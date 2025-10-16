ETV Bharat / state

'દસ કા દમ', જુનાગઢમાં 10 મહિલા આર્ટિસ્ટે વિવિધ રંગોથી રંગોળીને જીવંત બનાવી દીધી

દિવાળીના દિવસોમાં મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાધાન્ય મળે તે માટે 10 મહિલા કલાકારો દ્વારા દસ કા દમ થીમ અંતર્ગત રંગોળી કરવામાં આવી રહી છે.

જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી
જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 4:20 PM IST

જુનાગઢ: દિવાળીનો તહેવાર શરૂ થવાને હવે ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં જુનાગઢની સ્થાનિક મહિલા કલાકારો દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાધાન્ય આપીને 'દસ કા દમ' થીમ અંતર્ગત દિવાળીને લગતી અદભુત રંગોળી બનાવવામાં આવી રહી છે. આ રંગોળીનું પ્રદર્શન દિવાળીના દિવસોમાં થનાર છે. જે રીતે યુવાન રંગોળી કલાકારો દ્વારા અદભુત અને અશક્ય કહી શકાય તે પ્રકારે માત્ર ચિરોડી કલરના સથવારે તસવીરોમાં રંગ ભરીને રંગોળીને એકદમ જીવંત બનાવી દીધી છે.

જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી (ETV Bharat Gujarat)

મહિલા સશક્તિકરણ અને દસ કા દમ અંતર્ગત રંગોળી
દિવાળીના તહેવારોમાં રંગોળીનું ખાસ મહત્વ જોવા મળે છે. ત્યારે દિવાળીના દિવસોમાં પણ મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાધાન્ય મળે તે માટે 10 મહિલા કલાકારો દ્વારા દસ કા દમ થીમ અંતર્ગત રંગોળી કરવામાં આવી રહી છે. આઝાદ ચોકમાં આવેલા રેડક્રોસ હોલમાં રંગોળી બનાવવાનું કામ હાલ ચાલી રહ્યું છે. શક્યતા આવતીકાલે આ રંગોળી પ્રદર્શન જુનાગઢ વાસીઓ જોઈ શકે તે માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. મહિલા યુવાન કલાકારો દ્વારા સૌ કોઈને અચરજ પમાડે તે પ્રકારે ચિરોડી કલરમાંથી અદભુત અને અકલ્પનીય રંગોળી તૈયાર કરી છે. જેમાં જીવન સાથે જોડાયેલા અનેક પ્રસંગોને રંગોળીના માધ્યમથી રજૂ કરીને 10 મહિલા રંગોળી કલાકારોએ રંગોળી બનાવી છે.

જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી
જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી (ETV Bharat Gujarat)

ચિરોડી કલરના માધ્યમથી અપાયો આબેહૂબ રૂપ
ચિરોડી કલરના માધ્યમથી ગણપતિજી, હનુમાન-ગણપતિ સાથે હાથીની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ, ઉનાળાના દિવસોમાં કેન્ડી ખાતા બાળકનું ચિત્ર, પ્રાકૃતિક રૂપને દર્શાવતા હરણની રંગોળી સાથે સાથે રમવાના પત્તામાં જે 10 નંબરનું પત્તું હોય છે તેને 'દસ કા દમ' અંતર્ગત થીમ આધારિત રંગોળી બનાવવામાં આવી છે. જેમાં સાંસ્કૃતિક અને ભાતીગળ ચિત્રોને પસંદ કરીને લોકો દિવાળીના દિવસોમાં રંગોના માધ્યમથી ભારતની પ્રાચીનતમ સંસ્કૃતિ એક નવા અંદાજમાં જોઈ શકે તે માટે 10 યુવાન મહિલા રંગોળી કલાકારોએ આ રંગોળીનું નિર્માણ કર્યું છે.

જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી
જુનાગઢમાં મહિલા કલાકારોએ બનાવી રંગોળી (ETV Bharat Gujarat)

