાસ શરૂ કરી છે.

જુનાગઢ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી થયા ગુમ
જુનાગઢ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી થયા ગુમ (ETV Bharat Gujarat)
November 2, 2025

જુનાગઢ : ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી અચાનક ગુમ થતા ભારતી આશ્રમમાં ખડભડાટ મચી જવા પામ્યો છે. મહાદેવ ભારતી ગુમ થતા સમગ્ર મામલામાં ભવનાથ પોલીસે ભારતી આશ્રમમાં જઈને વર્તમાન મહંત હરિહરાનંદ ભારતી પાસેથી વિગતો મેળવીને મહાદેવ ભારતી ગુમ થયાની તપાસ શરૂ કરી છે.

ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત ગુમ

ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી અચાનક ગુમ થઈ જતા પરિક્રમાના સમયમાં ભારતી આશ્રમમાં ભારે ખડભડાટ મચી જવા પામ્યો છે. સમગ્ર મામલાની જાણ ભવનાથ પોલીસને થતા પોલીસે ભારતી આશ્રમમાં જઈને તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ પરિક્રમાનો સમય ચાલી રહ્યો છે, તે સમયે આશ્રમના મહંત હરિહરાનંદ ભારતી પણ જુનાગઢ ભારતી આશ્રમમાં હાજર છે. જેથી ભાવનાથ પોલીસે સમગ્ર મામલામાં તેમનું નિવેદન લેવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરીને ગુમ થયેલા લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતીને શોધવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

જુનાગઢ ભારતી આશ્રમ
જુનાગઢ ભારતી આશ્રમ (ETV Bharat Gujarat)

એક બે વર્ષ પૂર્વે હરિહરાનંદ ભારતી પણ થયા હતા

આજથી એક બે વર્ષ પૂર્વે હરિહરાનંદ ભારતી પણ વડોદરા નજીકથી ક્યાંક ગુમ થયા હતા. આ સમયે પણ ભારે ખડભડાટ મચી જવા પામ્યો હતો. થોડા દિવસ બાદ હરિહરાનંદ ભારતી ને વડોદરા પોલીસે ભાળ મેળવતા સમગ્ર મામલાનો સુખદ અંત આવ્યો હતો. ત્યારે હવે પરિક્રમાના આ સમય દરમિયાન લઘુમન મહાદેવ ભારતી ગુમ થયા છે. જેને શોધવા માટે પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી થયા ગુમ
ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી થયા ગુમ (ETV Bharat Gujarat)

લઘુ મહંત ગુમ થવા પાછળ ઘેરાઈ રહ્યું છે રહસ્ય

ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી રહસ્યમય સંજોગોમાં ગુમ થયા છે. જેની પોલીસ ભાળ મેળવે ત્યારબાદ જ સમગ્ર મામલામાં તેમના ગુમ થવાનું રહસ્ય સામે આવી શકે છે, પરંતુ હાલ ભરતી આશ્રમમાં ચાલી રહેલી શાળામાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અને તેના વાલીઓ દ્વારા કેટલાક સવાલો ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. જેને લઇને પણ મહાદેવ ભારતી રહસ્યમય રીતે ગુમ થયા હોઈ શકે છે. ભારતીય આશ્રમમાં ચાલતી શાળામાં કેવા પ્રકારનો વિવાદ છે અથવા તો શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો અને તેના વાલીઓ પોલીસમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ખુલાસો કરે ત્યારબાદ સમગ્ર મામલામાં કોઈ નવો વળાંક આવે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે, પરંતુ હાલ ગુમ થયેલા લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતીને શોધવા માટે ભવનાથ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

