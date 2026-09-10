1982 બાદ પહેલીવાર જૂનાગઢ APMCમાં ભાજપની લહેર, AAPના સૂપડાં સાફ
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની ચૂંટણીમાં ખેડૂત વિભાગની 10 પૈકી 10 બેઠકો પર ભાજપનો વિજય થયો
Published : September 10, 2026 at 8:49 PM IST
જૂનાગઢઃ જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટે મતદાન હાથ ધરાયું હતું, જેમાં મતગણતરી બાદ ખેડૂત વિભાગની તમામ 10 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટી સમર્થિત ખેડૂત કલ્યાણ પેનલના તમામ 10 ઉમેદવારનો વિજય થયો હતો. 1982માં જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની સ્થાપના થયા બાદ પ્રથમ વખત ભાજપનો આટલો મોટો વિજય થયો છે.
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિની ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટે 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ મતદાન હાથ ધરાયું હતું, જેની મત ગણતરી આજે સવારે 9 કલાકે ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના કાર્યાલયમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં ભાજપ સમર્થીત ખેડૂત કલ્યાણ પેનલના તમામ 10 ઉમેદવારોનો વિજય થયો હતો, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની ખેડૂત પેનલના તમામ 10 ઉમેદવારોનો કારમો પરાજય થયો હતો.
જૂનાગઢ APMCમાં ભાજપની સૌથી મોટી જીત
જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની 1982માં સ્થાપના થઈ હતી ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ભાજપનો આ સૌથી મોટો વિજય માનવામાં આવે છે. જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડના પૂર્વ ચેરમેન કિરીટ પટેલે ચૂંટણી પરિણામો બાદ આમ આદમી પાર્ટીને આડેહાથ લેતા જણાવ્યું કે, નકારાત્મક પ્રચાર અને હાર ભાળી જતા બોગસ મતદાનના હવાતિયાથી આશ્વાસન મેળવવામાં પણ આમ આદમી પાર્ટી નિષ્ફળતા મળી રહી છે અને ખેડૂત વિભાગની તમામ 10 બેઠકો પર ભાજપ સમર્થિત ઉમેદવારો નો વિજય થયો છે.
કુલ 914 મતદારોએ કર્યો મતાધિકારનો ઉપયોગ
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં જૂનાગઢ તાલુકાના 45 ગામના ખેડૂત ખાતેદારો અને વેપારીઓ મતદાર તરીકે નોંધાયા છે. કુલ 955 મતદારો નોંધાયા હતા, જેમાં ગઈકાલે 914 જેટલા મતદારોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વર્ષ 2020માં યોજાયેલી જૂનાગઢ APMCની ચૂંટણીમાં 914 મતદારો નોંધાયા હતા, ત્યાર બાદ નવી મતદાર યાદી મુજબ 2026માં 955 મતદારો નોંધાયા હતા, જેમાંથી 23 મતદારો રદ કરવામાં આવ્યા હતા
દિવાળી પૂર્વે નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂક
જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં ખેડૂત વિભાગની તમામ 10 બેઠકોનું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. દિવાળી પૂર્વે સંભવત કોઈ નવા ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેન જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડને મળવા જઈ રહ્યા છે. પૂર્વ ચેરમેન કિરીટ પટેલ પણ જૂનાગઢ APMCમાં ડિરેક્ટર તરીકે ચાલુ છે, તેમણે આજે પત્રકાર પરિષદમાં પોતે APMCના ચેરમેન બનવાની રેસમાંથી પોતાનું નામ પરત ખેંચી લીધું છે. પરંતુ કિરીટ પટેલને બાદ કરતા 15 ડિરેક્ટરોમાંથી કોઈપણ એક યુવાન ડિરેક્ટર આગામી દિવસોમાં જૂનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના ચેરમેન તરીકે કાર્યકાળ સંભાળશે.
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