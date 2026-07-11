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જૂનાગઢ: ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલામાં 11 વર્ષના બાળકનું મોત, પર્વત પર યાત્રિકોની અવરજવર કરાઈ બંધ

હુમલામાં બાળકના શરીરના કેટલાક તૂટેલા અંગો વન વિભાગને મળી આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી શરીરના અન્ય ભાગો મળ્યા નથી.

જૂનાગઢ: ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલામાં 11 વર્ષના બાળકનું મોત
જૂનાગઢ: ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલામાં 11 વર્ષના બાળકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 11:41 AM IST

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જૂનાગઢ: ગિરનાર પર્વત પર આજે કાળજુ કંપાવી દે તેવી ઘટના બની છે. સવારે 4:30 થી 5:30 વાગ્યાના સમયગાળામાં પરિવાર સાથે ગિરનાર પર્વત પર જઈ રહેલા 11 વર્ષના એક બાળક પર સિંહે ઘાત લગાવીને હુમલો કર્યો હતો, જેમાં બાળકનું મોત થયું છે.

હુમલામાં બાળકના શરીરના કેટલાક તૂટેલા અંગો વન વિભાગને મળી આવ્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી શરીરના અન્ય ભાગો મળ્યા નથી. આ કારણે પોલીસ અને વન વિભાગની સંયુક્ત ટીમે ગિરનાર જંગલમાં સિંહને પકડવા અને બાળકના બાકીના અવશેષો શોધવા માટે અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

જૂનાગઢ: ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલામાં 11 વર્ષના બાળકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

પ્રત્યક્ષ દર્શીઓએ આપેલી વિગતો:

ગિરનાર પર્વત પર ડોલીનું કામ કરતા રમેશભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે તેઓ વહેલી સવારે યાત્રીઓને ડોલીમાં બેસાડીને ગિરનાર પર્વત પર લઈ જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન 4:30 થી 5:30 વાગ્યાના અરસામાં 300 પગથિયા પાસે તેમને જાણ મળી કે 30 થી 40 પગથિયાની વચ્ચે સિંહે એક બાળકનો શિકાર કરી નાખ્યો છે.

પર્વત પર યાત્રિકોની અવરજવર કરાઈ બંધ
પર્વત પર યાત્રિકોની અવરજવર કરાઈ બંધ (ETV Bharat Gujarat)

રમેશભાઈએ વધુમાં કહ્યું કે તેઓ ડોલી લઈને જઈ રહ્યા હતા ત્યારે રસ્તામાં પાંચ સિંહો જોવા મળ્યા હતા. તેમાંથી ચાર સિંહો જંગલના અંદરના ભાગમાં હતા અને એક સિંહ સીડીથી થોડે દૂર બેઠેલો જોવા મળ્યો હતો.

પર્વત પર યાત્રિકોની અવરજવર કરાઈ બંધ
પર્વત પર યાત્રિકોની અવરજવર કરાઈ બંધ (ETV Bharat Gujarat)

ગિરનારના સન્યાસીઓને પણ થઈ જાણ:

વહેલી સવારે 4:30 થી 5:30 વાગ્યાના સમયે શનિ-રવિની રજા હોવાને કારણે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પગપાળા ગિરનાર પર્વત પર જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સિંહે બાળક પર હુમલો કર્યો.

સિંહે બાળક પર હુમલો કર્યો તે સ્થળ
સિંહે બાળક પર હુમલો કર્યો તે સ્થળ (ETV Bharat Gujarat)

50 પગથિયે રહેતા એક સન્યાસીએ જણાવ્યું કે, તેઓ સિંહના હુમલાનો અવાજ સાંભળીને બહાર નીકળ્યા હતા અને આ ઘટનાના સાક્ષી બન્યા હતા. સિંહે બાળકને ઉઠાવીને અંધારામાં ગિરનાર જંગલની અંદર લઈ જતો જોવા મળ્યો હતો. આ ઘટનાથી ત્યાં મોટી નાશભાગ મચી ગઈ હતી.

વનવિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ
વનવિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ (ETV Bharat Gujarat)

ગિરનાર પર પોલીસ અને વન વિભાગની નાકાબંધી:

ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમજ જૂનાગઢ પોલીસની ટીમ ભવનાથ-ગિરનાર પર્વત પર પહોંચી ગઈ હતી. પ્રવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ગિરનાર પર્વત પર પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

વનવિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ
વનવિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા તપાસ (ETV Bharat Gujarat)

વહેલી સવારે નીકળી ચૂકેલા પ્રવાસીઓને અધવચ્ચેથી પરત ભવનાથ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં વન વિભાગ અને પોલીસનું સંયુક્ત અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં સિંહને પકડવા અને બાળકના બાકીના શરીરના અવશેષો શોધવાની કામગીરી ચાલુ છે.

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