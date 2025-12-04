ભેસાણમાંથી અપહરણ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિને મુક્ત કરાવતી જુનાગઢ અને અમદાવાદ પોલીસ, ચાર આરોપી પોલીસ પકડમાં

ETV Bharat / state

અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદ વિસ્તારમાં નાકાબંધી કરીને આરોપીને પકડી પાડવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી.

જુનાગઢ: ભેસાણમાંથી અપહરણ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિને ગણતરીના કલાકોમાં મુક્ત કરાવતી જુનાગઢ અને અમદાવાદ પોલીસ, ચાર આરોપી પોલીસ પકડમાં (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 4, 2025 at 9:05 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના મહેસાણા તાલુકાના તડકા પીપળીયા ગામમાંથી સંજય કાપડીયાની સાથે બે વ્યક્તિનું કેટલાક ઈસમો અપહરણ કરી ગયાની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા જુનાગઢ પોલીસે અપહરણકારોને પકડી પાડવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદ વિસ્તારમાં નાકાબંધી કરીને આરોપીને પકડી પાડવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી. જુનાગઢ અને અમદાવાદ પોલીસને ધંધુકા ચોકડી પાસેથી અપહરણ કરાયેલા સંજય કાપડિયાની સાથે બે વ્યક્તિ અને જેણે અપહરણ કર્યું છે, તે ચાર વ્યક્તિઓને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે.

ભેસાણમાંથી ત્રણ વ્યક્તિનું અપહરણ ગણતરીની કલાકોમાં અપહરણકારો પકડાયા

જુનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણ તાલુકાના તડકા પીપળીયા ગામના સંજય કાપડિયાની સાથે રહેલા બે વ્યક્તિનું કેટલાક અજાણ્યા ઈસમો અને મહિલાઓ દ્વારા અપહરણ કરવાની ફરિયાદ ભેસાણ પોલીસ મથકમાં દાખલ થતા પોલીસે અપહરણકારોને પકડી પાડવા માટે અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદ જિલ્લામાં ખાસ ટીમો બનાવીને અપહરણકારોને પકડી પાડવામાં તપાસ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. જેમાં અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા ચોકડી પાસેથી અપહરણ થયેલા સંજય કાપડીયાની સાથે અન્ય બે વ્યક્તિને અપહરણકારોની ચુંગાલમાંથી પોલીસે છોડાવીને ગણતરીની કલાકમાં જ સમગ્ર અપહરણનો કેસ ઉકેલી નાખ્યો છે.

પોલીસે ચાર અપહરણકારોને પકડી પાડ્યા

જુનાગઢ જિલ્લા ગ્રામ્ય નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રવિરાજ સિંહ પરમારની આગેવાનીમાં અપહરણ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિને છોડાવવા માટે વિશેષ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. જુનાગઢ એલસીબી અને એસ.ઓ.જીની સાથે કેટલાક ખાનગી બાતમીદારોનો ઉપયોગ પણ અપહરણકારોના ચુંગલમાંથી ત્રણ વ્યક્તિઓને છોડાવવાની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં અપહરણ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિની સાથે અપહરણના આરોપીઓ ધંધુકા આસપાસ હોવાથી આ વિસ્તારના વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક આસ્થા રાણાની મદદથી ત્યાં પણ જુનાગઢ અને અમદાવાદ પોલીસની ટીમોએ ચોક્કસ નાકાબંધી કરતા ધંધુકા ચોકડી નજીકથી પોલીસે સમગ્ર અપહરણનો કેસ ગણતરીની કલાકોમાં જ ઉકેલી નાખ્યો છે.

ચાર આરોપી પકડાયા હજુ પાંચ કરતાં વધારે આરોપી ફરાર

અપહરણના સમગ્ર પ્રકરણમાં જુનાગઢ અને ધંધુકા પોલીસે વલસાડના રાબડા ગામના પ્રશાંત ડેડકીયા અને મિત વેકરીયા, વડોદરાના માંજલપુરના અજય બોઘરા અને નવસારીના ડિંગી મહોલાના કમલેશ રૂડાણીને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. આ સિવાય (૧) પંકજ પાદરા (૨) અનિલ (૩) ધવલ ગડારા (૪) સુરેશ અમીપરાની સાથે કેટલાક અજાણ્યા પુરુષ અને મહિલાઓ પણ આ અપહરણમાં સામેલ હોવાની પૂરી શક્યતા છે. ઉપરોક્ત પાંચ આરોપીઓ હજુ પણ પોલીસ પકડથી બહાર છે. હાલ તો સમગ્ર મામલામાં શા માટે ત્રણ વ્યક્તિનું અપહરણ કરાયું છે તેને લઈને જુનાગઢ પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે, જેમાં આગામી દિવસોમાં કોઈ ખુલાસો થાય તેવી પણ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.

