ETV Bharat / state

જુનાગઢ BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયો મુખ દીક્ષા સત્સંગ મહાયજ્ઞ, 300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ

BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર 315 શ્લોકના સમૂહ મુખપાઠ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયો મુખ દીક્ષા સત્સંગ મહાયજ્ઞ
BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયો મુખ દીક્ષા સત્સંગ મહાયજ્ઞ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 6:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર 315 શ્લોકના સમૂહ મુખપાઠ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર સોરઠ પંથકના 300 જેટલા બાળકો અને બાળકીઓની સાથે તેમના વાલીઓએ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને વૈશ્વિકી શાંતિ માટે મુખપાઠ સમૂહ યજ્ઞમાં સામેલ થયા હતા.

BAPS મંદિરમાં સામૂહિક મુખપાઠ મહાયજ્ઞ

બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે મહંત સ્વામીની આજ્ઞા અનુસાર 315 શ્લોકના મુખપાઠ સમૂહ મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર સોરઠ પંથકના 300 જેટલા બાળકો અને બાળકીઓની સાથે સભા મંડપમાં માતા-પિતાઓએ પણ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ સમૂહ મહાયજ્ઞમાં સામેલ થયા હતા. આ યજ્ઞ કરવા પાછળનું કારણ વૈશ્વિક શાંતિ અને બાળકોમાં સત્સંગની સાથે ભક્તિની ભાવના મજબૂત રીતે આગળ વધે અને પ્રત્યેક બાળક અને બાળકી દેશના શ્રેષ્ઠ નાગરિક બને તે દિશામાં આ યજ્ઞ મહત્વનો પુરવાર થાય તે માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે યોજાયો મુખ દીક્ષા સત્સંગ મહાયજ્ઞ (ETV Bharat Gujarat)

સંસ્કૃતિ અસ્મિતા અને સત્સંગ માટે મહત્વનો યજ્ઞ

સનાતન ધર્મની સંસ્કૃતિ અસ્મિતા અને સત્સંગ માટે પણ ભક્તિ ભાવના આટલી જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. મહંત સ્વામી દ્વારા પ્રત્યેક બાળક તેના બાલ્યકાળથી લઈને સત્સંગ તરફ આગળ વધે તો ભારતની સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાને સાચવવામાં અને તેને આગળ ધપાવવામાં ખૂબ મોટો ફાળો મળી શકે છે. જેથી બાળકોમાં સત્સંગ દીક્ષા જેવા સંસ્કારો અને ગુણો પ્રસ્થાપિત થાય તે માટે સામૂહિક રીતે જેમાં બાળક અને બાળકીઓને યજ્ઞમાં આહુતિ આપીને વૈશ્વિક શાંતિ માટેની પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી.

300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ
300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ (ETV Bharat Gujarat)
300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ
300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર ભારત વર્ષમાં 50 સ્થળોએ આ પ્રકારના સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ સમૂહ મહાયજ્ઞનું આયોજન થયું હતું. જેમાં અંદાજિત 15,666 જેટલા બાળકો અને બાળકીઓ કે જેમની ઉંમર ત્રણ વર્ષથી લઈને 15 વર્ષ સુધીની છે, તે સામેલ થયા હતા અને વધારામાં બાળકોના પ્રત્યેક વાલી તેમની સ્વેચ્છાએ સત્સંગ દીક્ષા સમૂહ મહાયજ્ઞમાં જોડાઈને વૈશ્વિક શાંતિ માટે આહુતિ આપી હતી.

300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ
300 બાળક અને બાળકીઓ થયા સામેલ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. અમેરિકામાં BAPS મંદિરમાં તોડફોડની ઘટના, જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીમાં માંગ સાથે ભારતે કરી નિંદા
  2. મેહસાણામાં મહંત સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે સ્વામી આગમન ઉત્સવ, વિરાટ મહિલા સંમેલન યોજાયું

TAGGED:

BAPS SWAMINARAYAN TEMPLE
MUKHA DIKSHA SATSANG MAHAYAGNA
JUNAGADH BAPS
JUNAGADH NEWS
JUNAGADH BAPS SWAMINARAYAN TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.