જુનાગઢઃ આજે શીતળા સાતમનો પવિત્ર તહેવાર, કાળવા ચોકમાં શીતળા માતાના મંદિરે વહેલી સવારથી ભક્તોની ભીડ
જુનાગઢના કાળવા ચોક વિસ્તારમાં આવેલા શીતળા માતાના મંદિરે વહેલી સવારથી જ લોકો શીતળા માતાના દર્શન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે.
Published : September 3, 2026 at 9:50 AM IST
જુનાગઢ: આજે શીતળા સાતમનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે જુનાગઢના કાળવા ચોક વિસ્તારમાં આવેલા શીતળા માતાના મંદિરે વહેલી સવારથી જ લોકો શીતળા માતાના દર્શન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. ઘરે બનાવેલા મિષ્ટાન પ્રસાદ રૂપે શીતળા માતાને અર્પણ કરીને, તેમના પરિવાર પર સદાય તેમની કૃપા જળવાઈ રહે તેવા પ્રાર્થના ભાવ સાથે ભાવિકો શીતળા માતાના દર્શન કરીને સાતમનો તહેવાર મનાવી રહ્યા છે.
શીતળા સાતમનો તહેવાર મહિલા ભાવિકોએ કર્યા દર્શન
શ્રાવણ વદ સાતમ એટલે કે આજે, શીતળા સાતમનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના શહેરો અને ગામડાઓમાં શીતળા સાતમનો તહેવાર ખૂબ જ ધાર્મિક આસ્થા સાથે મનાવવામાં આવતો હોય છે. આજના દિવસે પ્રત્યેક ઘરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ગરમ ભોજન બનાવવામાં આવતું નથી. રાંધણ છઠના દિવસે બનાવવામાં આવેલા ભોજન પ્રસાદ આજે શીતળા માતાને અર્પણ કરવામા આવે છે. એવી માન્યતાથી છે કે, આખા વર્ષ દરમિયાન પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તે માટે પરિવારના તમામ સભ્યો એક દિવસ અગાઉ બનાવેલા ભોજનને આરોગતા હોય છે. ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર, નવજાત બાળકો તેમજ સંતાનોના સુખાકારી, લાંબા આયુષ્ય, ચેપી રોગોથી રક્ષા માટે ઘરની મહિલાઓ દ્વારા શીતળા માતાની પૂજા અને વ્રત કરવામાં આવે છે.
ધર્મ સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા
શીતળા સાતમના તહેવાર સાથે ધર્મને જોડતી પૌરાણિક કથાઓનો પણ આટલો જ સંબંધ જોવા મળે છે. શીતળા માતાને પાર્વતીજીના રૂપ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જેથી આજના દિવસે કોઇ પણ ઘરમાં કપડાં ધોવામાં આવતા નથી, ઉપરાંત સાવરણીથી કચરો પણ વળાતો નથી. આવી ઘણી ધાર્મિક માન્યતા શીતળા સાતમના તહેવાર સાથે જોડાયેલી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો મહિલાઓ દ્વારા મહુડાના ફૂલની સુખડી બનાવીને પણ શીતળા માતાને અર્પણ થતી હોય છે. તો બીજી તરફ માછીમાર પરિવારો પણ શીતળા સાતમના દિવસે દરિયામાં માછીમારી કરવા જવાનું ટાળે છે.
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