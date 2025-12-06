હવાના પ્રદૂષણથી પરેશાન છો ? તો આવો જુનાગઢ તરફ.... આજે પણ શ્વાસ લેવા માટે અનુકુળ વાતાવરણ
જૂનાગઢ શહેરનું વાતાવરણ એકદમ કોઈ પણ વ્યક્તિ અને જીવ માટે અનુકૂળ હોવાની સાથે અહીં શ્વાસ લેવાની સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી કરે છે.
Published : December 6, 2025 at 9:27 AM IST
જુનાગઢ: 'પ્રદૂષણ' આ શબ્દ આજે વિશ્વના અસંખ્ય લોકોને સતાવી રહ્યો છે. દેશની રાજધાનીની સાથે રાજ્યના મહાનગરોમાં કેટલાક દિવસો દરમિયાન પ્રદૂષણને કારણે શ્વાસ લેવાનું મુશ્કેલ બની જતું હોય છે. પરંતુ જૂનાગઢનું વાતાવરણ આજે પણ શ્વાસ લેવા માટે સાનુકૂળ હોવાનું સામે આવ્યું છે, તેની પાછળ જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં એકદમ મર્યાદિત ઉદ્યોગો પ્રદૂષણનું ઉત્પાદન કરતા એકમોની સંખ્યામાં પણ નિશ્ચિત ઘટાડો અને સાથે સાથે ખૂબ મોટા જંગલ વિસ્તાર હોવાને કારણે જે સમયે રાજ્યના મહાનગરો શ્વાસ લેવા માટે અનુકૂળ હોતા નથી, તેવા દિવસોમાં પણ જુનાગઢ શહેર પ્રદૂષણથી મુક્ત જોવા મળી રહ્યું છે.
શુદ્ધ હવા, સ્વચ્છ વાતાવરણ
પ્રદૂષણ વિશ્વના અનેક દેશો માટે ખૂબ જ મુશ્કેલી ભર્યું વાતાવરણ ઊભો કરી રહ્યું છે. દેશની રાજધાની દિલ્હીની સાથે-સાથે ગુજરાતના મહાનગરોમાં કેટલાક દિવસો દરમિયાન શ્વાસ લેવાનું પણ મુશ્કેલ બની જાય તે પ્રકારે પ્રદૂષણનું સ્તર જોવા મળતું હોય છે. તેની વિપરીત જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાનું વાતાવરણ જે દિવસો દરમિયાન ગુજરાતના મહાનગરોમાં શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ ગણાતો હોય છે, તેવા દિવસોમાંતેની પાછળ જિલ્લામાં આંગળીને વેઢે ગણી શકાય તેવા ઉદ્યોગો, શહેરમાં આવેલા જંગલ વિસ્તાર અને શહેરની વસ્તી પ્રમાણમાં મર્યાદિત હોવાને કારણે આજે પણ જુનાગઢ શહેર પ્રદૂષણને લઈને એકદમ સાનુકૂળ જોવા મળે છે.
પ્રદૂષણનું પ્રમાણ
પ્રદૂષણમાં P.M 10 અને P.M 2.5 આ બે પ્રમાણ પ્રદૂષણ માટે ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવે છે, P.M 10 એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે, કે જેમાં હવાના પ્રદૂષણની ઓછી હાનિકારકતા જોવા મળતી હોય છે. તેની સામે P.M 2.5 એકદમ હાનિકારક માનવામાં આવે છે. P.M 2.5માં પ્રદૂષણની વિપરીત અસર શ્વાસનળી મારફતે પ્રદૂષિત હવાના રજકણો ફેફસામાં જમા થતા હોય છે. જેના કારણે P.M 2.5ને એકદમ હાનિકારક માનવામાં આવે છે.
ઓક્ટોબર મહિનામાં અને ખાસ કરીને દિવાળીના દિવસોમાં ફટાકડા તેમજ લોકોના એક સ્થળ પરથી બીજા સ્થાન પર પરિવહનને કારણે જૂનાગઢ શહેરના વાતાવરણમાં થોડો ઘણો ફેરફાર આવે છે, પરંતુ તે થોડા જ દિવસો પૂરતું અસરકારક હોય છે. ત્યારબાદ જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાનું વાતાવરણ શ્વાસ લેવા માટે ફરીથી અનુકૂળ બની જતું હોય છે.
પ્રદૂષણ ફેલાવવા માટે કુખ્યાત એકમો
હવાના પ્રદૂષણની પાછળ કેટલાક એકમોને જવાબદાર માનવામાં આવે છે, જેમાં બાંધકામ, લાઈવ સ્ટોન ઉદ્યોગ, અન્ય ઉદ્યોગો, ન્યુક્લિયર દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી ઉર્જા, સામાન્ય ઊર્જાના ઉત્પાદન ઘરો માંથી ઉત્પન્ન થતું અન્ય પ્રદૂષણ બાંધકામની સાથે રોડ પર થી ઉડતી ધૂળની ડમરીઓ સોલિડ વેસ્ટ અને તેનો નિકાલ કરવાની પદ્ધતિની સાથે કોમર્શિયલ એકમો હવાના પ્રદૂષણ માટે મુખ્ય જવાબદાર માનવામાં આવતા હોય છે. આ પૈકીના એક પણ એકમો જૂનાગઢના વાતાવરણને અથવા તો જૂનાગઢની હવાને પ્રદૂષિત કરી શકે તે પ્રકારે જિલ્લામાં તેની હાજરી જોવા મળતી નથી. વધુમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં જંગલ અને વૃક્ષોનું પ્રમાણ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાને કારણે ગુજરાતના અન્ય મહાનગરોની સરખામણી જુનાગઢ શહેરની હવા આજે પણ પ્રત્યેક જીવના શ્વાસ લેવા માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.