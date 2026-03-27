વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસની ઉજવણી વચ્ચે જુનાગઢના કલાપ્રેમીઓએ સરકાર સમક્ષ મૂકી માંગણી

વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસે કલાકારોએ વ્યક્ત કર્યો વશવસો નાટક અને કલાના રસીકોની વચ્ચે ખૂટતી રંગભૂમિની કડી ક્યારે પૂરાશે સરકાર સામે માંડી મીટ.

Published : March 27, 2026 at 4:15 PM IST

જુનાગઢ: આજે તા. 27 માર્ચ એટલે વિશ્વ રંગ ભૂમિ દિવસ. સમગ્ર વિશ્વમાં આ દિવસ રંગભૂમિ, નાટ્યકલા અને કલાકારોની ઉજવણી માટે સમર્પિત છે. પરંતુ સમૃદ્ધ કલા વારસો ધરાવતા જુનાગઢ શહેર માટે આજનો દિવસ એક મહત્વપૂર્ણ માંગણી સાથે ઉજવાઈ રહ્યો છે. અહીંના સ્થાનિક કલાકારો અને રંગભૂમિ પ્રેમીઓએ શહેરને સ્થાનિક રંગભૂમિનું એક સ્થાયી પ્લેટફોર્મ મળી રહે તેવી માંગ સરકાર સમક્ષ મૂકી છે.

જુનાગઢનો રંગભૂમિ વારસો માત્ર ગૌરવપૂર્ણ નથી, પરંતુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પણ અત્યંત સમૃદ્ધ છે. આજથી 100 વર્ષ પૂર્વે નવાબોના શાસનકાળ દરમિયાન પણ અહીં રંગભૂમિનું જોરદાર જીવન હતું. ખાસ વાત એ છે કે નવાબ સ્વયં એક ઉત્તમ કલાકાર હતા અને તેઓ નાટકોમાં મહિલા પાત્રો ભજવવા પણ ઉત્સુક રહેતા હતા. તે સમયે શહેરમાં નાટકો અને રંગમંચ માટે ઘણાં સ્થળો હતાં, જ્યાં નાટકો ભજવાતાં અને દર્શકોની ભીડ ઉમટતી હતી.

આજે પણ જુનાગઢ કલાકારો અને રંગભૂમિના પ્રેમીઓથી છલોછલ ભરેલું છે. શહેરમાં નાટ્યકલાના સેંકડો પ્રેમીઓ છે, જેમનામાં કલાનો જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળે છે. પરંતુ આખી શૃંખલામાં એકમાત્ર કડી એ રંગભૂમિની ગેરહાજરી છે. કલાકારો પાસે પોતાની કલાના વારસાને વ્યક્ત કરવા, નાટકો ભજવવા અને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે કોઈ સ્થાયી અને યોગ્ય મંચ નથી. આ અભાવે તેઓ પોતાની કલાને પૂર્ણરૂપે રજૂ કરી શકતા નથી.

જુનાગઢની કલાશક્તિનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ ગુજરાતી ચલચિત્ર ઈતિહાસની સફળતા ‘લાલો શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે’ આપી શકાય. આ ચલચિત્રે 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ફિલ્મનું નિર્માણ, ફિલ્માંકન જુનાગઢ શહેરના વિવિધ સ્થળોએ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં કામ કરનાર કલાકારો, નિર્માતા અને દિગ્દર્શક પણ સ્થાનિક જ હતા. આ એક પ્રબળ પુરાવો છે કે જુનાગઢમાં આજે પણ પ્રતિભાનો અભાવ નથી.

છેલ્લાં એકાદ દાયકાથી રંગભૂમિની ઉણપ શહેરના કલાપ્રેમીઓને ખૂચે છે. ત્યારે આજે વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસે સ્થાનિક કલાકારોએ એકત્ર થઈને આ માંગણીને જોરદાર અવાજ આપ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે, સરકારે આ કલા વારસાને જાળવી રાખવા માટે એક સ્થાયી રંગભૂમિ (ઓડિટોરિયમ) ઉભી કરવી જોઈએ, જ્યાં નિયમિત રીતે નાટકો ભજવી શકાય અને નવી પેઢીને પણ આ વારસા સાથે જોડી શકાય. જુનાગઢનો સમૃદ્ધ કલા વારસો હવે માત્ર ઈતિહાસના પાનાં સુધી મર્યાદિત ન રહે તે માટે આજનો દિવસ એક નિર્ણાયક વળાંક સાબિત થશે તેવી અપેક્ષા કલાકારોએ વ્યક્ત કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આજે વિશ્વ રંગભૂમિ દિવસ, જાણો આજના દિવસનું મહત્વ અને જાણો આ વર્ષની થીમ વિશે - World Theatre Day 2024
  2. આજે વિશ્વ રંગમંચ દિવસ, જીવંત નાટક થકી લોકોની વચ્ચે જવાનું એક સુંદર માધ્યમ : રંગભૂમિ - World Theater Day

