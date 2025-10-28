ETV Bharat / state

જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ, કૃષિ જણસોની લે-વેચ અને ભાવ સહિતની માહિતી ઉપલબ્ધ

ખેડૂતો, વેપારીઓ, કમિશન એજન્ટો તેમજ કૃષિ પેદાશોની લે-વેચ સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે.

જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ
જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

October 28, 2025

જુનાગઢ: જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ (APMC)એ ખેડૂતો, વેપારીઓ, કમિશન એજન્ટો તેમજ કૃષિ પેદાશોની લે-વેચ સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી મોબાઇલ એપ લોન્ચ કરી છે. આ એપમાં ખેડૂતોથી લઈને APMC સુધીની તમામ વિગતો, કૃષિ પેદાશો તેમજ શાકભાજી અને ફળફળાદીના બજાર ભાવ, આવક, વરસાદની માહિતી, APMCના નિર્ણયો તથા અન્ય મહત્વની જાણકારીઓ એપ મારફતે ખેડૂતો અને વેપારીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. આ એપના ઉપયોગથી APMC સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો અને વેપારીઓની કાર્યપદ્ધતિ એકદમ સરળ બની જશે.

જુનાગઢ APMCએ વિકસાવી સ્વતંત્ર એપ

જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિએ ખેડૂતો, વેપારીઓ, કમિશન એજન્ટો તથા કૃષિ જણસોની લે-વેચ સાથે જોડાયેલા તમામ વ્યક્તિઓ માટે વિશેષ એપ વિકસાવી છે. આ એપ દ્વારા જુનાગઢ APMCની તમામ વિગતો એકદમ સરળતાથી મળી રહેશે. એપમાં કૃષિ જણસોના બજાર ભાવો, શાકભાજી તથા ફળફળાદીની આવક અને તે દિવસની હરાજીના ભાવો, કૃષિ પેદાશોની આવક જેવી તમામ વિગતો સામેલ કરવામાં આવી છે.

જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ (ETV Bharat Gujarat)

એપથી ખેડૂતોને અનેક પ્રકારનો ફાયદો

જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિએ લોન્ચ કરેલી આ એપમાં ખેડૂતલક્ષી તમામ વિગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વેપારીઓ તથા કમિશન એજન્ટોના પેઢીના નામ અને સરનામાં, માર્કેટિંગ યાર્ડ કયા દિવસે બંધ રહેશે, કયા દિવસે કામકાજ ફરી શરૂ થશે, વરસાદ કે કમોસમી વરસાદના દિવસોમાં કૃષિ જણસોની હરાજી ચાલુ છે કે બંધ, તેમજ કઈ કૃષિ જણસો કયા સમયે વેચાણ માટે APMCમાં લાવવી જેવી પાયાની અને મૂળભૂત વિગતો પણ સામેલ છે. આ મોબાઇલ એપમાં બજાર સમિતિના તમામ અધિકારીઓ તથા પદાધિકારીઓના ટેલિફોન નંબર પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જેથી કોઈપણ ખેડૂત ઘરે બેઠાં કૃષિ જણસોની લે-વેચ સંબંધિત પ્રશ્નો વેપારી, કમિશન એજન્ટ કે APMCના અધિકારીઓ સાથે વિગતવાર ચર્ચા કરી શકે.

જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ
જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ
જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ (ETV Bharat Gujarat)

અનાજ, શાકભાજી અને ફળફળાદીના ભાવો

APMC દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ મોબાઇલ એપમાં અનાજ, તેલીબિયાં, શાકભાજી તથા ફળફળાદીના ભાવો દરરોજ અપડેટ સાથે જોવા મળશે. ખેડૂતો ઘરે બેઠાં પોતાની કૃષિ જણસોના જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મળતા બજાર ભાવોની વિગતો મેળવી શકશે. તેમને અન્ય બજારોના ભાવો સાથે સરખામણી કરવાની તક મળશે અને કઈ કૃષિ જણસો કયા સમયે કયા APMCમાં વેચવી તેનો નિર્ણય લેવાની અનોખી સુવિધા પણ મળશે. એપમાં આજથી લઈને આવનારા તમામ દિવસોમાં જે દિવસે કઈ કૃષિ જણસોની હરાજી થઈ હોય, તેની આવક, બજાર ભાવ તથા ખાસ કરીને સૌથી ઊંચા કે સૌથી નીચા ભાવો પણ ખેડૂતો જોઈ શકશે. આનાથી કૃષિ પાકોનું વાવેતર કયા સમયે કરવું જેથી સૌથી વધુ ઊંચા ભાવ મળી શકે, તે અનુસાર ખેડૂતો પોતાની કૃષિ જણસો વેચાણ માટે APMC ખાતે લાવવાની સુવિધા મેળવી શકશે.

જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ
જુનાગઢ: APMCએ ખેડૂતો-વેપારીઓ માટે લોન્ચ કરી સ્વતંત્ર મોબાઇલ એપ (ETV Bharat Gujarat)

