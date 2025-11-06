ખેડૂતોનું દુઃખ જોઈને ઉદ્યોગપતિએ ખુલ્લી મુકી સેવાની સરવાણી, 4 ગામના ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર દીઠ રૂ.11,000ની કરશે સહાય
Published : November 6, 2025 at 5:36 PM IST
જુનાગઢ : માવઠા એ જગતના તાતને ચિંતામાં મૂકી દીધો છે. ખેડૂત ચિંતામાં મુકાતા બાદલપુર ગામના ખેડૂત અને ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા દિનેશભાઈ કુંભાણીએ ખેડૂતોની મદદ થઈ શકે તે માટે સેવાની સરવાણી ખુલ્લી મુકવાની શરૂઆત કરી છે. ચાર ગામના અંદાજિત 1200 જેટલા ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર દીઠ 11 હજાર રૂપિયાની સહાય ખેડૂત પુત્ર દિનેશભાઈ કુંભાણી દ્વારા કરવાની જાહેરાત થઈ છે. જેને આ વિસ્તારના ખેડૂતો પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે આવકારી રહ્યા છે.
ખેડૂતોનું દર્દ જોઈને ખેડૂત પુત્રની અનુકંપાત થઈ જાગૃત
ચોમાસુ પૂરું થયું અને ત્યારબાદ, તુરંત જ માવઠાનો વરસાદ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં કહેર બનીને વરસી ગયો. જેને કારણે સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં લાખો હેક્ટરમાં તૈયાર મગફળીનો પાક જાણે કે વરસાદના એક એક ટીપામાં બરબાદ થયો. આખું વર્ષ મહેનત કરીને સમગ્ર વિશ્વના લોકોનું પેટ ભરનાર જગતના તાત પર માવઠાનો માર અશહ્ય બની ગયો.
ખેડૂતોનું આ દર્દ જોઈને ખેડૂત પુત્ર ઉદ્યોગપતિ દિનેશ કુંભાણીનું હૃદય પણ કંપી ગયું જે ખેતરમાંથી પૈસા કમાણા જે ખેતરના પૈસાથી શિક્ષણ મેળવ્યું અને એ જ ખેતીના પૈસાથી આજે ઉદ્યોગપતિ થયા તેવા ખેડૂત આજે ખૂબ જ મુશ્કેલીના સમયમાં જોવા મળે છે, ત્યારે દિનેશ કુંભાણીએ વતનના ખેડૂતોને રાહત મળે તે માટે બાદલપુર શાખડાવદર પ્રભાતપુર અને સેમરાળા ગામના 1200 જેટલા ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર દીઠ 11 હજારની સહાય શરૂ કરી, જેને આ વિસ્તારના ખેડૂતો ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે.
દિનેશ કુંભાણી 4 ગામના ખેડૂતો માટે સરકાર બનીને ઉભર્યા
ખેડૂત પુત્ર અને ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા દિનેશભાઈ કુંભાણી આજે ચાર ગામના 1200 જેટલા ખેડૂતો માટે સ્વયં સરકાર બનીને ઉભરી રહ્યા છે. ગામના ખેડૂતો દિનેશભાઈની આ ખેડૂતો પ્રત્યેની લાગણી અને તેને સહાય કરવાની મનોવૃત્તિને ખૂબ જ આવકારી રહ્યા છે. સરકાર વધુમાં વધુ 2 હેક્ટરના 22000 રૂપિયા સુધી સહાય ચૂકવી શકે છે, ક્યારે ચૂકવે તે હજુ સરકારને જ ખબર નથી, પરંતુ દિનેશભાઈ કુંભાણીએ ચાર ગામના ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર દીઠ 11000 એટલે કે 1200 જેટલા ખેડૂત ખાતેદારો પાસે જેટલા હેક્ટર જમીન છે, તે તમામ જમીન પર પ્રતિ હેક્ટરે 11 હજાર રૂપિયા ચૂકવવાની જાહેરાત કરી છે.
જેની પાછળ અંદાજિત અઢીથી ત્રણ કરોડ રૂપિયાનું ખર્ચ થનાર છે, આજના સમયમાં કોઈ વ્યક્તિ અન્યને મદદ માટે ત્રણ પૈસા વાપરે તે પણ ખૂબ મોટી વાત કહેવાય તેની સામે ખેડૂત પુત્ર દિનેશ કુંભાણીએ ખેતીમાંથી કમાયેલા પૈસા અને ખેતીથી મળેલી સાચી ઓળખ ખેડૂતોને અર્પણ કરવાની જે પ્રતિબધ્ધતા દર્શાવી છે, તેને જગતના તાત પણ બિરદાવી રહ્યા છે.
