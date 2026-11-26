અમદાવાદમાં જે.પી. નડ્ડાના કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર; કહ્યું, "સંવિધાનની વાતો કરતી કોંગ્રેસે જ વારંવાર બંધારણનું અપમાન કર્યું"
સંવિધાન ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદના ટાગોર હોલ ખાતે યોજાયેલી નાગરિક ગોષ્ઠીમાં હાજર રહેલા જે.પી. નડ્ડાએ કોંગ્રેસ પર તીખા પ્રહાર કર્યા હતા.
Published : November 26, 2026 at 10:45 PM IST
અમદાવાદઃ સંવિધાન ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે ટાગોર હોલ ખાતે ભાજપ દ્વારા નાગરિક ગોષ્ઠીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને ભાજપના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી. નડ્ડા, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન સંવિધાનના મૂલ્યો, લોકશાહી વ્યવસ્થા અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના યોગદાન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું, આજે કોંગ્રેસનું એક અબૂધ બાળક સંવિધાનની લાલ નકલ લઈને ફરે છે, પરંતુ કોંગ્રેસનો ઇતિહાસ વારંવાર બંધારણના અપમાન અને દુરુપયોગનો રહ્યો છે. કોંગ્રેસે હંમેશા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું અપમાન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ કરતાં તેમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસના શાસનકાળ દરમિયાન બંધારણીય મૂલ્યોનું વારંવાર ઉલ્લંઘન થયું છે. દેશમાં 25 જૂન, 1975ના રોજ લાદવામાં આવેલી કટોકટીને ભારતીય લોકશાહી પરનો સૌથી મોટો પ્રહાર ગણાવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કટોકટી દરમિયાન વિપક્ષી નેતાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, મીડિયાની સ્વતંત્રતા પર નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા હતા અને નાગરિક અધિકારોનું હનન થયું હતું.
નડ્ડાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરે દેશને આપેલું સંવિધાન માત્ર કાયદાઓનો દસ્તાવેજ નથી, પરંતુ ભારતની આત્મા અને રાષ્ટ્રની ભાવના છે. બે વર્ષ, 11 મહિના અને 17 દિવસની મહેનત બાદ તૈયાર થયેલા સંવિધાનમાં ન્યાય, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વના મૂલ્યો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સંવિધાન ગૌરવ દિવસની ઉજવણી શરૂ કરીને તેના મૂલ્યો અને સન્માનને જનજન સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસ આજે સંવિધાનના રક્ષણની વાત કરે છે, પરંતુ તેના શાસનકાળમાં કલમ 356ના વારંવાર ઉપયોગ સહિત અનેક પ્રસંગોએ લોકશાહી સંસ્થાઓની મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન થયું હતું.
આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આપણું સંવિધાન માત્ર કાયદાઓનો દસ્તાવેજ નથી, પરંતુ લોકશાહી, રાષ્ટ્રીય એકતા, સામાજિક ન્યાય અને નાગરિક ગૌરવનો આધારસ્તંભ છે. સંવિધાન દ્વારા નાગરિકોને મળેલા અધિકારોની સાથે મૂળભૂત ફરજોનું પાલન કરવું પણ દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, દરેક નાગરિકને સમાન તક, દરેક પરિવારને સન્માનભર્યું જીવન અને છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસનો લાભ પહોંચાડવો એ જ સંવિધાનના મૂલ્યોને સાકાર કરવાનો સાચો માર્ગ છે.
ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પણ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સંવિધાનનું સાચું સન્માન એટલે તેના મૂલ્યોને જનજીવનમાં ઉતારવા અને છેવાડાના માનવીને સમાન તક તથા સન્માનભર્યું જીવન આપવું. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કોંગ્રેસે સત્તા ટકાવી રાખવા માટે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર નિર્મિત સંવિધાનનું વારંવાર અપમાન કર્યું છે. કટોકટી લાદીને નાગરિક સ્વતંત્રતાઓનું હનન કરનાર કોંગ્રેસના નેતાઓ આજે સંવિધાન બચાવવાની વાતો કરે છે, જે તેમના બેવડા વલણને દર્શાવે છે.
જગદીશ વિશ્વકર્માએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2015થી 26 નવેમ્બરને સંવિધાન દિવસ તરીકે રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીની શરૂઆત કરાવી હતી. તેનો હેતુ નવી પેઢી સહિત દરેક નાગરિકમાં સંવિધાન પ્રત્યે જાગૃતિ, ગૌરવ અને જવાબદારીની ભાવના વિકસાવવાનો છે. ભાજપની અંત્યોદયની વિચારધારા મુજબ સરકાર છેવાડાના માનવીને વિકાસની મુખ્યધારામાં જોડવા માટે કાર્ય કરી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, ઉજ્જવલા યોજના, આયુષ્માન ભારત અને સ્વચ્છ ભારત મિશન જેવી યોજનાઓના માધ્યમથી કરોડો પરિવારોના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું હોવાનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
કાર્યક્રમના અંતે સંવિધાનના મૂલ્યોનું જતન કરવા અને ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના વિચારોને જનજન સુધી પહોંચાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ વર્ષાબેન દોશી, રાજ્ય સરકારનાં મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, અમદાવાદ શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રેરક શાહ, પૂર્વ સાંસદ ડૉ. કિરીટ સોલંકી, સાંસદ હસમુખ પટેલ, દિનેશ મકવાણા સહિતના આગેવાનો, ધારાસભ્યો, કાર્યકરો અને નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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