જુનાગઢ: કેશોદ નજીક સ્વિફ્ટ ગાડી સળગતાં મહિલા સહિત 3 જીવતા ભૂંજાયા: 1 યુવતીનો આબાદ બચાવ
અકસ્માત બાદ કારમાં આગ લાગી હતી, જેને કારણે કારમાં સવાર બે પુરુષ અને એક મહિલાનુ આગમાં ભુંજાઈ જતા મોત થયા છે.
Published : November 22, 2026 at 10:48 AM IST
જુનાગઢ: વહેલી સવારે કેશોદ બાલાગામ માર્ગ પર ખમીદાણા ગામના પાટીયા નજીક પુરપાટ ઝડપે જઈ રહેલી એક કાર મોટા પથ્થર સાથે અથડાતા કાર પલટી ગઈ હતી. અકસ્માત બાદ કારમાં આગ લાગી હતી, જેને કારણે કારમાં સવાર બે મહિલા અને બે પુરુષ પૈકી બે પુરુષ અને એક મહિલાનુ આગમાં ભુંજાઈ જતા મોત થયા છે. તો કારમાં સવાર એક કિષ્ના નામની યુવતીનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે, જેને ગંભીર હાલતમાં કેશોદ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે.
કેશોદ નજીક અકસ્માતમાં ત્રણના મોત
કેશોદ બાલાગામ માર્ગ પર ખમીદાણા ગામના પાટીયા નજીક આજે વહેલી સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત થતા, તેમાં બે પુરુષ અને એક મહિલાનું મોત થયા છે. જુનાગઢથી માધવપુર જતી વખતે ખમીદાણા ગામના પાટીયા પાસે પૂરપાટ જઈ રહેલી કાર વણાંક પાસે પડેલા મોટા પથ્થર સાથે અથડાતા કાર પલટી મારી ગઈ હતી, અકસ્માત થતાં જ કારમાં વિકરાળ આગ લાગી હતી. જેને કારણે કારમાં સવાર બે મહિલા અને બે પુરુષ પૈકી બે પુરુષ અને એક મહિલાનુ અકસ્માત આગમાં ભુંજાઈ જતા ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું છે. તો કારમાં સવાર અન્ય એક યુવતી અકસ્માત બાદ કાર પલટી જતા કારમાંથી ફંગોળાઈ ગઈ હતી, જેને કારણે તેનો ચમત્કારિક બચાવ થયો છે. પરંતુ હાલ તેને ગંભીર હાલતમાં કેશોદ સરકારી હોસ્પિટલે વધુ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે.
કેશોદ પોલીસે આપી વિગતો
કેશોદ પી.આઈ એમ.ડી ચૌધરીએ આપેલી વિગતો અનુસાર, જુનાગઢથી માધવપુર જતી વખતે બાલાગામ ખમીદાણા માર્ગ પર કાર અચાનક પલટી ગઈ હતી. જેમાં 3 લોકોના મોત થયા છે, તો સારવાર અકસ્માતમાં બચી ગયેલી ક્રિષ્ના નામની યુવતીને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. જે ત્રણ વ્યક્તિના મોત થયા છે, તેમાં 2 પુરુષ અને 1 મહિલામાંથી મૃતક એક પુરુષનું નામ ડેનિસ હોવાનું સામે આવ્યું છે, આ ત્રણેય મૃતકો કયા ગામના છે, તેની વિગતો પોલીસ મેળવી રહી છે. અકસ્માતની ઘટના બનતા જ પોલીસને મળેલી વિગતોથી ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો, કારમાં લાગેલી આગ બુઝાવવાની સાથે જ ઈજાગ્રસ્ત યુવતીને હોસ્પિટલે સારવાર માટે ખસેડી છે. અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.