જૂનાગઢ: મેંદરડાના દાત્રાણામાં દીપડાના હુમલામાં 8 વર્ષના બાળકનું મોત, તાલુકામાં 45 દિવસમાં હુમલાની 3 ઘટના
જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના દાત્રાણા ગામમાં દિવાળીની રાત્રિના સમયે ખેતરમાં કામ કરી રહેલા પરપ્રાંતિય મજુર પરિવારના 8થી 10 વર્ષના બાળકનું દીપડાના હુમલામાં મોત થયું હતું.
Published : November 9, 2026 at 11:36 AM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના દાત્રાણા ગામમાં દિવાળીની રાત્રિના સમયે ખેતરમાં કામ કરી રહેલા પરપ્રાંતિય મજુર પરિવારના 8થી 10 વર્ષના બાળકનું દીપડાના હુમલામાં મોત થયું હતું. ઘટનાને પગલે દિવાળીનો તહેવાર દાત્રાણા ગામમાં માતમમાં પરિણમ્યો હતો. રાત્રિના 8:00 થી 8:30 વાગ્યાના સમયે દીપડાએ હુમલો કરતા બાળકને ખૂબ જ ગંભીર ઇજાઓ થવા પામી હતી. દીપડાના હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા બાળકને મેંદરડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને ફરજ પરના તબીબોએ મૃત જાહેર કરતા મધ્યપ્રદેશનો ખેત મજૂર પરિવાર બાળકના મૃતદેહને લઈને પોતાના વતન જવા રવાના થયો હતો.
દાત્રાણામાં દીપડાની દહેશત
જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના દાત્રાણા ગામમાં દિવાળીની રાત્રે, દીપડાએ કરેલા હુમલામાં મધ્યપ્રદેશના ખેત મજુર પરિવારના આઠથી દસ વર્ષના છોટુ કૈલાશ નામના બાળકનુ મોત થતા, તહેવારનો માહોલ દાત્રાણા ગામમાં માતમમાં પરિણમ્યો હતો. રાત્રિના 8 થી 8:30 વાગ્યાના સમય દરમિયાન દીપડાએ ખેતરમાં રહેતા મજુર પરિવારના બાળક પર હુમલો કરતા, બાળકને ગળાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. જેને સારવાર માટે મેંદરડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરતા મજૂર પરિવાર રાત્રીના સમયે પોતાના મૃતક પુત્ર સાથે મધ્યપ્રદેશ રવાના થયો હતો. દીપડાના હુમલાની જાણ થતા વન વિભાગના કર્મચારીઓએ રાત્રિના સમયે દીપડાને પકડવા માટે અલગ અલગ વિસ્તારમાં પાંજરા મૂકીને તેને પકડી પાડવા માટે કવાયત શરૂ કરી છે.
મેંદરડા તાલુકામાં 45 દિવસમાં હુમલાની ત્રીજી ઘટના
મેંદરડા તાલુકામાં પાછલા 40 દિવસ દરમિયાન દીપડાએ બાળકો પર કરેલા હુમલાની આ ત્રીજી ઘટના સામે આવી છે. તાલુકાના ડેડકીયાડ ગામમાં 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસે ખેતરમાં જ કામ કરી રહેલા, ખેત મજૂરની આઠથી દસ વર્ષની બાળકીને હુમલો કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી. ત્યારબાદ 25 તારીખે અંબાળા ગામમાં પણ દીપડાના હુમલામાં ખેત મજૂર પરિવારની બાળકી ખૂબ જ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઇ હતી. જેને ઘણા દિવસોની સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે ફરી એક વખત દાત્રાણા ગામમાં રાત્રિના સમયે દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો.
જેમાં મધ્યપ્રદેશના ખેત મજૂર પરિવારના આઠથી દસ વર્ષના પુત્રનુ મોત થયું છે. પાછલા 45 દિવસમાં તાલુકામાં દીપડાના હુમલાની આ ત્રીજી ઘટનાથી સમગ્ર તાલુકામાં દીપડાના હુમલાને લઈને ભારે ભય જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્ત્વનું છે કે, આ મામલે વધુ વિગત મેળવવા માટે ETV BHARATની ટીમ દ્વારા વનવિભાગના અધિકારી કે કર્મચારીનો સંપર્ક કરતા, તહેવારનો સમય હોવાથી કોઈની સાથે સંપર્ક થઈ શક્યો નહોતો.
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