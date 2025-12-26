7 વર્ષની જેન્સી ભવિષ્યમાં ડાન્સના કલાકાર તરીકે આગળ વધવા માંગે છે, માતા પાસેથી શીખ્યા ડાન્સના ગુણ
માતા પણ સંગીતના શોખીન હોવાને કારણે વારસામાં જેનસીને ડાન્સ પ્રત્યે પ્રેરણા મળી છે.
Published : December 26, 2025 at 11:25 AM IST
જુનાગઢ: સાત વર્ષની જેન્સી ડાન્સમાં પોતાની જાતને એક કલાકાર બનાવવા માંગે છે. ચાપરડા રહેતી આ નાની દીકરી એક અદના ડાન્સર તરીકે ખૂબ મન મૂકીને ચલચિત્રો અને અન્ય સંગીતના માધ્યમ પર ડાન્સ કરતી જોવા મળે છે. સાતેક વર્ષની ઉંમર પરંતુ ડાન્સના જાણે કે તમામ પાસાઓથી માહિતગાર હોય તે પ્રકારે ખૂબ સારો ડાન્સ કરી લે છે. માતા પણ સંગીતના શોખીન હોવાને કારણે વારસામાં જેનસીને ડાન્સ પ્રત્યે પ્રેરણા મળી છે.
સાત વર્ષની જેન્સી બનવા માંગે છે ડાન્સની કલાકાર
ચાપરડા રહેતી સાત વર્ષની જેન્સી ભવિષ્યમાં એક સારા ડાન્સ કલાકાર તરીકે પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે. આજે સાત વર્ષની ઉંમરથી ખૂબ સારો ડાન્સ ચલચિત્ર અને અન્ય સંગીતના માધ્યમ પર કરતી જોવા મળે છે. જેન્સીની માતા પણ સંગીતની ખૂબ સારી જાણકાર છે, જેને કારણે જેન્સીને બાળપણથી જ ડાન્સના તમામ ગુણો ઘરમાંથી જ પ્રાપ્ત થયા હતા. આજે તે ખૂબ નાની ઉંમરમાં એક કલાકારની માફક ડાન્સ કરી રહી છે. ભવિષ્યમાં ડાન્સના કલાક્ષેત્રમાં આગળ વધીને પોતાની જાતને એક સફળ કલાકાર બનાવવા માંગે છે. જેન્સીની માતા પણ સંગીત અને ડાન્સની સારી જાણકારી છે જેથી તે નાનપણથી જ સંગીત પ્રત્યે ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળે છે, જેને કારણે આજે તે પાંચથી સાત વર્ષની ઉંમરમાં ખૂબ સારો ડાન્સ કરી રહી છે.
ભવિષ્યમાં ડાન્સ કલાકાર બનવા માંગે છે જેન્સી
આજે સાતેક વર્ષની ઉંમરથી જેન્સી ખૂબ સારો ડાન્સ કરી રહી છે. સંગીતના જાણકાર કલાકાર તરીકે તે સંગીતના તાલ પર પોતાના શરીરને આબેહૂબ ઢાળીને એક કલાકાર તરીકેની પોતાની ઓળખ બનાવવામાં સફળ રહી છે. આગામી દિવસોમાં જેન્સી સંગીતના સફળ કલાકાર બનવાની સાથે તે ટીવી અને ચલચિત્રના માધ્યમથી પણ કામ કરવાનું એક સપનું આજે ખૂબ નાની ઉંમરમાં જોઈ રહી છે, જેને સફળ કરવા માટે તે ઘરે દરરોજ અભ્યાસના સમયને બાદ કરતા બે કલાક પોતાની માતા સાથે તાલીમ મેળવી રહી છે.
