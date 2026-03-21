ETV Bharat / state

જુનાગઢ: રમઝાનમાં 12 વર્ષના બાળકે 30 રોજા રાખીને બતાવી શ્રદ્ધા અને સંયમની મિસાલ

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 7:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આજે રમઝાન મહિનાનો અંતિમ દિવસ છે. આવતીકાલે ઈદ-ઉલ-ફિત્રની ઉજવણી સાથે પવિત્ર રમઝાન માસની પૂર્ણાહુતિ થશે. રમઝાનને ઇસ્લામ ધર્મમાં ઇબાદત અને ઉપવાસનો શ્રેષ્ઠ મહિના માનવામાં આવે છે. આ મહિના દરમિયાન લોકો પોતાની શક્તિ અનુસાર રોજા રાખે છે અને આત્મસુધ્ધિ, સંયમ તથા અલ્લાહ પ્રત્યેની નિષ્ઠા વધારે છે.

જુનાગઢના પીસોરીવાડા વિસ્તારમાં રહેતા 12 વર્ષીય અરમાન સોરઠીયાએ આખા રમઝાન મહિના દરમિયાન 30 રોજા પૂર્ણ કરીને અલ્લાહ પ્રત્યેની ઊંડી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે. આજના આધુનિક યુગમાં ઘણા બાળકો રમત-ગમત અને મોબાઇલ પ્રત્યે વધુ આકર્ષાય છે, ત્યારે અરમાને ધર્મ અને ઇબાદત પ્રત્યેની પોતાની સમર્પણભાવનાથી યુવાનો માટે એક અદ્ભુત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

અરમાનના પિતાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું

અરમાન સોરઠીયાના પિતા સમીર સોરઠીયાએ ETV ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં કહ્યું કે રમઝાન મહિના શરૂ થતાં પહેલાં જ અરમાને તમામ રોજા રાખવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. મહિનાની શરૂઆતથી જ તેણે રોજા રાખવાનું શરૂ કર્યું. દરરોજ ચાર વખત મસ્જિદમાં જઈને નમાઝ અદા કરવા ઉપરાંત રોજામાં જરૂરી સાવચેતી અને ઇસ્લામમાં નિર્દેશિત તમામ નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યું. આ રીતે 12 વર્ષના અરમાને આખા રમઝાનમાં 30 રોજા પૂર્ણ કરીને પોતાની શ્રદ્ધાને વધુ મજબૂત બનાવી છે.

આવા નાની ઉંમરે ધર્મ પ્રત્યેની આટલી નિષ્ઠા અને સંયમ ખરેખર પ્રશંસનીય છે અને તે દરેક યુવાન માટે પ્રેરણારૂપ છે.

TAGGED:

JUNAGADH ROZA RAMZAN EID
JUNAGADH
12 YEAR OLD BOY SET EXAMPLE
SELFDISCIPLINE OBSERVING FASTS
30 FASTS RAMADAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.