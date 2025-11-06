ETV Bharat / state

ભારતી આશ્રમની તમામ પરંપરા અને ગુરુ-શિષ્ય પદેથી મહાદેવ ભારતીને મુક્ત કરાયા, ગુરુ હરિહરાનંદ ભારતીએ કર્યો નિર્ણય

જુનાગઢ ભારતી આશ્રમમાં ગુરુ હરીહરાનંદ ભારતીએ મહાદેવ ભારતીને ભારતી આશ્રમની તમામ પરંપરા અને શિષ્ય તરીકે મુક્ત કર્યા છે.

મહંત મહાદેવ ભારતીને તમામ હોદ્દા પરથી હટાવાયા
મહંત મહાદેવ ભારતીને તમામ હોદ્દા પરથી હટાવાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: પાછલા એક અઠવાડિયાથી ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી ગુમ થવાથી લઈને જંગલ વિસ્તારમાંથી પરત મળ્યા બાદ આજે તેમના ગુરુ હરીહરાનંદ ભારતીએ મહાદેવ ભારતીને ભારતી આશ્રમની તમામ પરંપરા અને શિષ્ય તરીકે મુક્ત કરીને તેમને ભારતી આશ્રમની તમામ જવાબદારીઓમાંથી વિમુખ કર્યા છે.

વર્તમાન મહંત હરિહરાનંદ ભારતીએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, મહાદેવ ભારતીને તેમના શિષ્ય પદેથી આજે મુક્ત કર્યા છે. સાથે સાથે ભારતી આશ્રમની જે ગતિવિધિ અને તેની કેટલીક જવાબદારી પણ મહાદેવ ભારતીને સોંપવામાં આવી હતી. તે તમામ કામગીરી પણ તેમણે ભારતી આશ્રમના મહંત તરીકે તેમની પાસેથી પરત લઈને જુનાગઢ, નર્મદા અને અમદાવાદના સરખેજ આશ્રમની તમામ જવાબદારીઓ તેઓ સ્વયમ પોતે નિર્વાહન કરશે તેવો આજે નિર્ણય કર્યો છે. હરીહરાનંદ ભારતીના નિર્ણયને પત્રકારોએ આવકાર આપ્યો. આજે હરીહરાનંદ ભારતી દ્વારા મહાદેવ ભારતીને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી મુક્ત કરવાની સાથે ગુજરાતમાં આવેલા તમામ ભારતી આશ્રમને પરંપરામાંથી પણ મુક્ત કરવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે. તેને સિનિયર પત્રકારો પણ આવકારી રહ્યા છે.

ધીરુ પુરોહિત સિનિયર પત્રકાર (ETV Bharat Gujarat)

સનાતન ધર્મમાં અને ખાસ કરીને જૂનાગઢમાં સમયાતરે આશ્રમ અને ધર્મની પરંપરા સાથે જોડાયેલા સન્યાસીઓ કોઈને કોઈ વિવાદમાં સપડાઇ રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં સનાતન ધર્મમાં આસ્થા ધરાવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિની આસ્થાને જાળવી રાખવા માટે પણ હરિહરાનંદ ભારતીનું આ પગલું સમય યોગ્ય અને ઉચિત હોવાનું જૂનાગઢના સિનિયર પત્રકાર ધીરુભાઈ પુરોહિત ગણાવી રહ્યા છે.

મહાદેવ ભારતી બાપુ
મહાદેવ ભારતી બાપુ (ETV Bharat Gujarat)
ભારતી આશ્રમની તસવીર
ભારતી આશ્રમની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

હવેથી ગુરુ-શિષ્ય પરંપરા માટે જ રખાશે ચોક્કસ નિયમો
ભારતી આશ્રમના વર્તમાન મહંત હરિહરાનંદ ભારતીય સમગ્ર વિવાદ બાદ મહાદેવ ભારતીને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી મુક્ત કર્યા બાદ હવે પછી કોઈપણ સન્યાસીને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જોડતા પૂર્વે ખૂબ જ સચોટતાથી નિર્ણય કરવામાં આવશે. ભારતી આશ્રમની પરંપરા અને તેની સાથે જોડાયેલી ગુરુ શિષ્યની પરંપરા વધુ મજબૂત રીતે આગળ વધે તે માટે ખાસ ધારા ધોરણ નક્કી કરીને હવે પછી ભારતી આશ્રમમાં જોડાનાર કોઈ પણ શિષ્યને ગુરુ શિષ્યની પરંપરામાં જોડતા પૂર્વે સનાતન ધર્મ અને ભારતી આશ્રમની પરંપરાઓનું નિર્વહન થાય. ત્યાર બાદ કોઈ પણ સંન્યાસીને ગુરુ-શિષ્ય પરંપરામાં સામેલ કરવામાં આવશે.

હરીહરાનંદ ભારતી
હરીહરાનંદ ભારતી (ETV Bharat Gujarat)
પ્રતિમામાં બ્રહ્મલીન ભારતીબાપુ
પ્રતિમામાં બ્રહ્મલીન ભારતીબાપુ (ETV Bharat Gujarat)

ઋષિ ભારતી વખતે પણ થયો હતો વિવાદ
ભારતી આશ્રમના આંતરરાષ્ટ્રીય મહામંડલેશ્વર બ્રહ્મલી ભારતી બાપુના દેહ વિલય બાદ પણ ભારતી આશ્રમમાં વિવાદ જોવા મળ્યો હતો. સરખેજ આશ્રમની જવાબદારી નિભાવતા ઋષિ ભારતી પણ સરખેજ આશ્રમની તમામ જવાબદારી ભારતી બાપુએ ઋષિ ભારતીને આપી હોવાની વાત કરીને સરખેજ આશ્રમના ગાદીપતિ તરીકે ઋષિ ભારતી પ્રસ્થાપિત થયા હતા. ત્યાર બાદ આ આખો મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પણ પહોંચ્યો હતો. ત્યારબાદ હરીહરાનંદ ભારતીએ ઋષિ ભારતીને પણ ભારતી આશ્રમની તમામ પરંપરા અને શિષ્ય પદેથી દૂર કરીને અમદાવાદના સરખેજ આશ્રમનો વહીવટ પણ તેમણે સંભાળ્યો હતો. હવે મહાદેવ ભારતીના વિવાદને લઈને ભવનાથના ભારતી આશ્રમમાંથી મહાદેવ ભારતીને તમામ પરંપરા અને ગુરુ શિષ્ય સંબંધમાંથી મુક્ત કરવાનો નિર્ણય મહંત હરિહરાનંદ ભારતીએ કર્યો છે.

ઋષિ ભારતી
ઋષિ ભારતી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડૂતોનું દુઃખ જોઈને ઉદ્યોગપતિએ ખુલ્લી મુકી સેવાની સરવાણી, 4 ગામના ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર દીઠ રૂ.11,000ની કરશે સહાય
  2. સોમનાથ મંદિરમાં કાર્તિકી પૂર્ણિમાની મધ્ય રાત્રિએ રચાયો અમૃત વર્ષા યોગ, એક લાઈનમાં ચંદ્ર, ધ્વજ અને જ્યોતિર્લિંગ દેખાયા

TAGGED:

MAHADEV BHARTI BAPU
BHARTI ASHRAM CONTROVERSY
JUNAGADH BHARTI ASHRAM
MAHADEV BHARTI
JUNAGADH BHARTI ASHRAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.