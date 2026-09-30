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જૂનાગઢઃ ગ્રાહક મહિલાની દુકાનના કર્મચારીએ જ કરી છેડતી, આરોપીને ઝડપી પોલીસે જાહેરમાં પરેડ કરાવી

માંગનાથ બજારમાં ગઈકાલે એક કપડાની દુકાનમાં મહિલાની છેડતીનો બનાવ સામે આવ્યો હતો.

છેડતી કરનાર આરોપી ઝડપાયો
છેડતી કરનાર આરોપી ઝડપાયો (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : September 30, 2026 at 9:49 AM IST

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જૂનાગઢ: માંગનાથ બજારમાં ગઈકાલે એક કપડાની દુકાનમાં મહિલાની છેડતીનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. જેમાં દુકાનમાં જ કામ કરતાં જૂનાગઢના વસીમ ઇબ્રાહીમ સીડા નામના કર્મચારી દ્વારા ખરીદી કરવા આવેલી મહિલાઓ સાથે છેડતી અને અભદ્ર વર્તન કરતા પોલીસે તેની અટકાયત કરી હતી. અટકાયત બાદ પોલીસે માંગનાથ બજારમાં પરેડ કરાવી હતી.

કપડાની દુકાનમાં કામ કરતાં કર્મચારીએ ગ્રાહક મહિલાઓની કરી છેડતી!

જૂનાગઢમાં આવેલું માંગનાથ બજાર સમગ્ર સોરઠ પંથકની મહિલાઓમાં કપડાની સાથે ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરવા માટેનું સૌથી પહેલું અને વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ ગણાય છે. 100 વર્ષ કરતા પણ વધારે જુનો ઇતિહાસ ધરાવતી માંગનાથ બજારના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ અને ગંભીર કહી શકાય તે પ્રકારનો મામલો પોલીસ ચોપડે નોંધાયો છે. ગઈકાલે સાંજના સમયે કેટલીક મહિલાઓ પરિવાર સાથે માંગનાથ બજારમાં આવેલી એક કપડાની દુકાનમાં ખરીદી માટે આવી હતી. આ સમયે દુકાનમાં કામ કરતાં એક કર્મચારી દ્વારા મહિલાઓને સાડી અને ડ્રેસ જેવા કપડાં બતાવતી વખતે પરિવારની એક મહિલા સાથે ખૂબ જ અભદ્ર કહી શકાય તે પ્રકારનું વર્તન કરવામા આવતા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામા આવી હતી. છેડતીની ફરિયાદ દાખલ થતા જ પોલીસે દુકાનમાં કામ કરતા જૂનાગઢના વસીમ ઇબ્રાહીમ સીડા નામના વ્યક્તિની અટકાયત કરી છે.

પોલીસે આરોપીની પરેડ કરાવી

ગઈકાલે સાંજના સમયે બનેલી આ ઘટના બાદ મોડી રાત્રિના સમયે છેડતીનો ભોગ બનનાર મહિલાના પરિવારજનો દ્વારા એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદ તુરંત પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ સાંજના સમયે આરોપીની બજારમાં ઓળખ પરેડ કરાવીને પોલીસે તેના દ્વારા આચરવામાં આવેલા કૃત્ય બદલ અન્ય મહિલાઓ સામે આરોપીને ફેરવીને તેના ગુનાનો અહેસાસ થાય તે પ્રકારે ઓળખ પરેડ કરાવી હતી. આરોપી વસીમ સીડા સામે અત્યાર સુધી પોલીસ મથકમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો રજીસ્ટર થયો નથી.

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Last Updated : September 30, 2026 at 9:49 AM IST

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