વિજય દિવસ: કેશોદના જવાને કારગિલ યુદ્ધમાં દેશ માટે શહીદી વહોરી, 12 ટ્રાયલ બાદ આર્મીમાં જોડાયા હતા
11 વખત જામનગરમાં ભારતીય સેનામાં પ્રવેશ માટે નિષ્ફળ પ્રયાસ કરનાર હરેન્દ્રગીરીની પસંદગી 12 મી વખતના પ્રયાસમાં થઈ.
Published : July 26, 2026 at 6:49 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના કોયલાણા ગામના વતની અને કારગિલ મોર્ચે વર્ષ 1999માં પાકિસ્તાની ઘુસણખોરોને ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપીને દેશ માટે શહીદી થનાર વીર જવાન હરેન્દ્રગીરી ગોસ્વામીના માન અને સન્માન સાથે આજે તેમને યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગોસ્વામી પરિવારે એક સભ્ય ગુમાવ્યો છે પરંતુ દેશને એક શહીદ વીર જવાન આપ્યો છે આવી ખુમારી સાથે પાછલા 27 વર્ષથી જૂનાગઢમાં રહેતો હરેન્દ્રગીરી નો પરિવાર આજે ખુમારી સાથે તેમની શહાદતને યાદ કરી રહ્યો છે.
આજે કારગિલ યુદ્ધના શહીદોના માનમાં શહીદ દિવસ
વર્ષ 1999 ભારતની સૌથી મુશ્કિલ સરહદી સીમા કારગિલ સેક્ટરમાં પાકિસ્તાનના ઘુષણખોરો દ્વારા ભારતમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જેને ભારતીય સેનાએ નિષ્ફળ બનાવીને પાકિસ્તાનની મેલી મુરાદ પર બંદૂકની ગોળીઓ અને તોપ ગોળાનો વરસાદ કરીને તેને ભોં ભીતર કરી દીધા હતા. કારગિલ સેક્ટરમાં થયેલા આ ભિષણ સંઘર્ષમાં ભારતના પણ કેટલાક જવાનો વીરગતિને પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમાંના એક એટલે જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના કોયલાણા ગામના શહીદ વીર હરેન્દ્ર ગીરી ગોસ્વામી, જેના માનમાં દર વર્ષે 26 જુલાઈના દિવસે કારગિલ શહીદ દિવસ મનાવવામાં આવે છે.
11 વખતના નિષ્ફળ પ્રયાસ બાદ 12મી વખત સેનામાં ભરતી
કોયલાણા ગામના ગૌસ્વામી પરિવારમાં મહેન્દ્રગીરી, દીપક ગીરી અને હરેન્દ્ર ગિરી આ ત્રણ સંતાનો હતા. મોટાભાઈ મહેન્દ્રગીરી સુરતમાં હીરા ઘસવાનું કામ કરતા હતા, બીજા નંબરના ભાઈ દીપકગીરી કેશોદમાં ઓટો રીક્ષા ચલાવીને ઘરનું ગુજરાન કરતા હતા. સૌથી નાના હરેન્દ્રગીરી કે જેને દેશ પ્રત્યે મરી મીટવાની અને ભારતની સેનામાં સામેલ થવાની એકમાત્ર ઈચ્છા હતી. 11 વખત જામનગરમાં ભારતીય સેનામાં પ્રવેશ માટે નિષ્ફળ પ્રયાસ કરનાર હરેન્દ્રગીરીની પસંદગી 12 મી વખતના પ્રયાસમાં થઈ.
શહીદ હરેન્દ્રગીરીના મોટાભાઈ મહેન્દ્રગીરીએ ETV ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, દર વખતે નિષ્ફળ થનાર હરેન્દ્રગીરી ગોસ્વામીને જોનાર સેનાના અધિકારીઓએ તેના બારમાં પ્રયાસમાં દેશભક્તિને ધ્યાને રાખીને તેની પસંદગી કરવામાં આવી અને તેને બાર મહિનાની મધ્ય પ્રદેશમાં ટ્રેનિંગ આપ્યા બાદ મધ્યપ્રદેશની 12મી મહાર રેજીમેન્ટમાં સિપાઈ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં તેનો નંબર 4466367F આપવામાં આવ્યો. મહાર રેજીમેન્ટના સિપાઈ તરીકે તેમની પહેલી નિમણૂક ભારતના ખૂબ જ મુશ્કેલ અને જ્યાં સતત પાકિસ્તાની કાંકરી ચાળો થતો હતો તેવા કારગિલ સેક્ટરમાં મૂકવામાં આવ્યા.
ત્રણ વર્ષ કારગિલમાં નિભાવી સફળ ફરજ
મહાર રેજીમેન્ટમાં સિપાઈ તરીકે પસંદ થયા બાદ હરેન્દ્ર ગીરી ગોસ્વામી ત્રણ વર્ષ સુધી કારગિલ દ્રાસ સેક્ટરમાં મહાર રેજીમેન્ટના સિપાઈ તરીકે ખૂબ જ મુશ્કેલ અને પ્રતિકૂળ કહી શકાય તેવા વાતાવરણ અને સતત પાકિસ્તાનના કાંકરી ચાળાની વચ્ચે ભારતની સીમાને સુરક્ષિત રાખવાનો બહાદુરી પૂર્વક કામ કર્યું. ત્રણ વર્ષ કારગિલના દ્રાસ સેક્ટરમાં પુરા થતા તેમની અન્યત્ર ક્ષેત્રમાં બદલી થઈ હતી. જેમાં ગુજરાતના મિલિટરી સ્ટેશન પર તેમની નિમણૂક થઈ હતી. બરોબર આ જ સમયે કાશ્મીરના કારગીલ સેક્ટરમાં કેટલાક ઘૂસણખોરો અને પાકિસ્તાન સેનાઓ દ્વારા ભારતમાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો અને અહીંથી કારગીલ યુદ્ધની શરૂઆત થઈ.
બદલી સ્થગિત અને યુદ્ધના મેદાનમાં મોકલાયા
કારગિલ સેક્ટરમાં પાકિસ્તાની સેના અને ઘુષણખોરોની ખૂબ મોટી ચહલ પહલને કારણે 12મી મહાર રેજીમેન્ટની તમામ ગતિવિધિઓને ફરીથી કારગિલના દ્રાસ સેક્ટરમાં મૂકવામાં આવી. તેની પાછળનું એક કારણ એ પણ હતું કે 12મી રેજીમેન્ટના તમામ સિપાઈ અને અધિકારીઓ પાછલા ત્રણ વર્ષથી કારગિલ દ્રાસ સેક્ટરની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને અહીંના પ્રતિકૂળ વાતાવરણથી ખૂબ જ પરિચિત હતા. આવા સમયે નવા સિપાઈ અને અન્ય સૈનિકોને યુદ્ધના મોરચે મોકલવું ખૂબ મુશ્કેલ જણાતું હતું. તેને ધ્યાને રાખીને 12મી મહાર રેજીમેન્ટના તમામ સિપાઈ અને સૈનિક અધિકારીઓને કારગિલ સેક્ટરમાં ઘુષણખોરીના પ્રયાસને રોકવા માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા. સિપાઈ અને સૈનિકોએ ઘુસણખોરોની સાથે પાકિસ્તાનના સેનાના દાંત ખાટા કરી દીધા. પરંતુ ભારતના પણ કેટલાક જવાનો વીરગતિને પામ્યા હતા. જેમાંના એક હરેન્દ્ર ગિરિ ગોસ્વામી પણ પાકિસ્તાની ઘુષણખોરો દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં 28 જૂન 1999 ના દિવસે વીરગતિને પ્રાપ્ત થયા.
પરિવારને કલેકટર દ્વારા મળી જાણ
ભારતની સેના કારગિલ દ્રાસ સેક્ટરમાં પાકિસ્તાની ઘુષણખોરો અને સેના સાથે લડાઈ કરી હતી. આ સમાચારથી હરેન્દ્રગીરીનો પરિવાર પણ હતો પરંતુ જ્યારે હરીન્દ્રગીરી ગીરગતિ ને પ્રાપ્ત થયા ત્યારે ભારતીય સેના દ્વારા કલેક્ટરને સૂચિત કરવામાં આવ્યા. જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટરે હરેન્દ્ર ગીરી ગોસ્વામીના પરિવારનો સંપર્ક કરીને તેમનો પુત્ર યુદ્ધના મોર્ચે વીરગતિને પ્રાપ્ત થયો છે. આવા દુઃખદ સમાચાર આપ્યા પરિવાર પર જાણે કે આભ તૂટી પડ્યું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ 28 જૂન 1999ના દિવસે સર્જાઇ હતી. પરંતુ પરિવારનો એક પુત્ર દેશની સેવા કરતા કરતા વિરગતિને પ્રાપ્ત થયો છે, તેની ખુમારી સાથે ખુશી પણ હતી.
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