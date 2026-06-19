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જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ, ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર બનાવવા સુધીની માહિતી અપાઈ

ડો. હાર્દિક લાખાણીએ જીવામૃત ઘન જીવામૃત અને પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને તેમના અનુભવો ખેડૂતો સમક્ષ વ્યક્ત કર્યા હતા.

જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ
જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 4:39 PM IST

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જૂનાગઢ : જિલ્લામાં એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી ખાતે આજે પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને એક ખેડૂત તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર જિલ્લામાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અને ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે સંકળાયેલા મહિલા ખેડૂતો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રસાયણ મુક્ત ખેતી અંગે પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડના રિસર્ચ પર્સન ડો. હાર્દિક લાખાણીએ જીવામૃત ઘન જીવામૃત અને પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને તેમના અનુભવો ખેડૂતો સમક્ષ વ્યક્ત કર્યા હતા. સાથે તેમણે જીવામૃત અને ઘન જીવામૃત ખેડૂતો પોતાની ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકે તેને લઈને પણ વિસ્તૃત છણાવટ કરી હતી.

આ તાલીમ શિબિરનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ખેડૂતો રસાયણ મુક્ત ખેતી તરફ આગળ વધે અને પ્રાકૃતિક રીતે જીવામૃત અને ઘન જીવામૃતનો ઉપયોગ કરીને જમીનની ગુણવત્તામાં વધારો થાય તેમજ કૃષિ પાકો રસાયણ અને કેમિકલ મુક્ત ઉત્પાદિત થાય તે દિશામાં આગળ વધવાની ખેડૂતો સાથે ચર્ચાઓ કરી હતી. આ ખેડૂત તાલીમ શિબિરમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અને ખાસ કરીને મહિલા ખેડૂતોની હાજરી વિશેષ જોવા મળી હતી. આ ખેડૂત તાલીમ શિબિરમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી અને કૃષિ વિભાગ સાથે સંકળાયેલા વિષય નિષ્ણાંત અને રિસર્ચરો ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને તાલીમ આપનાર છે.

જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ડો. હાર્દિક લાખાણીએ જીવામૃતને લઈને આપી વિગતો

ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડના માસ્ટર રિસોર્સ પર્સન ડો. હાર્દિક લાખાણીએ જીવામૃત અને ઘન જીવામૃતને લઈને ખેડૂતોને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તે પ્રકારની વિસ્તૃત છણાવટ સાથે ખેડૂતો ઘરે કઈ રીતે ઘન જીવામૃત અને જીવામૃત બનાવી શકે તે વિશે વિગતે જણાવ્યું હતું.

તેમના જણાવ્યા મુજબ, જીવામૃત બનાવવા માટે 10 કિલો દેશી ગાયનું ગોબર 8 થી 10 લીટર દેશી ગાયનું ગૌમૂત્ર 1 kg દેશી ગોળ કોઈ પણ કઠોળનો દોઢ કિલો લોટ વૃક્ષની નીચેની 500 ગ્રામ માટી અને 180 લીટર પાણી આ રીતે 4 થી 6 દિવસમાં જીવામૃત પ્રાકૃતિક રીતે તૈયાર થશે. જેને ઉપયોગ એક થી ત્રણ વાર છંટકાવ દરેક છંટકાવમાં પંપમાં બે થી પાંચ લીટર જીવામૃત અને દર 15 દિવસે દરેક કૃષિ પાકોમાં જીવામૃત આપી શકાય છે. જમીનમાં સૂક્ષ્મ જીવાણુનું પ્રમાણ વધે છે, જમીનની ભેજ સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા અને ફળદ્રુપતા અને તેના ઉત્પાદનમાં વધારો કરે છે, રાસાયણિક ખાતરનો ખર્ચ ઘટે છે જેથી જમીનના પોષક તત્વોની હાજરી વધતી હોય છે.

ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડના માસ્ટર રિસોર્સ પર્સન ડો. હાર્દિક લાખાણી
ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડના માસ્ટર રિસોર્સ પર્સન ડો. હાર્દિક લાખાણી (ETV Bharat Gujarat)

ઘન જીવામૃત બનાવવાની પદ્ધતિ

ખેડૂતે ઘરે ઘન જીવામૃત બનાવવા માટે ગૌવંશના સૂકા ખાતરનો 1.5 ફૂટ ઊંચો અને 03 ફૂટ પહોળો એક પટ બનાવવાનો હોય છે. આ પટ પર એક ફૂટના અંતરે 1.5 ઇંચના પહોળાઈ વાળા હોલ બનાવવામાં આવે છે. આ હોલમાં પ્રાકૃતિક રીતે તૈયાર થયેલું જીવામૃત હોલમાં નાખવામાં આવે છે, સાત દિવસ બાદ આ પટને પાવડા વડે ખાપીને એક સમાન કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ફરીથી તેનો પટ બનાવીને પહેલા જે પદ્ધતિ મુજબ જીવામૃત હોલમાં આપવામાં આવ્યું હતું. તેવી જ રીતે હોલમાં આપવાથી સાત દિવસની અંદર ઘન જીવામૃત તૈયાર થશે.

ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર સુધીની માહિતી અપાઈ
ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર સુધીની માહિતી અપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ઘન જીવામૃત તૈયાર કરતી વખતે ગોબરના પટ પર સીધો સૂર્યપ્રકાશ અને વરસાદનું પાણી ન પડે તેની ખેડૂતોએ ખૂબ જ કાળજી રાખવી જોઈએ. તૈયાર થયેલા ઘન જીવામૃતનો ખેડૂતો સીધો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ઘન જીવામૃત નો ખેડૂત લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ પણ કરી શકે છે. જેના માટે જીવામૃતને સૂર્યના તડકામાં ચૂકવીને તેને શણના કોથળામાં ભરવાથી તેનો લાંબો સમય સુધી ઉપયોગ થઈ શકે છે. ઘન જીવામૃત વાપરવાની પદ્ધતિ પ્રતિ એક એકરમાં એક ટન અને પછીના પ્રત્યેક વર્ષોમાં અડધો ટન પ્રતિ એકરના હિસાબે ઘન જીવામૃતનો ઉપયોગ કરવાનો થતો હોય છે.

નિમાસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિ

જીવામૃત અને ઘન જીવામૃતની સાથે નિમાસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિમાં પણ 200 લીટર પાણી 10 લીટર ગૌમુત્ર બે કિલો ગાયનું તાજુ ગોબર અને 10 કિલો કડવો લીમડો આ તમામ વસ્તુઓને મિશ્રણ કરીને બે દિવસ સુધી કોથળો ઢાંકીને છાયડામાં રાખવું અને સવાર અને સાંજ પાંચ મિનિટ ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં હલાવો ત્યાર બાદ તેને ગાળીને તેનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. પ્રતિ એક એકરમાં 200 લીટર નિમાસ્ત્રનો છંટકાવ કરવો આ રીતે તૈયાર થયેલું નિમાસ્ત્ર ખેડૂતો 6 મહિના સુધી તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જેના ઉપયોગથી ચુસિયા જીવાતો અને નાની ઇયળોનું નિયંત્રણ થાય છે.

ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર સુધીની માહિતી અપાઈ
ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર સુધીની માહિતી અપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

અગ્નિઅસ્ર બનાવવાની પદ્ધતિ

અગ્નિઅસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિમાં દેશી ગાયનું 20 લીટર ગૌમૂત્ર કરવા લીમડાના પાનની ચટણી, 2 કિલો તીખા મરચાની ચટણી, 500 ગ્રામ દેશી લસણની ચટણી, 500 ગ્રામ તમાકુનો પાવડર 500 ગ્રામ અને આદુની ચટણી 500 ગ્રામ આ તમામ મિશ્રણને ઢાંકીને ધીમા તાપે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવું ત્યારબાદ તેને ઠંડુ પડવા દેવું બે દિવસ સુધી સવાર સાંજ ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં તેને હલાવતા રહેવું અને બે દિવસ પછી તેને કપડાથી ગાળીને તેનો સંગ્રહ કરવો. આ પ્રકારે તૈયાર થયેલું અગ્નિઅસ્ત્ર પ્રતિ એક એકરમાં 100 થી 200 લીટર પાણીમાં 6 થી 8 લિટર અગ્નિઅસ્ત્ર ભેળવીને તેનો છંટકાવ કરી શકાય છે. આ રીતે તૈયાર થયેલા અગ્નિઅસ્ત્રનો ત્રણ મહિના સુધી ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાય છે. અગ્નિ અસ્ત્રથી થડને કોરી ખાનાર ઇયળો ફળમાં થતી ઇયળો કળીઓમાં રહેલી ઈયળ કપાસના જીંડવામાં થતી ઇયળ અને અન્ય તમામ પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવામાં અગ્નિ અસ્ત્ર અસરકારક જોવા મળ્યું છે. આનંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલા સંશોધન મુજબ પણ અગ્નિઅસ્ત્રથી નિમેટોડ એટલે કે કૃમિનું નિયંત્રણ કરવામાં પણ સફળતા મળી શકે છે.

જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ
જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

બ્રહ્માસ્ત્ર બનાવવાની પદ્ધતિ

જે રીતે ઉપરના પ્રાકૃતિક રસાયણો બનાવવામાં આવ્યા છે, તેવીજ રીતે બ્રહ્માસ્ત્ર પણ બનાવવામાં આવે છે. જેમાં 20 લીટર દેશી ગાયનું ગૌમૂત્ર, 2 kg કડવા લીમડાના પાનની ચટણી, 2 kg કરંજના પાનની ચટણી, બે કિલોગ્રામ સીતાફળના પાનની ચટણી, બે કિલોગ્રામ ધતુરાના પાનની ચટણી, બે કિલોગ્રામ બિલ્લીપત્રના પાનની ચટણી અને બે કિલોગ્રામ એરંડાના પાનની ચટણી તમામને મિશ્રણ કરીને તેને ઢાંકીને ધીમા તાપે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવું ઠંડું પડ્યા બાદ તેને બે દિવસ સુધી સવાર અને સાંજ ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં પાંચ મિનિટ સુધી હલાવવું, ત્યારબાદ કપડાથી ગાળીન લેવું. આ પ્રકારે તૈયાર થયેલું બ્રહ્માસ્ત્ર પ્રતિ એક એકરમાં 100 થી 200 લીટર પાણીમાં છ થી આઠ લિટર બ્રહ્માસ્ત્ર મેળવીને તેનો છંટકાવ કરવાનું યોગ્ય માનવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકારે તૈયાર થયેલા બ્રહ્માસ્ત્રના છંટકાવથી મોટી ઈયળ તેમજ ચુસીયા જીવાતોનું નિયંત્રણ કરવામાં સફળતા મળે છે. આ રીતે દેશી પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલું બ્રહ્માસ્ત્ર 6 મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ
જૂનાગઢમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ યોજાઈ (ETV Bharat Gujarat)

દસપર્ણી અર્ક બનાવવાની પદ્ધતિ

પ્રાકૃતિક કૃષિમાં દશપર્ણી અર્ક પણ ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. જેમાં પહેલા દિવસે 200 લીટર પાણીમાં 20 લીટર ગૌમુત્ર અને બે કિલોગ્રામ ગાયના ગોબરને મિશ્રણ કરવું, ત્યારબાદ આ મિશ્રણને બે કલાક સુધી શણના કોથળા વડે ઢાંકીને છાયામાં રાખવુ. મિશ્રણમાં 500 ગ્રામ હળદર, 500 gm આદુની ચટણી, 10 ગ્રામ હિંગનો પાવડર આ તમામ મિશ્રણને હલાવીને આખી રાત કોથળાથી ઢાંકીને રાખવું. બીજા દિવસે તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાં 1 કિલોગ્રામ તીખા મરચાની ચટણી, 500 ગ્રામ દેશી લસણની ચટણી, 1 કિલોગ્રામ તમાકુનો પાવડર ઉમેરીને ખૂબ જ હલાવવું, આ મિશ્રણને વરસાદ અને સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખીને છાયામાં શણના કોથળાથી ઢાંકીને રાખવું. ત્રીજા દિવસે તેમાં કડવા લીમડાના પાન સાથેની ડાળીઓ કરંજ સીતાફળ ધતુરા એરંડા અને બીલીપત્રના પાન નાખીને તૈયાર કરવું, ત્યારબાદ બીજા દિવસે નાગોડ તુલસીના માંજર સાથેના પાન અને ડાળીઓ ગલગોટાના પંચાંગ, કારેલી, બાવળના પૈડિયા, આંકડો, આંબો, જાસુદ, જામફળ, પપૈયા અને હળદરના પાન આદુ અને કરેણ દેશી રામ બાવળ, બોરડી, કુવાળિયા, સરગવો, અર્જુન, ગા, બાજરીયા ગળોની વેલના પાન ઉમેરીને તેને તૈયાર કરવું.

ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર સુધીની માહિતી અપાઈ
ખેડૂતોને જીવામૃતથી બ્રહ્માસ્ત્ર સુધીની માહિતી અપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

દશપર્ણી અર્કનો છંટકાવ અને ઉપાય

તૈયાર થયેલા દશપર્ણી અર્કને 100 થી 200 લીટર પાણીમાં છ થી આઠ લિટર અર્ક નાખીને તેને હલાવી અને સ્થિર થાય ત્યારે કપડાથી ગાળીને એક એકરમાં છંટકાવ કરવો જોઈએ. દશપર્ણી અર્ક 6 મહિના સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવો ટકાઉ પણ હોય છે. દશપર્ણી અર્ક થી કોઈ પણ કૃષિ પાકોમાં દર 15 દિવસે તેનો છંટકાવ કરવાથી બધા જ પ્રકારની જીવાતો અને થ્રીપ્સનું નિયંત્રણ કરવામાં દશપર્ણી અર્ક મહત્વનો માનવામાં આવે છે.

સપ્ત ધાન્યાકુર અર્ક બનાવવાની રીત

સપ્ત ધન્યાકુર અર્ક બનાવવામાં 10 ગ્રામ તલ, 100 ગ્રામ મગના દાણા, 100 ગ્રામ ઓળીના દાણા, 100 ગ્રામ દેશી ચણાના દાણા, 100 ગ્રામ મઠ, 100 ગ્રામ અડદ અને 100 ગ્રામ ઘઉંના મિશ્ર કરીને પાણીમાં તેને ભેગા કરવાના હોય છે. ત્રીજા દિવસે આ સાતેય ધાન્યને પાણી માંથી કાઢી નાખ્યા પછી તેને સ્વચ્છ કપડામાં અંકુરિત થવા માટે લટકાવી દેવું અને જે પાણીમાં સાતેય ધાન્યને પલાળવામાં આવ્યા હોય તેને સાચવી રાખો ત્યારબાદ પાણીમાં પલળેલા તમામ ધાન્યો એક સેન્ટિમીટરના અંકુર સાથે ફૂટે ત્યારે તેને બહાર કાઢીને ચટણી બનાવી લેવી. ત્યારબાદ 200 લીટર પાણીમાં 10 લીટર ગૌમુત્ર પલાળેલા ધાન્યનું પાણી અને ધાન્યની ચટણી આ તમામને મિશ્રણ કરીને બરોબર હલાવવું ત્યારબાદ શણના કોથળાથી બે કલાક સુધી ઢાંકી રાખવું અને કપડાથી ગાળી અને 48 કલાકમાં તેનો છંટકાવ કરવો ખૂબ જ પરિણામ લક્ષી માનવામાં આવે છે.

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