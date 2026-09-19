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જૂનાગઢમાં ભક્તિ સાથે ભણતર: વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ

પંડાલની ડાબી બાજુ વિદ્યાર્થીઓએ અલ-નીનોની અસર દર્શાવતા મોડેલ મૂક્યા જેમાં પાણીની ખેંચ, ભૂગર્ભજળ ઘટવું અને ઉત્પાદન ઘટવાની સ્થિતિ બતાવાઈ.

વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ
વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 2:58 PM IST

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જૂનાગઢ: એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં કૃષિ ક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ આ વર્ષે ગણપતિ સ્થાપનને ભક્તિની સાથે જ્ઞાન સાથે જોડ્યું છે. સરદાર પટેલ ભવનમાં સ્થાપિત ગણેશ પંડાલમાં વિદ્યાર્થીઓએ કૃષિને લગતા અલગ-અલગ થીમ આધારિત મોડેલ બનાવ્યા હતા. પંડાલમાં જ અલ-નીનોની અસર, પાછલા વર્ષોમાં થયેલા વરસાદ અને વિવિધ કૃષિ પદ્ધતિઓ દ્વારા ખેતી અને ખેડૂત કઈ રીતે ઉન્નત બની શકે તેના પ્રોજેક્ટ દ્વારા કૃષિલક્ષી માહિતી પણ આપવામાં આવી હતી.

કૃષિલક્ષી માહિતીથી સમૃદ્ધ ગણપતિ પંડાલ

જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના કૃષિ ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થી લક્ષી પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના સરદાર પટેલ ભવનમાં ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ગણપતિને તો બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા જ હતા, પરંતુ સાથે સાથે કૃષિ આધારિત વિવિધ ખેતી પદ્ધતિઓ અને અલ-નીનોની અસરને કારણે વર્તમાન સમયમાં પર્યાવરણ અને ખાસ કરીને કૃષિ પાકો અને તેના ઉત્પાદન પર કેવી ગંભીર અસર થઈ છે, તે વિદ્યાર્થીઓએ મોડલના રૂપમાં દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

જૂનાગઢમાં ભક્તિ સાથે ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

વિવિધ કૃષિ પદ્ધતિ, પ્રાકૃતિક ખેતી અને અલ-નીનોની અસર

એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં અલગ-અલગ વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ વિશાલ શર્મા અને મિતરાજસિંહ જાડેજાએ ગણેશ પંડાલમાં કૃષિ આધારિત મોડેલના સર્જનને લઈને ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. તેમાં ગણપતિ પંડાલની ડાબી તરફ અલ-નીનોની અસરના મોડેલ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પાણીની ખૂબ મોટી ખેંચ, ઓછા વરસાદને કારણે ભૂગર્ભજળ ઘટવું, ખેતી વેરાન બની જવી અને કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન એકદમ ઘટી જવું જેવી સ્થિતિ રજૂ કરાઈ હતી.

વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ
વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ (Etv Bharat Gujarat)

તો ગણપતિ પંડાલમાં જમણી તરફ વિવિધ કૃષિ પદ્ધતિઓના મોડેલ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ, પાકની ફેરબદલી અને તેના દ્વારા વિપુલ પ્રમાણમાં મળતું ઉત્પાદન, ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ, ઋતુ અનુસાર કૃષિ પાકોની પસંદગી અને તેનું વાવેતર, તેમજ ચોખ્ખું પર્યાવરણ અને આબોહવા જેવા મોડેલોનો સમાવેશ થતો હતો.

વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ
વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યો કૃષિ જ્ઞાન આપતો ગણપતિ પંડાલ (Etv Bharat Gujarat)

જમણી અને ડાબી તરફના આ બંને મોડેલો વર્તમાન અને ભૂતકાળની સ્થિતિનું સચોટ નિદર્શન કરતા હતા. વર્તમાન સમયમાં અલ-નીનોની અસરને કારણે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની સાથે જૂનાગઢમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે, જેને પણ કૃષિ ક્ષેત્રની અલગ-અલગ વિદ્યાશાખાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ ગણપતિ સ્થાપનની સાથે લોકો સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

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AGRICULTURE MODEL EXHIBITION
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AGRICULTURE STUDENTS
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