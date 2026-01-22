ETV Bharat / state

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની સિદ્ધી, 130 જાતના રીંગણ, 59 જાતના ટમેટા અને 29 જાતની વાલોળનું કર્યું સંશોધન

શાકભાજી વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2004 થી લઈને અત્યાર સુધીમાં કુલ 130 જાતના રીંગણ 59 જાતના ટમેટા અને 29 જાતની વાલોળનું સફળ સંશોધન પૂર્ણ કર્યું છે.

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની સિદ્ધી
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની સિદ્ધી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 11:38 AM IST

|

Updated : January 22, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના શાકભાજી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતલક્ષી સંશોધન સતત થઈ રહ્યા છે. જેમાં શાકભાજી વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2004 થી લઈને અત્યાર સુધીમાં કુલ 130 જાતના રીંગણ 59 જાતના ટમેટા અને 29 જાતની વાલોળનું સફળ સંશોધન પૂર્ણ કર્યું છે.

સંશોધિત થયેલા રીંગણ, ટામેટા અને વાલોળ પૈકીના કેટલાક બિયારણ રૂપે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. આવનારા દિવસોમાં બાકી રહેતા તમામ શાકભાજીના બિયારણો પણ બજારમાં આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે.

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની સિદ્ધી (Etv Bharat Gujarat)

શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્રની સિદ્ધિ

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટિના શાકભાજી સંશોધન વિભાગ દ્વારા 130 જાતના રીંગણ 59, જાતના ટમેટા કે જેમાં ચેરી ટમેટાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેની સાથે 29 જાતની વાલોળનું સફળ સંશોધન કરીને ખેડૂતો માટે શાકભાજીની ખેતીમાં એક વિશેષ સંસ્કરણ ઉમેરવામાં આવી રહ્યું છે. બુધવારે યોજાયેલા પદવીદાન સમારોહમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રદર્શનમાં રાખવામાં આવેલા રીંગણ, ટામેટા અને વાલોળની કેટલીક જાતો બજારમાં સામાન્ય રીતે બિયારણ તરીકે ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ આવનારા દિવસોમાં આ તમામ શાકભાજી ખેડૂતોને વાવેતર માટે ઉપયોગી થઈ શકે તે દિશામાં યુનિવર્સિટીના સંશોધક વૈજ્ઞાનિકો સતત કામ કરી રહ્યા છે.

130 જાતના રીંગણ
130 જાતના રીંગણ (Etv Bharat Gujarat)

130 જાતના રીંગણ

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના શાકભાજી સંશોધન વિભાગના વડા ડૉ.વી.એચ કાછડીયાએ ઈટીવી ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ મુલાકાતમાં તેમણે 130 જાતના રીંગણ, 59 જાતના ટમેટા કે જેમાં 29 જાતના ચેરી ટમેટાનો પણ સમાવેશ થાય છે, સાથે સાથે 29 જાતની વાલોળની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, રીંગણ રંગ કદ અને આકારમાં વિવિધતા ધરાવવાની સાથે 130 જાતના અલગ-અલગ રીંગણનું સંશોધન યુનિવર્સિટીના સંશોધક વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યું છે. કેટલાક રીંગણનો ઉપયોગ રીંગણના સંભાર માટે કરવામાં આવે છે, આવા રીંગણનું પણ સંશોધન થયું છે. તો 59 જાતના ટમેટાંમા 29 જાતના ચેરી ટમેટાનું સંશોધન પણ યુનિવર્સિટીએ કર્યું છે. જેમાં લાલ લંબગોળ અને કેસરી રંગ અને આકારના ટમેટા જોવા મળે છે. આ ટમેટાનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ સલાડ તરીકે કરવામાં આવે છે.

એક નંગ ટામેટાનું વજન 200 ગ્રામ

59 જાતના ટમેટા
59 જાતના ટમેટા (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાયના 30 જાતના ટમેટા કે જેનો ઉપયોગ દૈનિક ધોરણે રસોડામાં અને ટામેટાનો કેચઅપ બનાવવા માટે પણ થઈ રહ્યો છે, એક ટમેટાની સંશોધિત જાત કે જેનું એક નંગનું વજન 200 ગ્રામનું છે, આ ટમેટાનું પણ સંશોધન એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં થયું છે. આ ટામેટાની બાયોલોજીકલ વેલ્યુ કે જેમાં ફેરસ ઝીંક અને મિનરલ જોવા મળે છે, જે સામાન્ય ટામેટા કરતા ત્રણ ગણી વધુ હોય છે. સામાન્ય ટમેટામાં 3.5 ટી એસ એસ વેલ્યુ જોવા મળે છે, પરંતુ સંશોધિત થયેલા ટમેટામાં છ થી સાત જેટલું ટી એસ એસ જોવા મળે છે.

29 જાતની વાલોળ
29 જાતની વાલોળ (Etv Bharat Gujarat)

30 જાતની વાલોળ

30 જાતની વાલોળ પૈકી પાંચ એવી જાતની વાલોળનું સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે કે, જેમાં વાલોળમાં પાંચ અને ચાર દાણા જ જોવા મળે આ પ્રકારનું સંશોધન પણ થયું છે. પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવેલી કેટલીક શાકભાજી આજે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે, જે શાકભાજીનું બિયારણ આગામી દિવસોમાં સરકાર દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ, તેને પણ પ્રાયોગિક ધોરણે ખેડૂતો ઉત્પાદન લઈ શકે તે દિશામાં પણ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના સંશોધક વૈજ્ઞાનિકો કામ કરી રહ્યા છે.

  1. અમદાવાદના આ માર્કેટમાં મળશે એક્ઝોટીક શાકભાજી, જેનું નામ સાંભળીને પણ તમે ચોંકી જશો
  2. આણંદના પ્રગતિશીલ ખેડૂત "પ્રવીણભાઈ", પ્રાકૃતિક ખેતી થકી મેળવ્યો 50 ટકાનો ચોખ્ખો નફો
Last Updated : January 22, 2026 at 12:40 PM IST

TAGGED:

JUNAGADH AGRICULTURAL UNIVERSITY
JUNAGADH NEWS
JUNAGADH FARMERS
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી
AGRICULTURAL NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.