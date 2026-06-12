JUDA 10મી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને રાજ્ય સરકારની ગ્રીન સિગ્નલ, જૂનાગઢમાં વિકાસને મળશે નવી દિશા
મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીએ પત્રકાર પરિષદમાં કરી જાહેરાત, 10મી ટીપી સ્કીમ હેઠળ શાહપુર ગ્રામ પંચાયતમાં પ્રથમ તબક્કે ભૂગર્ભ ગટરનું કામ શરૂ થશે.
Published : June 12, 2026 at 11:34 AM IST
જૂનાગઢ : શહેરના વિકાસને વેગ આપતા જૂનાગઢ અર્બન ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી (JUDA) દ્વારા બે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે જુડાની 10મી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી છે, જે અંતર્ગત શાહપુર ગામમાં 17 કરોડ 28 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે ભૂગર્ભ ગટર યોજના સ્વીકારવામાં આવી છે. સાથે જ ખામધ્રોલ રોડ વિસ્તાર માટે નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રને પણ મંજૂરી મળી છે.
મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભાવ જોશીએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને જણાવ્યું કે, “રાજ્ય સરકારે જુડા અંતર્ગત 10મી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ યોજના હેઠળ શાહપુર ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં પ્રથમ તબક્કે 17.28 કરોડના ખર્ચે ભૂગર્ભ ગટરનું કામ શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યાર બાદ તબક્કાવાર જરૂરિયાત મુજબના અન્ય વિકાસ કામો હાથ ધરાશે.” નોંધનીય છે કે શાહપુર હાલ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં સમાવિષ્ટ નથી, પરંતુ અર્બન ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા ભૂગર્ભ ગટરની મંજૂરી એ સંકેત છે કે ભવિષ્યમાં શાહપુર જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારનો ભાગ બની જશે.
આ ઉપરાંત જુડાએ ખામધ્રોલ રોડ વિસ્તારમાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રને પણ મંજૂરી આપી છે. અત્યારે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કુલ પાંચ આરોગ્ય કેન્દ્ર કાર્યરત છે, પરંતુ શહેરના સૌથી વિકસિત અને ગીચ વસ્તી ધરાવતા ખામધ્રોલ રોડ પર કોઈ સરકારી આરોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હતી. અહીં એક લાખથી વધુ લોકોનો રહેણાંક વિસ્તાર આવેલો છે. JUDA એ તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ કામચલાઉ ધોરણે ભાડાના મકાનમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર શરૂ કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે.
કમિશનરે જણાવ્યું કે, “ભાડાના મકાનમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર શરૂ થયા બાદ કોર્પોરેશન દ્વારા આ વિસ્તારમાં તમામ આધુનિક તબીબી સુવિધાઓ સાથેનું નવું આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવામાં આવશે. સંપૂર્ણ સુવિધા ધરાવતી કોર્પોરેશનની પોતાની ઇમારત તૈયાર થયા બાદ આરોગ્ય કેન્દ્રને ત્યાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવશે.” આ નિર્ણયને કારણે ખામધ્રોલ સહિત આસપાસના રહીશોને લાંબા સમયથી પડતી તકલીફનો અંત આવશે અને તેઓને સ્થાનિક સ્તરે જ ગુણવત્તાસભર સારવાર મળી શકશે.
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