જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂતોને ખરીફ માટે મગફળી-સોયાબીનનું બિયારણ મેળવવા ઓનલાઈન નોંધણી શરૂ
18 થી 30 માર્ચ, 2026 દરમિયાન જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પર રજિસ્ટ્રેશન કરો અને મેળવો ઉન્નત જાતના મગફળી-સોયાબીનના ગુણવત્તાયુક્ત બિયારણ.
Published : March 17, 2026 at 10:36 AM IST
જૂનાગઢ: એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી ખરીફ ઋતુ માટે ખેડૂતોને શુદ્ધ અને ઉન્નત જાતના બિયારણ પૂરું પાડવાની ખાસ યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા મગફળી અને સોયાબીનના બિયારણનો લાભ લેવા માંગતા ખેડૂતો માટે ઓનલાઈન નોંધણી (રજિસ્ટ્રેશન)ની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
નોંધણીની તારીખ અને પ્રક્રિયા:
બિયારણ મેળવવા ઇચ્છુક દરેક ખેડૂતે 18 માર્ચથી 30 માર્ચ, 2026 દરમિયાન જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ www.jau.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. નોંધણી દરમિયાન ખેડૂતે પોતાનો મોબાઈલ નંબર દર્શાવવો જરૂરી છે.
વિતરણના નિયમો:
- એક ખેડૂત માત્ર એક જ પાક (મગફળી અથવા સોયાબીન) માટે અરજી કરી શકશે.
- મગફળીના બિયારણની મર્યાદા 2 હેક્ટર જમીન માટે 300 કિલો ડોડવા (પોડ્સ) એવી રહેશે.
- સોયાબીનના બિયારણની મર્યાદા 125 કિલો સુધીની રહેશે.
- બિયારણનું વિતરણ ખેડૂતના સ્વખર્ચે અને યુનિવર્સિટી ખાતે રૂબરૂ થઈને જ કરવામાં આવશે.
પસંદગી અને માહિતી:
ઓનલાઈન નોંધણી પછી, પસંદ થયેલા ખેડૂતોને SMS દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે. સાથે જ, પસંદગી યાદી યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પર પણ જાહેર કરવામાં આવશે. જે ખેડૂતોના મોબાઈલ પર DND (Do Not Disturb) સેવા સક્રિય હશે, તેમને SMS ના મળવાની શક્યતા રહેશે. આવા ખેડૂતોએ પોતાના મોબાઈલ પરથી DND સેવા હટાવવાની યુનિવર્સિટીએ સૂચના આપી છે. અથવા તો તેમણે વેબસાઈટ પર યાદી તપાસીને નિર્ધારિત તારીખે યુનિવર્સિટી ખાતે હાજર રહેવું જરૂરી છે.
બિયારણની જાતો:
યુનિવર્સિટી દ્વારા પુરવઠો કરવામાં આવતી શુદ્ધ (સર્ટિફાઈડ) જાતો નીચે મુજબ છે:
- મગફળી: GJG 32, GG 23, GG 35 અને GG 39.
- સોયાબીન: GS 4.
વધુ કોઈ પણ માહિતી અથવા સહાય માટે, ખેડૂતો યુનિવર્સિટીના બીજ વિજ્ઞાન અને તકનીકી શાખાનો સંપર્ક કરી શકે છે. આ યોજના ખેડૂત ભાઈઓને ઉત્તમ ગુણવત્તાનું બિયારણ સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે.
