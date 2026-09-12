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જૂનાગઢમાં શાકભાજીને અનુકૂળ વરસાદ પડતા ભાવ તળિયે; ટામેટાં 20, ભીંડો 30 રૂપિયે કિલો થયા

જૂનાગઢ APMCમાં ગવારને બાદ કરતાં મોટા ભાગના શાકભાજીની 10થી 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે હરાજી થઈ હતી.

જૂનાગઢ APMCમાં ગવારને બાદ કરતાં મોટા ભાગના શાકભાજીની 10થી 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે હરાજી
જૂનાગઢ APMCમાં ગવારને બાદ કરતાં મોટા ભાગના શાકભાજીની 10થી 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે હરાજી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 9:23 PM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢનું બજાર શાકભાજીથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. પાછલા ત્રણ દાયકામાં સૌથી ઓછા વરસાદ પડ્યો છે પરંતુ શાકભાજીને અનુકૂળ વરસાદને કારણે પાકને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયું નથી, જેથી સ્થાનિક બજારમાં શાકભાજીની આવક પુષ્કળ પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. તો બીજી તરફ જે રીતે બજારમાં શાકભાજી આવી રહ્યું છે તેની સામે ખરીદદારી નહીં નીકળતા જથ્થાબંધ અને છૂટક બજારમાં પણ ખૂબ જ મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ પ્રકારનો માહોલ ચોમાસામાં પાછલા ઘણા વર્ષો પછી જોવા મળ્યો છે. ગ્રાહકો પણ શાકભાજીના ઘટતા ભાવોને લઈને પોતાનો રાજીપો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, તો સ્થાનિક નાના વેપારીઓ આગામી તહેવારોના સમય બાદ શાકભાજીમાં તેજીનો માહોલ જોવા મળશે તેવો આશાવાદ રાખી રહ્યા છે.

શાકભાજીના બજાર ભાવ ન્યૂનતમ સ્તરે

સામાન્ય રીતે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન શાકભાજીના બજાર ભાવ આસમાનની ઊંચાઈ પર જોવા મળતા હોય છે. તેની પાછળ ચોમાસાના વરસાદને કારણભૂત માનવામાં આવે છે. ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પડવાને કારણે મોટા ભાગની શાકભાજીની ખેતી નષ્ટ થઈ જતી હોય છે, તો બીજી તરફ શાકભાજીનો પુરવઠો યથાવત રાખવા માટે અન્ય રાજ્યોમાંથી લીલા શાકભાજીની આયાત કરવી પડતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં શાકભાજીના બજાર ભાવ ચોમાસા દરમિયાન ખૂબ જ ઊંચા જોવા મળતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે તમામ વિપરીત પરિસ્થિતિની સાથે ખૂબ જ ન્યૂનતમ વરસાદ પડવાને કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા ઉત્પાદિત થતું શાકભાજી અને તેનું વાવેતર વરસાદ ન પડવાને કારણે ખરાબ થયું નથી, જેને કારણે જૂનાગઢ સહિત જિલ્લાના અન્ય બજારોમાં પણ શાકભાજીનો જથ્થો સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા જ પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે. જેને કારણે અન્ય રાજ્યોમાંથી શાકભાજી મંગાવવાની પરિસ્થિતિ હજી સુધી જોવા મળતી નથી, જેથી આવક વધતા બજાર ભાવો એકદમ સામાન્ય જોવા મળી રહ્યા છે.

જૂનાગઢ શાકભાજી બજારમાં મંદીનો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)

ગવારને બાદ કરતાં મોટા ભાગના શાકભાજી 10થી 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલો

જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં આજે મોટા ભાગની શાકભાજીની આવક થઈ છે, જેમાં ગવારને બાદ કરતાં મોટા ભાગના શાકભાજી 10 રૂપિયાથી લઈને 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના બજાર ભાવે જાહેર હરાજી થઈ છે. જેની ખરીદી સ્થાનિક નાના વેપારી અને શાકભાજીની ફેરી કરતા ફેરિયાઓ કરતા હોય છે. આજે જૂનાગઢ એપીએમસીમાં શાકભાજીના બજાર ભાવો પર એક નજર કરીએ તો ટમેટા 20 રૂપિયા, મરચા 10, ગલકા 10, પરવર 30 રૂપિયા, રીંગણ 20 રૂપિયા, ભીંડો 30 રૂપિયા, ફ્લાવર 25, તુરીયા 25, ટીંડોળા 20 રૂપિયા, ચોળી 25 રૂપિયા, ગવાર 70 રૂપિયા, કારેલા 20, લીંબુ 15, આદુ 60 રૂપિયા, લીલા વટાણા 100 રૂપિયા, શિમલા મરચા 30 રૂપિયા અને વાલોળ 30 પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાયા છે. એક માત્ર ગવારને બાદ કરતાં મોટા ભાગના શાકભાજીના બજાર ભાવો સામાન્ય કરતાં પણ એકદમ નીચા જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે ગવાર ઉનાળુ શાકભાજી તરીકે ઓળખાય છે, જેથી ચોમાસા દરમિયાન તેની ખેતી અને આવક પણ ખૂબ ઓછી હોય છે, જેથી ગવારના બજાર ભાવો પ્રતિ એક કિલો અન્ય શાકભાજીની સરખામણીએ ડબલ કરતાં વધારે જોવા મળે છે.

ત્રણ દાયકામાં સૌથી ઓછા વરસાદને કારણે ભાવ ન્યૂનતમ સ્તરે
ત્રણ દાયકામાં સૌથી ઓછા વરસાદને કારણે ભાવ ન્યૂનતમ સ્તરે (Etv Bharat Gujarat)
ત્રણ દાયકામાં સૌથી ઓછા વરસાદને કારણે ભાવ ન્યૂનતમ સ્તરે
ત્રણ દાયકામાં સૌથી ઓછા વરસાદને કારણે ભાવ ન્યૂનતમ સ્તરે (Etv Bharat Gujarat)

એપીએમસી વેપારી અને ગ્રાહકે આપ્યો પ્રતિભાવ

જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના સચિવ હરેશ પટેલ, શાકભાજી ખરીદી કરવા માટે આવેલા જયાબેન અને સ્થાનિક છૂટક વેપારી વિજય બુટાણીએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં શાકભાજીના ઘટતા બજાર ભાવો, ખરીદી અને શાકભાજીની આવકને લઈને પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

એપીએમસીના સચિવ હરેશ પટેલે આપેલી વિગતો અનુસાર હાલ ચોમાસામાં વરસાદની સ્થિતિ એકદમ નહિવત છે. આવી સ્થિતિમાં શાકભાજીનું વાવેતર બગડ્યું નથી, જેથી આવક પુષ્કળ પ્રમાણમાં થઈ રહી છે, જેથી બજાર ભાવ સતત ઘટી રહ્યા છે.

જૂનાગઢ શાકભાજી બજારમાં મંદીનો માહોલ
જૂનાગઢ શાકભાજી બજારમાં મંદીનો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)

શાકભાજીની ખરીદી કરવા માટે આવેલા જયાબહેને પણ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે એક મહિના પહેલા શાકભાજીના બજાર ભાવ ભડકે બળતા હતા, ત્યારે શાકભાજી ખરીદી કરવી કે કેમ તેને લઈને મુશ્કેલી હતી, પરંતુ આજે સામાન્ય કરતાં પણ નીચા ભાવો જોવા મળે છે, જેથી તેઓ દરરોજ શાકભાજીની ખરીદી કરવા માટે આવી રહ્યા છે. તો સ્થાનિક નાના વેપારી વિજય બુટાણીએ પણ જણાવ્યું કે શાકભાજીની પુષ્કળ આવક થઈ રહી છે, તેની સામે ખરીદદારી એકદમ મર્યાદિત બની છે, જેથી બજાર ભાવો ઘટી રહ્યા છે. તહેવારોના સમયમાં અને લગ્ન સિઝન શરૂ થતા ફરીથી બજાર ભાવો થોડા ઊંચકાય તેવી આશા તેઓ રાખી રહ્યા છે.

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