જૂનાગઢના 13 વર્ષથી ગુમ આધેડનું પરિવાર સાથે મિલન, લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા
13 વર્ષ પહેલા જૂનાગઢમાંથી ગુમ થયેલા એક વ્યક્તિને પોલીસે મોરબીમાંથી શોધી કાઢી પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું
Published : January 15, 2026 at 12:06 PM IST
જૂનાગઢ: 13 વર્ષ પહેલા જૂનાગઢમાંથી ગુમ થયેલા એક વ્યક્તિને પોલીસે મોરબીમાંથી શોધી કાઢી પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું છે. આ દરમિયાન લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. 2013માં જૂનાગઢના એક આધેડ કોઇને કહ્યા વગર ઘર છોડીને જતા રહ્યા હતા ત્યારબાદ 13 વર્ષ પછી પરિવારને પરત મળતા પરિવારમાં હર્ષની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
ગુમ થયેલા વ્યક્તિ 13 વર્ષ પછી પરિવારને મળ્યા
જૂનાગઢમાંથી આધેડ વયના એક વ્યક્તિ ગુમ થઇ હોવાની પોલીસ ફરિયાદ 2013ના જાન્યુઆરી મહિનામાં નોંધાઇ હતી. તે બાદ જૂનાગઢ પોલીસે ગુમ વ્યક્તિની શોધખોળ માટે તપાસ હાથ ધરી હતી પરંતુ કોઇ પ્રકારની સફળતા મળી નહી. પોલીસ કર્મચારીઓને 13 વર્ષ પહેલા ગુમ થયેલા વ્યક્તિની ભાળ મળી હોવાની વિગતો સામે આવતા જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસે મોરબીમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસમાં 13 વર્ષ પહેલા જૂનાગઢમાંથી ગુમ થયેલી વ્યક્તિ જ હોવાનું સાબિત થતા પોલીસ દ્વારા આધેડ વ્યક્તિને મોરબીથી જૂનાગઢ લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેના પરિવાર સાથે સુખદ મિલન કરાવ્યું હતું.
બી ડિવિઝન પોલીસ મથકના પીઆઇ જે.જે.પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષ 2013માં જૂનાગઢ શહેરમાંથી ગુમ થયેલી આ વ્યક્તિને શોધવા માટે છેલ્લા 13 વર્ષમાં અનેક પ્રયાસો થયા હતા પરંતુ તેમાં કોઇ કારણસર સફળતા મળી નહતી. જૂનાગઢ બી ડિવિઝન પોલીસના કર્મચારીઓને ગુમ થયેલી વ્યક્તિઓને ફરીથી શોધવાની કામગીરી સોપવામાં આવતા પોલીસે ખૂબ જ મુશ્કેલભર્યા આ કેસને ઉકેલી નાખ્યો છે. 13 વર્ષ પૂર્વે જે વ્યક્તિ ગુમ થઇ હતી તે મોરબી શહેરમાં રહીને ખાનગી નોકરી કરી પોતાનું જીવન નિર્વાહન કરતો હતો. આજથી 13 વર્ષ પહેલા ક્યા કારણોસર ગુમ થયેલા વ્યક્તિએ ઘર છોડ્યું તેને લઇને પરિવાર પણ કશું કહેવા માંગતો નથી. 13 વર્ષ બાદ પરિવારને મોભી પરત મળતા પરિવારમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
