'ન્યાયતંત્રમાં અત્યારે ઇમરજન્સી કરતા પણ ખરાબ હાલત', ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં યતીન ઓઝાનું વિવાદિત નિવેદન
Published : January 26, 2026 at 2:18 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે 77માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ભાવભીની અને ઉત્સાહભરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સુનિતા અગ્રવાલ સહિત અન્ય ન્યાયાધીશો, વકીલો અને અધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તિરંગા વંદન સાથે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ યતીન ઓઝાએ ન્યાયતંત્ર અંગે સ્ફોટક અને વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું. યતીન ઓઝાએ કહ્યું કે ન્યાયતંત્રમાં સરકારી તંત્રની દખલગીરી ગંભીર ચિંતાનો વિષય બની ગઇ છે.
ન્યાયતંત્રમાં ઇમરજન્સી કરતા પણ ખરાબ હાલત-યતીન ઓઝા
યતીન ઓઝાએ પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી દરમિયાન ન્યાય પ્રક્રિયામાં સરકારની વધતી દખલગીરી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
"ન્યાયતંત્રમાં અત્યારે સૌથી વધારે ચિંતાની બાબત સરકારી દખલગીરી છે અને એ લેવલે છે મારી દ્રષ્ટીએ ઇમરજન્સીમાં પણ નહતી." યતીન ઓઝા, પ્રમુખ, ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન
વધુમાં યતીન ઓઝાએ જણાવ્યું કે ન્યાયતંત્ર લોકશાહીના સૌથી મજબૂત સ્તંભ તરીકે કામ કરે છે પરંતુ જો તેમાં દબાણ કે હસ્તક્ષેપ થશે તો લોકશાહીની મૂળ ભાવના પર પ્રહાર થશે. ન્યાયાધીશોએ કોઇપણ પ્રકારના દબાણ વિના નિર્ભયપણે નિર્ણય લઇ શકે તે અત્યંત જરૂરી છે.
"હવે હમણા એક ન્યાયમૂર્તિએ બીજી હાઇકોર્ટમાં કહ્યું કે ડર સરકારનો નથી, ડર સુપ્રીમ કોર્ટનો છે અને સરકારના કહેવાથી મને અહીંથી ઊંચકીને સિક્કિમ મુકી દેશે. આ વાત બે દિવસ પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ ઉજ્જવલ ભુઇયાએ કહી છે, આ વાત ખોટી નથી." યતીન ઓઝા, પ્રમુખ, ગુજરાત હાઇકોર્ટ એડવોકેટ એસોસિએશન
યતીન ઓઝાએ ન્યાયાધીશોને અપીલ કરતા કહ્યું કે તેઓ ગાંધીજીના સ્વપ્ન સમા સ્વતંત્ર અને ન્યાયસભર ભારતના ઘડતર માટે ચિંતા મુક્ત થઈને કાર્ય કરે તે આજના સમયમાં ખૂબ જરૂરી છે. ન્યાયતંત્રની સ્વતંત્રતા જ દેશના બંધારણની આત્મા હોવાનું તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું.
