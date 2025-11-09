ETV Bharat / state

આજે જુનાગઢનો 78મો મુક્તિ દિવસ, આરજી હકુમતની લડાઈ અને સંગ્રામ પર રસપ્રદ ઇતિહાસ

જુનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકૂમતની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, ત્યારથી 86 દિવસની ચળવળ બાદ અંતે 9મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ મુક્ત થયું.

આજે જુનાગઢનો 78મો મુક્તિ દિવસ
આજે જુનાગઢનો 78મો મુક્તિ દિવસ
Published : November 9, 2025 at 6:30 AM IST

Updated : November 9, 2025 at 7:05 AM IST

જુનાગઢ : આજે જૂનાગઢ ઉજવી રહ્યું છે, તેનો 78મો મુક્તિ દિવસ. વર્ષ 1947ની 9મી નવેમ્બરના દિવસે સરદાર પટેલના અથાગ પ્રયાસો અને આરઝી હકુમતના સ્વાતંત્ર સેનાની લડાઇને અંતે જુનાગઢને આઝાદી મળી હતી.

1947ની 15મી ઓગસ્ટના દિવસે નવાબે જુનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેને લઇને જુનાગઢની મુક્તિ માટે આરઝી હકૂમતની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, ત્યારથી 86 દિવસની ચળવળ બાદ અંતે 9મી નવેમ્બર 1947ના દિવસે જુનાગઢ મુક્ત થયું, સ્વતંત્ર થયું અને અખંડ ભારતનનો ભાગ બન્યું.

બહાઉદ્દીન કોલેજનાં પટાંગણમાંથી શરૂ થઈ હકૂમતની ચળવળ

જુનાગઢ શહેર આજે તેનો 78મો મુક્તિ દિવસ મનાવી રહ્યું છે. વર્ષ 1947ની 9મી નવેમ્બરે સરદાર પટેલના અથાગ પ્રયાસોથી જુનાગઢને મુક્તિ નવાબી શાસનમાંથી મુક્તિ મળી હતી. 15મી ઓગસ્ટના દિવસે સમગ્ર દેશ અંગ્રેજોના શાસનમાંથી મુક્ત થયો હતો, પરંતુ જે તે સમયે જુનાગઢના નવાબે ભારત સાથે રહેવાની વાતને લઇને ઇન્કાર કરીને જુનાગઢ પાકિસ્તાનનો હિસ્સો છે અને રહેશે તેવી જીદ પકડતા સરદાર પટેલ દ્વારા જુનાગઢની મુક્તિ માટેની લડાઇ શરૂ કરવામાં આવી હતી, અને આરઝી હકૂમત નામની સંસ્થા મુબઈમાં શામળદાસ ગાંધીની આગેવાનીમાં સ્થાપવામાં આવી હતી.

આરઝી હકૂમતની લડાઈ કમિટીમાં શામળદાસ ગાંધી, રતુભાઇ અદાણી, અમૃતલાલ શેઠ સહિત કેટલાક આગેવાનોની હાજરીમાં જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે જાહેર સભા કરીને જુનાગઢની આઝાદી માટેની લડાઇ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

જુનાગઢની મુક્તિમાં આરઝી હકૂમતનું યોગદાન

જુનાગઢને નવાબી શાસનમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે શામળદાસ ગાંધીને આંદોલનની કમાન સોંપવામાં આવી હતી. જેમાં રતુભાઇ અદાણી, અમૃતલાલ શેઠ સહિત અનેક નામી અનામી આરઝી હકુમતના સ્વાતંત્ર સેનાનીઓ જોડાયા હતા. જેને કારણે જુનાગઢના નવાબ પર દબાણ વધ્યું હતું, અને તેમણે જુનાગઢ છોડવામાં જ ભલાઈ સમજી.

અંતે વર્ષ 1947ની 9મી નવેમ્બરના દિવસે જુનાગઢના નવાબે જુનાગઢ છોડીને પાકિસ્તાન આશ્રય મેળવવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારથી જૂનાગઢની આઝાદી 9મી નવેમ્બરે મનાવતું આવ્યું છે. જૂનાગઢની આઝાદીની લડાઈ સાથે જોડાયેલા લડવૈયાઓ આજે પણ તે દિવસને યાદ કરીને ખુમારી સાથે મુક્તિ દિવસને યાદ કરી રહ્યા છે.

જુનાગઢના નવાબનો પાકિસ્તાન પ્રત્યેનો પ્રેમ અને જૂનાગઢની મુક્તિનું આંદોલન

વર્ષ 1947માં દેશ અંગ્રેજોની ચુંગાલમાંથી આઝાદ થયો હતો, પરંતુ જુનાગઢના નવાબ અને હૈદરાબાદ તેમજ કાશ્મીરના નિઝામે સામે ભારત સાથે ભળવાની સ્પષ્ટ ના પાડી હતી. આ પરિસ્થિતિમાં ત્રણેય રજવાડાઓને ભારતમાં જોડવા માટે સરદાર પટેલે આગેવાની લીધી હતી અને જુનાગઢને ભારતમાં ભેળવવાની ચળવળના મંડાણ કર્યા હતા.

જુનાગઢના નવાબના પાકિસ્તાન પ્રેમને કારણે જુનાગઢનું જોડાણ પાકિસ્તાન સાથે કરવાનો નિર્ણય જે તે સમયે નવાબે કર્યો હતો. જેની સામે સરદાર પટેલ, શામળદાસ ગાંધી સહિતના અગ્રણીઓએ નવાબ સામે આંદોલન શરૂ કરતાં અંતે નવાબને પાકિસ્તાન ભણી પોબારા ભણી જવાની ફરજ પડી હતી.

નવાબની ચુંગાલમાંથી મળેલી આઝાદી બાદ જૂનાગઢમાં જોવા મળ્યો ભારે ઉત્સાહ

1947ની 9મી નવેમ્બરના દિવસે જુનાગઢના નવાબ પાકિસ્તાન ભાગી જતાં અંતે જૂનાગઢને નવાબી શાસનમાંથી મુક્ત જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું અને ઉપરકોટના કિલ્લાની ઉપર શામળદાસ ગાંધી દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને જુનાગઢ સ્વતંત્ર ભારતનો અભિન્ન હિસ્સો જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

ત્યારે જૂનાગઢના લોકોએ બીજી આઝાદીનો અનુભવ કર્યો હતો. પ્રત્યેક ઘર દીપમાળથી પ્રજવલ્લિત જોવા મળ્યા હતા, તેમજ શહેરમાં મીઠાઈ વહેચવાની સાથે ઉત્સાહનો માહોલ દરેક જુનાગઢવાસીઓમાં જોવા મળતો હતો.

