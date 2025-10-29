જુનાગઢ BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયો મુખ દીક્ષા સત્સંગ મહાયજ્ઞ, 300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ
BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર 315 શ્લોકના સમૂહ મુખપાઠ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 29, 2025 at 6:00 PM IST
જુનાગઢ : BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર 315 શ્લોકના સમૂહ મુખપાઠ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર સોરઠ પંથકના 300 જેટલા બાળકો અને બાળકીઓની સાથે તેમના વાલીઓએ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને વૈશ્વિકી શાંતિ માટે મુખપાઠ સમૂહ યજ્ઞમાં સામેલ થયા હતા.
BAPS મંદિરમાં સામૂહિક મુખપાઠ મહાયજ્ઞ
બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર 315 શ્લોકના મુખપાઠ સમૂહ મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર સોરઠ પંથકના 300 જેટલા બાળકો અને બાળકીઓની સાથે સભા મંડપમાં માતા-પિતાઓએ પણ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ સમૂહ મહાયજ્ઞમાં સામેલ થયા હતા. આ યજ્ઞ કરવા પાછળનું કારણ વૈશ્વિક શાંતિ અને બાળકોમાં સત્સંગની સાથે ભક્તિની ભાવના મજબૂત રીતે આગળ વધે અને પ્રત્યેક બાળક અને બાળકી દેશના શ્રેષ્ઠ નાગરિક બને તે દિશામાં આ યજ્ઞ મહત્વનો પુરવાર થાય તે માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સંસ્કૃતિ અસ્મિતા અને સત્સંગ માટે મહત્વનો યજ્ઞ
સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિ અસ્મિતા અને સત્સંગ માટે પણ ભક્તિ ભાવના આટલી જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. મહંત સ્વામી દ્વારા પ્રત્યેક બાળક તેના બાલ્યકાળથી લઈને સત્સંગ તરફ આગળ વધે તો ભારતની સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાને સાચવવામાં અને તેને આગળ ધપાવવામાં ખૂબ મોટો ફાળો મળી શકે છે. જેથી બાળકોમાં સત્સંગ દીક્ષા જેવા સંસ્કારો અને ગુણો પ્રસ્થાપિત થાય તે માટે સામૂહિક રીતે જેમાં બાળક અને બાળકીઓને યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને વૈશ્વિક શાંતિ માટેની પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.
સમગ્ર ભારત વર્ષમાં 50 સ્થળોએ આ પ્રકારના સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ સમૂહ મહાયજ્ઞનું આયોજન થયું હતું. જેમાં અંદાજિત 15,666 જેટલા બાળકો અને બાળકીઓ કે જેમની ઉંમર ત્રણ વર્ષથી લઈને 15 વર્ષ સુધીની છે, તે સામેલ થયા હતા અને વધારામાં બાળકોના પ્રત્યેક વાલી તેમની સ્વેચ્છાએ સત્સંગ દીક્ષા સમૂહ મહાયજ્ઞમાં જોડાઈને વૈશ્વિક શાંતિ માટે આહુતિ આપી હતી.
