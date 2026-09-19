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ખેડૂતો માટે ખુશખબર: હવે મોબાઇલથી થશે ખેતરમાં ઓટોમેટિક પિયત, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની નવી શોધ

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ AI અને આધુનિક ઇજનેરીના સમન્વયથી ઓછા પાણીએ પાકને પિયત આપતું સ્વયંસંચાલિત ડિવાઇસ વિકસાવ્યું છે.

હવે મોબાઇલથી થશે ખેતરમાં ઓટોમેટિક પિયત
હવે મોબાઇલથી થશે ખેતરમાં ઓટોમેટિક પિયત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 1:58 PM IST

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મનીશ ડોડીયા, જૂનાગઢ: જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજના સંશોધન અધ્યાપકોએ ખેડૂતો માટે ક્રાંતિકારી સિદ્ધિ મેળવી છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને આધુનિક ઇજનેરીના સમન્વયથી ઓછા ખર્ચે, પાણીનો વ્યય અટકાવીને પાકની જરૂરિયાત અને જમીનના ભેજને ચકાસીને સ્વયંસંચાલિત રીતે પાણી આપી શકે તેવું આધુનિક ડિવાઇસ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં પેટન્ટ મળ્યા બાદ આ ડિવાઇસ ગુજરાતના ખેડૂતોને મામૂલી ખર્ચે ઉપલબ્ધ થશે, જેનાથી ખેડૂતો ઓછા સમયમાં પાણીનું વ્યવસ્થાપન કરીને વધુ ઉપજ મેળવી શકશે.

આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઇજનેરીના સંયુક્ત ઉપયોગથી ખેડૂતોની મુશ્કેલીનું આવશે સમાધાન

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજના અધ્યાપકો અને સંશોધન વૈજ્ઞાનિકો ખેડૂતોની ખેતી પદ્ધતિ અને સિંચાઈ સંબંધિત મુશ્કેલીઓ ઘટાડવાને ધ્યાનમાં રાખીને આધુનિક ડિવાઇસ બનાવવાની દિશામાં અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને આધુનિક ઇજનેરીના સંયુક્ત ઉપયોગથી બનેલું આ ડિવાઇસ પેટન્ટ થયા બાદ ખેડૂતોને ખૂબ જ મામૂલી કિંમતે ઉપલબ્ધ થશે, જેનાથી સિંચાઈની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે.

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીની નવી શોધ (Etv Bharat Gujarat)

એગ્રી ઇજનેરી કોલેજના અધ્યાપકે આપી વિગતો

કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજના અધ્યાપક અને સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ડો. આર. જે. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂતોને સિંચાઈની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળે અને ઓછા પાણીએ પણ યોગ્ય વ્યવસ્થાપનથી પાકની જરૂરિયાત અને સમય અનુસાર પિયત આપી શકાય તે માટે વર્ષ 2019થી ડિવાઇસ બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા ચાર-પાંચ વર્ષની મહેનત અને સંશોધિત પ્રયાસો બાદ આ ડિવાઇસ હવે સંપૂર્ણ રીતે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઇજનેરીના સંયુક્ત ઉપયોગથી સિંચાઈની સમસ્યા દૂર કરી શકે તે રીતે તૈયાર કરવાનું કામ અંતિમ તબક્કામાં છે.

5 વર્ષની મહેનતનું પરિણામ
5 વર્ષની મહેનતનું પરિણામ (Etv Bharat Gujarat)

આગામી દિવસોમાં પેટન્ટ મળ્યા બાદ આ ડિવાઇસ ખેડૂતોને ખૂબ જ મામૂલી કિંમતે મળતું થશે. તેનાથી ખેડૂતો કોઈ પણ શારીરિક શ્રમ વગર, પાકના સમય, જરૂરિયાત, વાતાવરણ અને આબોહવાને અનુરૂપ સિંચાઈનો કાર્યક્રમ આપમેળે ગોઠવીને પિયત આપી શકશે.

શા માટે છે આ ડિવાઇસ ખાસ?
શા માટે છે આ ડિવાઇસ ખાસ? (Etv Bharat Gujarat)

આધુનિક ડિવાઇસથી પાણીનું વ્યવસ્થાપન

આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઇજનેરીના સંયુક્ત ઉપયોગથી બનેલું આ આધુનિક ડિવાઇસ પાણીના બગાડને રોકવામાં સક્ષમ છે. કેટલું, ક્યારે અને કેવું પાણી જોઈએ છે તેના આધારે આ ડિવાઇસ સ્વયં નિર્ણય કરીને કોઈપણ પાકને સિંચાઈ આપી શકે તેટલું આધુનિક બનાવાયું છે. ઓછા વરસાદની સ્થિતિમાં પણ યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરીને પાકને ચોક્કસ સમયે જરૂરી પાણી આપવાની વ્યવસ્થા તે કરશે.

ખેડૂતો માટે સીધો ફાયદો
ખેડૂતો માટે સીધો ફાયદો (Etv Bharat Gujarat)

આ ડિવાઇસ આર્ટિફિશિયલ મશીન લર્નિંગ અને ઇજનેરીના સંયુક્ત ઉપયોગથી બનેલું સ્માર્ટ ઇરિગેશન ડિવાઇસ છે, જેને ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ સાથે જોડીને ખેડૂતો આગામી દિવસોમાં ઓછા ખર્ચે ઉપયોગ કરીને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સારું ઉત્પાદન મેળવી શકશે.

મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સંચાલિત

મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા સંચાલિત આ સ્માર્ટ ઇરિગેશન કંટ્રોલર ડિવાઇસમાં હવામાનનો ડેટા દાખલ થયા બાદ તે જે તે દિવસની પાકની પાણીની જરૂરિયાત નક્કી કરીને આપમેળે સિંચાઈ કરશે. દરેક પાકની પાણીની જરૂરિયાત અને અવસ્થાના અલગ-અલગ તબક્કા હોય છે. પાકની જરૂરિયાતનું સ્વયં અવલોકન કરીને આ ડિવાઇસ ખેડૂતની ગેરહાજરીમાં પણ પાણી આપવાનું કામ કરશે.

AI આધારિત સ્માર્ટ ઇરિગેશન કંટ્રોલર
AI આધારિત સ્માર્ટ ઇરિગેશન કંટ્રોલર (Etv Bharat Gujarat)

કોઈપણ પાકને ત્રણ તબક્કામાં પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. વધુ પાણી પણ ઉત્પાદન પર માઠી અસર કરે છે. તેથી ત્રણેય અવસ્થાનો ડેટા આધારિત પ્રોગ્રામ કંટ્રોલરમાં દાખલ કરવાથી યોગ્ય સમયે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે ઓટોમેટિક પિયત થઈ જાય તેવું આ ડિવાઇસ સક્ષમ છે.

સેન્સરથી સિંચાઈ સુધીની સ્માર્ટ પ્રક્રિયા
સેન્સરથી સિંચાઈ સુધીની સ્માર્ટ પ્રક્રિયા (Etv Bharat Gujarat)

સેન્સર આધારિત આ ડિવાઇસ સમય, પાણીની જરૂરિયાત, જમીનનો ભેજ અને બાષ્પીભવનને પોતાની રીતે ઓળખીને પિયત આપી શકે છે. કૃષિ ઇજનેરી કોલેજના વૈજ્ઞાનિકોએ આઈ.ઓ.ટી. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આ ડિવાઇસને વાયરલેસ બનાવ્યું છે, જેમાં ચાર વાલ્વ અને ચાર સેન્સર દ્વારા તમામ ડેટા ફિક્સ કરવામાં આવશે. આ સેન્સર દ્વારા ખેડૂતોની ગેરહાજરીમાં પણ પાણીની જરૂરિયાત મુજબ ઓટોમેટિક પાણી આપવાનો નિર્ણય આ ડિવાઇસ કરશે, જેનાથી પાણીનો બગાડ અટકશે, યોગ્ય વ્યવસ્થાપન થશે, ઓછા વરસાદમાં પણ સારું ઉત્પાદન મળશે અને ખેડૂતોને સારું આર્થિક વળતર મળશે.

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