ETV Bharat / state

જુનાગઢ AAP જિલ્લા પ્રમુખ હરેશ સાવલિયા પાસા હેઠળ સાબરમતી જેલમાં ધકેલાયા, શું હતો કેસ?

મગફળી ખરીદ કેન્દ્રની ફરિયાદને આધારે આપ જિલ્લા પ્રમુખ હરેશ સાવલિયાને પાસા હેઠળ સાબરમતી જેલ ધકેલાયા છે.

જુનાગઢ AAP જિલ્લા પ્રમુખ હરેશ સાવલિયા પાસા હેઠળ સાબરમતી જેલમાં ધકેલાયા
જુનાગઢ AAP જિલ્લા પ્રમુખ હરેશ સાવલિયા પાસા હેઠળ સાબરમતી જેલમાં ધકેલાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: અંતે જુનાગઢ જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ હરેશ સાવલિયાને પાસા હેઠળ સાબરમતી જેલ મોકલી દેવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. થોડા મહિના પૂર્વે વિસાવદરમાં સરકારી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કેન્દ્રમાં શ્રમિક મહિલાઓ સાથે છેડતી અને માથાકૂટની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ જેલ હવાલે થયેલા હરેશ સાવલિયાએ જેલમાં પણ મારામારી કરતા તેની સામે એટ્રોસિટીનો ગુનો દાખલ થયો હતો. આજે જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ વડાએ હરેશ સાવલિયાને ભયજનક વ્યક્તિ ગણીને તેની વિરુદ્ધ પાસા કાયદા તળે કાર્યવાહી થાય તે માટે જિલ્લા કલેકટરને ઘટતી કાર્યવાહીની દરખાસ્ત મોકલી હતી. જેને કલેક્ટરે મંજુર રાખતા હરેશ સાવલિયાને પાસા કાયદા તળે સાબરમતી જેલ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.

આપ જિલ્લા પ્રમુખ સાબરમતી જેલમાં
જુનાગઢ જિલ્લા આપ પ્રમુખ હરેશ સાવલિયાને પાસા કાયદા તળે સાબરમતી જેલમાં મોકલી દેવાનો હુકમ જિલ્લા કલેકટરની દરખાસ્ત બાદ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે હરેશ સાવલિયાની ભેસાણ નજીક શ્રીનાથ નગરમાંથી અટકાયત કરીને પાસા કાયદા તળે તેને સાબરમતી જેલમાં મોકલી આપ્યો છે. સમગ્ર મામલો આજથી એકાદ મહિના પૂર્વે વિસાવદરમાં સરકારી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીને લઈને મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો. હરેશ સાવલિયા મગફળી ખરીદ કેન્દ્રમાં અનિયમિતતા થાય છે તેને લઈને વિરોધ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. પરંતુ અહીં તેમની બબાલ મહિલા મજૂરો સાથે થતા વિસાવદર પોલીસ મથકમાં છેડતી અને મારામારીની ફરિયાદ થતા હરેશ સાવલિયાને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં જુનાગઢ જેલ ખાતે મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો.

જેલમાં પણ થઈ મારામારી
વિસાવદર છેડતી અને મારામારીની ફરિયાદ બાદ જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં મોકલાયેલા હરેશ સાવલિયાની અહીં પણ માથાકૂટ થઈ હતી. જેલમાં અગાઉથી જ બંધ કેદી સાથે જેલની અંદર મારામારી કરવાની સાથે જ્ઞાતિ પ્રત્યે તેને હડઘુત કરવાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કેટલાક સમય પછી હરેશ સાવલિયાને જામીન મળી જતા તે જુનાગઢ જેલમાંથી મુક્ત થયો હતો. પરંતુ સમગ્ર મામલામાં જિલ્લા પોલીસવડા સુબોધ ઓડેદરાએ હરેશ સાવલિયાને ભયજનક વ્યક્તિ ગણાવીને તેમની વિરુદ્ધ પાસા કાયદા તળે કાર્યવાહી થવી જોઈએ તે બાબતની એક દરખાસ્ત જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અનિલ રાણાવશિયાને મોકલી આપતા અંતે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા હરેશ સાવલિયા સામે પોલીસવડાએ મોકલેલી પાસા કાયદાની દરખાસ્તને મંજૂર કરીને તેને સાબરમતી જેલ ખાતે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ખોટી સાબિત થઇ, તપાસના અંતે કંઇ ના મળ્યું
  2. ભારે કરી! અમરેલીમાં BLOનું નામ પરિવાર સહિત મતદાર યાદીમાંથી કમી કરવા અરજી થઈ

TAGGED:

JUNAGADH NEWS
AAP LEADER HARESH SAVALIYA
JUNAGADH AAP DISTRICT PRESIDENT
PASA
AAP LEADER HARESH SAVALIYA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.