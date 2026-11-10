નૂતન વર્ષે ભગવાનને ધરાયો 1500 વાનગીનો અન્નકૂટ, જૂનાગઢ BAPS મંદિરે હરિભક્તોની ભીડ
જૂનાગઢ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરે 1500થી વધુ વાનગીઓનો અન્નકૂટ ધરાયો હતો, અન્નકૂટ દર્શન માટે હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તો મંદિરે આવી પહોંચ્યા હતા.
Published : November 10, 2026 at 2:33 PM IST
જૂનાગઢ: નૂતન વર્ષના દિવસે દેવસ્થાનોમાં ભગવાનને અન્નકૂટ મહોત્સવ અર્પણ કરવામાં આવતો હોય છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર નૂતન વર્ષના દિવસે ભક્તો દ્વારા વિવિધ પકવાન, મિષ્ઠાન અને ફળ-ફૂટ તેમજ શાકભાજી અર્પણ કરાતા હોય છે. ત્યારે આજે જૂનાગઢ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે 1500 કરતાં પણ વધારે પકવાનો ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને કૃષ્ણને અર્પણ કરાયા હતા. જેના દર્શન કરવા માટે પણ હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તો બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા.
નૂતન વર્ષે ભગવાનને ધરાયો 1500 વાનગીનો અન્નકૂટ
વિક્રમ સંવતના 2083ના વર્ષને લઈને આજે દરેક દેવસ્થાનોમાં અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન થયું છે. જેમાં જૂનાગઢમાં આવેલા બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ મંદિરે ભવ્ય અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન કરાયું હતું. આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને શ્રી હરિ વિષ્ણુને 1500 કરતાં પણ વધારે મિષ્ઠાન, પકવાન, ભોજન, ફળ-ફ્રૂટ અર્પણ કરાયા હતા. જેને લઈને પાછલા એક મહિનાથી મંદિરના હરિભક્તો દ્વારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી.
ગત રાત્રિના સમયથી જ અન્નકૂટ મહોત્સવમાં રાખવામાં આવેલા તમામ ભોજન અને મિષ્ઠાનને ભગવાન સમક્ષ રાખવામાં આવ્યા હતા અને આજે સવારે 10 વાગ્યે તમામ ભાવિકો માટે અન્નકૂટ દર્શન ખુલ્લા મુકવામાં આવ્યા હતા. જેના હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તોએ દર્શન કરીને અન્નકૂટ મહોત્સવનો અનેરો લાહવો પ્રાપ્ત કર્યો હતો.
જ્ઞાનરત્ન દાસ સ્વામીએ આપ્યો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢ બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ મંદિરના જ્ઞાનરત્ન દાસ સ્વામીએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે અન્નકૂટ મહોત્સવને લઈને વિગતો આપી હતી. સનાતન ધર્મ ઉત્સવનો ધર્મ છે. દરેક ધર્મની પાછળ કોઈને કોઈ ઉત્સવો જોડાયેલા હોય છે, જેમાં લોકોની ભક્તિ, ધર્મ અને ભાવ જોડાય તે માટે વિવિધ પ્રકારે અને અલગ-અલગ તહેવારોમાં અલગ ઉત્સવનું મહત્વ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે વિક્રમ સંવતના નૂતન વર્ષના પહેલા દિવસે અન્નકૂટ મહોત્સવને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ અને ઉત્સવ સનાતન ધર્મમાં માનવામાં આવ્યો છે.
પરંપરા અનુસાર આજે 1500 કરતાં વધારે વાનગીઓ ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુને હરિભક્તોએ પ્રેમ, ભક્તિ અને ભાવ સાથે બનાવીને પીરસી હતી. જેના દર્શન કરવા માટે હજારોની સંખ્યામાં જૂનાગઢવાસીઓ મંદિરે આવી પહોંચ્યા હતા. આજે સાંજના 6:30 કલાક સુધી અન્નકૂટ દર્શન ખુલ્લા રહેશે. ત્યારબાદ તેને વિધિવત રીતે સમાપન કરવામાં આવશે અને અન્નકૂટમાં પીરસવામાં આવેલા તમામ ભોજન, વ્યંજન અને મિષ્ઠાન હરિભક્તોને ભગવાન શ્રી હરિકૃષ્ણના પ્રસાદ રૂપે અર્પણ કરવામાં આવશે.
અન્નકૂટનું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ
સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પોતાની આંગળી પર ગોવર્ધન પર્વતને ઊંચકીને વ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી હતી. ત્યારથી ગોવર્ધન પૂજા અને અન્નકૂટ ઉત્સવ ઉજવવાની પરંપરા શરૂ થઈ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ બ્રિજવાસીઓનું રક્ષણ કર્યું હતું. તેના માનમાં વ્રજવાસીઓએ એક સાથે વિવિધ વાનગી અને ભોગ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કર્યો હતો. ત્યારથી તેને અન્નકૂટના પ્રતીક રૂપે પણ માનવામાં આવે છે.
બીજી એક માન્યતા અનુસાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ આપણને આપેલી સુખ-સંપદા આજના દિવસે ભગવાનને મિષ્ઠાન અને તેમને ભાવતા ભોજનના રૂપે પરત આપવાનો એક ઉત્સવ પણ માનવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતિમાં અન્નને બ્રહ્મ સમાન માનવામાં આવે છે. જેથી અન્નકૂટ દ્વારા અન્નનો આદર કરવામાં આવે અને એક સાથે બધા સમભાવે વહેંચીને તેને આરોગે તેવો સંદેશ માનવ સમાજમાં જાય તે માટે પણ અન્નકૂટ ખૂબ જ મહત્વનો ધાર્મિક પ્રસંગ માનવામાં આવે છે.
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