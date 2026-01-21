જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનો 21મો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો, આચાર્ય દેવવ્રત રહ્યા હાજર

ETV Bharat / state

કૃષિ ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને ખેડૂતોને માહિતગાર કરવાની વિશેષ જવાબદારી રાજ્યપાલે આપી છે.

જુનાગઢ : એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનો આજે 21મો પદવિદાન સમારોહ યોજાયો હતો. જેમાં કુલાધિપતિ આચાર્ય દેવવ્રતે હાજર રહીને કૃષિ ક્ષેત્રમાં સ્નાતક અનુસ્નાતક અને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ સિલ્વર અને રોકડ ઇનામ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા.

યુનિવર્સિટિના પદવીદાન સમારોહમાં હાજર રહેલા રાજ્યપાલે ખેડૂતો રાસાયણિક ખેતીને કોરાણે મૂકીને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ આગળ વધે તેવી વિનંતી સાથે કૃષિ ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને ખેડૂતોને માહિતગાર કરવાની વિશેષ જવાબદારી રાજ્યપાલે આપી છે.

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીનો આજે 21મો પદવીદાન સમારોહ કુલાધિપતિ આચાર્ય દેવવ્રતના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો. BSC ઓનર્સના 247 બીએસસી હોર્ટીકલ્ચરના 71 બાયોટેકનોલોજી, એગ્રી એન્જિનિયરિંગના 68, એમએસસી એગ્રીકલ્ચરના 87, એમ. એસ. સી હોર્ટીકલ્ચરના 12, એમટેક એગ્રી એન્જિનિયરિંગના 13, એમબીએ એગ્રી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના 27 અને પીએચડી ના 53 મળીને કુલ 578 વિદ્યાર્થીઓને આજે પદવીઓ એનાયત કરવામાં આવી હતી. જેમાં 74 ગોલ્ડ મેડલ/ ગોલ્ડ પ્લેટેડ સિલ્વર મેડલ અને એક વિદ્યાર્થીને રોકડ ઇનામ આપીને એગ્રીકલ્ચરના ક્ષેત્રમાં તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા અભ્યાસને બિરદાવવામાં આવ્યો હતો.

આચાર્ય દેવવ્રતનો પ્રતિભાવ

એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કુલાધિપતિ આચાર્ય દેવવ્રતે પદવીદાન સમારોહને લઈને કુલપતિને ધન્યવાદ પાઠવ્યા હતા. ભારત પ્રાકૃતિક ખેતીમાં હવે આગળ વધી રહ્યું છે. જેને કારણે રાષ્ટ્રીય પ્રાકૃતિક કૃષિ મિશન પણ સમગ્ર દેશમાં ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે જળ અને જમીનની સાથે હવે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે પ્રાકૃતિક ખેતી ખૂબ મહત્વની બની રહી છે.

પ્રાકૃતિક કૃષિ તાલીમ આવનારા દિવસોમાં સ્વાસ્થ્ય આહાર માટે ખૂબ જ મહત્વના બનવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે કૃષિ ક્ષેત્રમાં આજના દિવસે પદવી પ્રાપ્ત કરેલા પ્રત્યેક સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલા વિદ્યાર્થીઓ તેના શિક્ષણનો લાભ ખેડૂતો અને ખેતર સુધી પહોંચાડે અને ખેતી રાસાયણથી મુક્ત બને તે દિશામાં કામ કરે તેવું આહવાન કર્યું હતું.

6 ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર નિધિ પ્રિયાનો પ્રતિભાવ
આજના પદવીદાન સમારોહમાં પ્લાન્ટ પેથોલોજી વિભાગમાં 6 ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર નિધિપ્રિયાએ ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "પ્લાન્ટ પેથોલોજીમાં અભ્યાસ કરવા પાછળનો તેમનો ધ્યેય કોઈપણ કૃષિ પાકોમાં રોગ આવતા પૂર્વે અને રોગ આવી ગયા બાદ કેવી સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને કેવા પ્રકારનો ઉપાય કરવાથી કોઈપણ કૃષિ પાકોને સંભવિત રોગચાળામાંથી બચાવી શકાય તેને લઈને તેમણે અભ્યાસ કર્યો છે. જેના થકી ખેડૂતોને પોતાના કૃષિ પાકોમાં સંભવિત રોગ જીવાતના ઉપદ્રવ અને તેના નિયંત્રણ માટે તે કામ કરશે, જેને કારણે ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થઈ શકે"

11 ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર ભાર્ગવ વદરે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ ગોલ્ડ મેડલ પાછળ તેમના માતા-પિતા શિક્ષકો અને યુનિવર્સીટીનો ખુબ મોટો ફાળો છે. આજના સમયમાં સંકટમાંથી પસાર થઈ રહેલી કૃષિને બચાવવા માટે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી રિસર્ચ કરે રિસર્ચના પરિણામોથી ખેડૂતોને કઈ રીતે મદદ કરી શકાય તેવા રિસર્ચના ભાગરૂપે ખેડૂતોને માહિતગાર કરવાથી આધુનિક સમયમાં ખર્ચાળ બની રહેલી ખેતી ખેડૂતોને ઓછી મુશ્કેલીવાળી બને અને વધુમાં લોકો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ આગળ વધે અને ખાસ કરીને ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ એક નવા વિચાર સાથે ખેતી કરતા થાય તે દિશામાં આગામી દિવસોમાં સંશોધન કરીને રાસાયણિક ખેતીથી થતા નુકસાનને ખેડૂતો સ્વયંમ કઈ રીતે બચાવી શકે તે દિશામાં તે સંશોધન કરવા માંગે છે અને એગ્રીકલ્ચરમાં અભ્યાસ કરતા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી પણ આ દિશામાં સંશોધન કરે તેવું ભાર્ગવ વદર માની રહ્યો છે.

