જુનાગઢમાં કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ મતદાન યાદીમાંથી રદ કરવા ફોર્મ 7A ભરાયું, ભાજપના કોર્પોરેટર પર લાગ્યો આરોપ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા 7A નંબરનું ફોર્મ ભાજપના કોર્પોરેટર દ્વારા ભરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો થયા છે.
Published : January 20, 2026 at 7:02 PM IST
જુનાગઢ: SIR સુધારણા યાદી હવે વિવાદમાં ફસાતી જોવા મળી રહી છે. જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવે તેવું 7A નંબરનું ફોર્મ ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા દ્વારા ભરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો થયા છે. કોંગ્રેસના વર્તમાન કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી રદ કરવું જોઈએ તેવું કથિત ફોર્મ ભરનાર ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા સામે વિધિવત ફરિયાદી કલેકટર બને તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. વધુમાં આગામી દિવસોમાં સંજય ધોરાજીયા સામે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર માનહાનીનો દાવો પણ કરવાને લઈને આગળ વધશે. તેની વચ્ચે ETV ભારતે કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયાનો ટેલિફોનીક સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેમનો સંપર્ક થઈ શક્યો નહોતો.
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ દૂર કરવાની અરજી
સમગ્ર રાજ્યમાં હાલ SIR હેઠળ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. જે અંતર્ગત જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એક સમયે નેતા વિપક્ષ તરીકે કામ કરી ચૂકેલા અને વર્તમાન વોર્ડ નંબર 8 ના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવું જોઈએ, આ પ્રકારનું ફોર્મ નંબર 7A ભાજપના વર્તમાન કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા દ્વારા ભરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ થયા છે. જેને લઇને હવે મામલો કલેક્ટર સુધી પહોંચી ગયો છે. SIRને લઈને હવે વાંધાજનક વિગતો પણ બહાર આવી રહી છે. જેમાં ભાજપના કોર્પોરેટરે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા કથિત ફોર્મ ભરાતા દેતા જુનાગઢ શહેરમાં ભારે ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.
કલેકટર ફરિયાદી બને તેવી માંગ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્તમાન કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજા એ તેમનું નામ રદ કરવાનું ફોર્મ ભરનાર ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા વિરુધ કલેક્ટર સ્વયમ ફરિયાદી બને તેવી માંગ પણ આજે કરી છે. ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા સામે તેઓ આગામી દિવસોમાં માનહાનીનો દાવો કરવાને લઈને પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે. પરંતુ તે પૂર્વે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અને ચૂંટણી અધિકારી ભાજપના કોર્પોરેટર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર મામલે ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયાનો ETV ભારતે ટેલિફોનીક સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તેમનો પ્રયાસ થઈ શક્યો નહોતો. જેથી સમગ્ર મામલામાં સંજય ધોરાજીયા શું કહેવા માંગે છે અથવા તો આ મામલામાં તેમનો કેવા પ્રકારની રોલ છે તેને લઈને કોઈ પણ વિગતો હાલ મળવા પામી નથી.
