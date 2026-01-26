જુનાગઢમાં લોનના મામલામાં CAનું અપહરણ,પોલીસે આરોપીની શોધખોળ શરુ કરી
લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને બી ડિવિઝને અપહરણ કરાયેલા સી.એ મિલન ચૌહાણને શોધી કાઢવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી.
જુનાગઢ : 23 તારીખની મોડી સાંજે જુનાગઢના જયશ્રી રોડ પરથી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટનો વ્યવસાય કરતા મિલન ચૌહાણ નામના વ્યક્તિનુ જય ઓડેદરા અને તેની સાથે રહેલા ત્રણ વ્યક્તિઓ લોનના કોઈ મામલામાં અપહરણ કરી ગયા હોવાની ફરિયાદ મિલન ચૌહાણના પરિવારજન યશ મારુંએ 23 તારીખની મધ્યરાત્રીએ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાવતા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને બી ડિવિઝને અપહરણ કરાયેલા સી.એ મિલન ચૌહાણને શોધી કાઢવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં 24 તારીખે મિલન ચૌહાણની પોલીસને ભાળ મળી હતી, પરંતુ અપહરણ કરનાર તમામ આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર જોવા મળે છે. જેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
અપહરણ કરાયેલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટનો છુટકારો
23મી તારીખે મોડી સાંજે જુનાગઢના જયશ્રી સિનેમા રોડ પર ચાર્ટર એકાઉન્ટના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા મિલન ચૌહાણ નામના વ્યક્તિનું તેની કાર સાથે કેટલાક ઈસમો અપહરણ કરી ગયા છે, તે બાબતની પોલીસ ફરિયાદ મિલન ચૌહાણના પરિવાર જન યશ મારું દ્વારા 23મી તારીખે મોડી રાત્રે નોંધવામાં આવી હતી.
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટનું અપહરણ થયાની ફરિયાદ દાખલ થતા જ બી ડિવિઝન પોલીસ મથક અને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીએ મિલન ચૌહાણને શોધી કાઢવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. જેમાં 24મી તારીખે સવારે અપરણ કરાયેલા સી.એ મિલન ચૌહાણને શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી હતી, પરંતુ અપહરણમાં સામેલ જય ઓડેદરા અને અન્ય 3 વ્યક્તિઓ પોલીસ પકડથી દૂર જોવા મળે છે. જેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે.
અપરણ કરાયેલા વ્યક્તિના ફોન પરથી સંપર્ક
મિલન ચૌહાણનું અપહરણ કર્યા બાદ જય ઓડેદરા અને અન્ય ત્રણ અપહરણકારોએ રાત્રિના સમયે મિલન ચૌહાણના મોબાઈલ ફોનમાંથી યશ મારુંને ફોન કરીને મિલન ચૌહાણને મુક્ત કરાવવા માગતા હોય તો 60 લાખ રૂપિયા આપી દેજો નહિતર તેની હત્યા કરી દેવામાં આવશે. આજ સમયે અપહરણમાં સામેલ અન્ય એક વ્યક્તિએ 24 તારીખે સવાર સુધીમાં સાત લાખ રૂપિયા પહોંચતા કરવાની વાત પણ મિલન ચૌહાણના મોબાઈલ ફોનમાંથી યસ મારુંને જણાવી હતી, ત્યારબાદ યશ મારુંએ તેના બનેવીનું અપહરણ થયું હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા જ મિલન ચૌહાણના મોબાઈલ ટ્રેકિંગ કરતા તે જામનગર જિલ્લાના ગઢડકા ગામની સીમ નજીક હોવાનું જણાઈ આવતા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને બી ડિવિઝન પોલીસની ટીમો ત્યાં પહોંચે હતી, પરંતુ સમગ્ર મામલામાં અપહરણકારોને પોલીસ તેમનો પીછો કરી રહી છે, તેની જાણ થતા તેઓ અપહરણ કરાયેલા મિલન ચૌહાણને તેની કાર સાથે ગઠડકા ગામની સીમમાં મૂકીને ફરાર થઈ ગયા હતા.
નાયબ પોલીસ અધિક્ષકે આપી વિગતો
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ માધ્યમને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, 23 તારીખની સાંજે મિલન ચૌહાણનું અપહરણ થયું રાત્રિના સમયે મિલનના ફોનમાંથી અપહરણકારોએ તેના બનેવી યશ મારુને ફોન કરી અને 60 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરી, ત્યારબાદ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને લઈને મોબાઇલ ટ્રેસિંગને આધારે આરોપીને પકડી પાડવા અને અપહરણ કરાયેલા વ્યક્તિને શકુશળ છોડાવવા માટે તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ દરમિયાન પોલીસને 24મી તારીખે મિલન ચૌહાણને અપહરણકારોની ચુગાલમાંથી છોડાવવાની સફળતા મળી, પરંતુ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા છે. જેને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. આ સમગ્ર મામલામાં મિલન ચૌહાણે જય ઓડેદરા અને અન્ય કેટલાક લોકો પાસેથી પાંચ મહિના પૂર્વે લોન લીધી હતી. તે મામલામાં પણ જે તે સમયે માથાકૂટ થઈ હતી, ત્યારબાદ 23મી તારીખે મિલન ચૌહાણનું અપહરણ થયું હતું.
