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જૂનાગઢ: 4 દિવસની મહેનત બાદ ઉપરકોટમાં દીપડો પાંજરે પુરાયો, જુઓ VIDEO

વન વિભાગની ટીમ ઉપરકોટમાં આવેલા દીપડાને પકડવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ હતી. ઉપરકોટ તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે રાબેતા મુજબ શરૂ કરવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે.

ઉપરકોટમાં દીપડો
ઉપરકોટમાં દીપડો (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 9:59 AM IST

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જૂનાગઢ: છેલ્લા ચાર દિવસથી ઉપરકોટમાં એક દીપડાની હાજરી સીસીટીવી કેમેરામાં જોવા મળી હતી. જેને લઈને ઉપરકોટમાં તમામ પ્રવાસીઓ માટે પ્રવેશ બંધ કરી દેવાયો હતો. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડી પાડવા માટે તમામ ટેકનોલોજીનો સહારો લઈ કર્મચારીઓએ સતત પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું હતું. ત્યારે આજે સવારે 6:00 વાગ્યે દીપડાને પાંજરે પુરવામાં વન વિભાગને સફળતા મળી છે. 4 દિવસથી ઉપરકોટમાં દીપડાની હાજરીને પગલે ડ્રોન સર્વેલન્સ, ટ્રેકર ટીમ અને સીસીટીવી સાથે વેટરનરી ડોક્ટરોને પણ હાજર રખાયા હતા. સંચાલકો દ્વારા આજથી જ ઉપરકોટ તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે રાબેતા મુજબ શરૂ કરવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે.

વન વિભાગે આપી પ્રતિક્રિયા

વન સંરક્ષક અક્ષય જોષીએ માધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર, પાછલા ચાર દિવસથી વન વિભાગની ટીમ ઉપરકોટમાં આવી ચડેલા દીપડાને પકડી પાડવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ હતી. જેમાં ડ્રોન સર્વેલન્સ સહિત આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને દિપડો ઉપરકોટમાં ક્યાં છુપાયો છે, તેને શોધવા માટેના પ્રયાસો શરૂ કરાયા હતા. અંતે ચાર દિવસની મહેનત બાદ ચોથી તારીખે સવારે છ વાગ્યે દિપડો પાંજરે પુરાયો છે.

ઉપરકોટમાં દીપડો (ETV BHARAT GUJARAT)

ઉપરકોટનું સંચાલન કરતી સવાણી હેરીટેઝ કંપનીના મેનેજર રાજેશ તોતલાણીએ પણ મધ્યમોને જણાવ્યું હતું કે, દીપડાને પાંજરે પુરવામાં વન વિભાગને આજે સફળતા મળી છે, સાતમ આઠમના તહેવારોને ધ્યાને રાખીને આજે સવારે 8:00 વાગ્યાથી ઉપરકોટ તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે ખુલ્લો મુકવાનો નિર્ણય પણ સંચાલક દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

અર્જુન મોઢવાડિયાએ આપી સો.મીડિયા પર આપી પ્રતિક્રિયા

વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું હતું કે, 'જૂનાગઢના ઉપરકોટ કિલ્લા પરિસરમાં જોવા મળેલા દીપડાને વન વિભાગની ટીમે સફળતાપૂર્વક પાંજરે પૂર્યો છે. દીપડો પકડાઈ જતાં, આજથી ઉપરકોટ કિલ્લો પ્રવાસીઓ માટે પુનઃ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો છે. પ્રવાસીઓની સુરક્ષા અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. વન્યજીવોના સંરક્ષણ સાથે માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ નિવારવા માટે વન વિભાગ સતત સતર્ક અને પ્રતિબદ્ધ છે.'

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