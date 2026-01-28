ETV Bharat / state

જુનાગઢ APMCમાં ખાખડી કેરીના ભાવ આસમાને, જાણો શું છે ભાવ

ફેબ્રુઆરી મહિનો પૂર્ણ થયા બાદ ખાખડી કેરીની આવક વધવાનો એક અંદાજ છે, જેથી બજાર ભાવ નીચા જઈ શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : પાકી કેરીની સીઝનને હજુ પણ 2 મહિના કરતાં વધારેનો સમય બાકી છે, પરંતુ દર વર્ષે પાકેલી કેરી બજારમાં આવે તે પૂર્વે સૌથી પહેલા ખાખડી કેરીની આવક થતી હોય છે. સામાન્ય રીતે સિઝનમાં પહેલી કેરી હોવાને કારણે કેરીના બજાર ભાવ ખૂબ ઊંચા જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ આજે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 20 કિલો ખાખડી કેરીની આવક થઈ છે. જેમાં કેરીની ગુણવત્તાને આધારે પ્રતિ એક કિલોના બજાર ભાવ 500 થી લઈને 1700 રૂપિયા બોલાયા હતા.

સત્તાવાર રીતે કેરીની આવક હજુ પણ 2 મહિના પછી બજારમાં થતી જોવા મળશે, પરંતુ દર વર્ષે પાકી કેરી બજારમાં આવે તે પૂર્વે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખાખડી કેરીની આવક નોંધાતી હોય છે. દર વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં ખાખડી કેરીની આવક થતી હોય છે. દર વર્ષે શરૂઆતના દિવસોમાં ખાખડી કેરી 500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે કેરીની પ્રથમ સિઝન ખૂબ જ ઊંચા ભાવ સાથે શરૂ થઈ છે.

ખાખડી કેરી
"જે આંબાવાડીઓમાં ખેડૂતો વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે આંબાની ખેતી કરી રહ્યા છે, આવા ખેડૂતો દ્વારા 1 કિલો, 2 કિલો એમ સરેરાશ 15 થી 20 ખેડૂતો દ્વારા એક એક કિલો કેરી મોકલવામાં આવતી હોય છે. જેને કારણે 15-20 ખેડૂતોની કેરી ભેગી કરીએ ત્યારે 10 થી 15 કિલો જેટલો જથ્થો થતો હોય છે. હાલ આવક એકદમ નહીવત હોવાને કારણે બજારભાવો પણ ખૂબ ઊંચા જોવા મળી રહ્યા છે." - સમીરભાઈ, વેપારી જુનાગઢ

આજે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખાખડી કેરીની 20 કિલો જેટલી આવક થઈ હતી. જેમાં પ્રતિ એક કિલોના નીચા 500 રૂપિયાથી લઈને સારી અને ગુણવત્તા યુક્ત ખાખડી કેરીની પ્રતિ એક કિલોના ભાવ 1700 રૂપિયા સુધી ખૂબ ઊંચા બોલાયા હતા.

ખાખડી કેરી
જુનાગઢ APMCએ આપી વિગતો

જુનાગઢ APMC શાકભાજી વિભાગના સેક્રેટરી હરેશ ગજેરાએ ETV ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ વિગતો અનુસાર આજે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 20 કિલો ખાખડી કેરીની આવક થઈ છે. જેમાં તેની ગુણવત્તાને લઈને બજાર ભાવો નક્કી કરાયા હતા. જે કેરી પવન અને અન્ય કારણોસર આંબા પરથી ખરી જતી હોય છે. આ કેરીના બજાર ભાવ 500 થી 700 રૂપિયા બોલાતા હોય છે, પરંતુ આંબા પરથી તોડેલી ખાખડી કેરીના બજાર ભાવ આ વખતે 1500 થી 1700 રૂપિયા સરેરાશ જોવા મળી રહ્યા છે.

ખાખડી કેરી
આગામી દિવસોમાં જેમ જેમ કેરીની સિઝન આગળ વધતી જશે તેમ તેમ ખાખડી કેરીની આવકમાં પણ વધારો થતો જશે, પરંતુ હાલ એક મહિના સુધી ખાખડી કેરીના બજાર ભાવોમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય તેવી શક્યતા પણ જોવા મળતી નથી. ફેબ્રુઆરી મહિનો પૂર્ણ થયા બાદ ખાખડી કેરીની આવક વધવાનો એક અંદાજ છે, જેથી બજાર ભાવ નીચા જઈ શકે છે.

