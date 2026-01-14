ETV Bharat / state

ભુજથી દેશની સુરક્ષાને નવી દિશા : સશસ્ત્ર દળો અને સિવિલ સર્વિસિસ માટે પ્રથમ ‘સંયુક્ત પ્રશિક્ષણ’ કાર્યક્રમનો ઐતિહાસિક પ્રારંભ

સેનાની શક્તિ અને વહીવટીતંત્રની ક્ષમતા એકસાથે મળીને દેશને વધુ સુરક્ષિત અને સજ્જ બનાવશે, ભુજમાં સંયુક્ત પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ

ભુજમાં સશસ્ત્ર દળો અને સિવિલ સર્વિસ માટે ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ
ભુજમાં સશસ્ત્ર દળો અને સિવિલ સર્વિસ માટે ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 5:10 PM IST

ભુજ: ભુજ શહેર આજે રાષ્ટ્રની સુરક્ષા અને આપદા વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહ્યું છે. યુદ્ધ કે કુદરતી આપદા જેવી પરિસ્થિતિમાં સશસ્ત્ર દળો અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વચ્ચે કેવી રીતે ઝડપી અને અસરકારક સંકલન સાધી શકાય, તે હેતુ સાથે દેશનો સૌપ્રથમ ‘સંયુક્ત પ્રશિક્ષણ’ કાર્યક્રમ ભુજમાં શરૂ થયો છે. કચ્છ કલેક્ટર આનંદ પટેલના નેતૃત્વમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમ રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે “હોલ ઓફ નેશન” અભિગમને મજબૂત બનાવતું એક ઐતિહાસિક પગલું ગણાઈ રહ્યું છે.

આ પ્રસંગે કચ્છ કલેક્ટર કચેરી ખાતે આયોજિત વિશેષ બેઠકમાં ભારતભરના વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, કોસ્ટગાર્ડ તેમજ સિવિલ સર્વિસિસના 30થી વધુ ઉચ્ચ અધિકારીઓને કચ્છની ભૌગોલિક, સામાજિક અને આર્થિક સ્થિતિ વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. રણપ્રદેશ, દરિયાઈ સરહદ, સરહદી ગામોની સ્થિતિ, પ્રવાસન, તેમજ કુદરતી પડકારો અંગે અધિકારીઓને અવગત કરાવી કચ્છનું વ્યૂહાત્મક મહત્ત્વ સમજાવવામાં આવ્યું.

સશસ્ત્ર દળો અને સિવિલ સર્વિસિસ માટે પ્રથમ ‘સંયુક્ત પ્રશિક્ષણ’ કાર્યક્રમનો ઐતિહાસિક પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

'ઓપરેશન સિંદૂર’ દરમિયાન કચ્છમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને સશસ્ત્ર દળો વચ્ચે થયેલા ઉત્કૃષ્ટ સંકલનનું ઉદાહરણ પણ બેઠકમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. આ ઓપરેશન દરમિયાન કચ્છના નાગરિકોએ નાગરિક ફરજ બજાવી સેનાને અને વહીવટીતંત્રને આપેલો સહયોગ રાષ્ટ્રીય એકતા અને જવાબદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બન્યો હતો, જેને અધિકારીઓ દ્વારા વિશેષ પ્રશંસા મળી.

આ સંયુક્ત પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર તાલીમ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ સશસ્ત્ર દળો, સિવિલ એડમિનિસ્ટ્રેશન અને નાગરિક સમાજ વચ્ચે એક મજબૂત સંકલન વિકસાવવાનો છે. જ્યારે દેશ સામે યુદ્ધ, આતંકવાદી હુમલો કે કુદરતી આપદા જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, ત્યારે દરેક સંસ્થા એક જ ટીમ તરીકે કાર્ય કરી શકે, તે માટે આ અભ્યાસ ખૂબ મહત્વનો બની રહેશે.

પ્રશિક્ષણ દરમિયાન લેક્ચર્સ, ટેબલટોપ એક્સરસાઈઝ અને મેદાન પર આધારિત પ્રેક્ટિકલ ફિલ્ડ વિઝિટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આથી અધિકારીઓને ‘સિવિલ મિલિટ્રી ફ્યુઝન’નો પ્રાયોગિક અનુભવ મળશે અને આપદા વ્યવસ્થાપન, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા તથા વહીવટી ક્ષમતામાં વધુ મજબૂતી આવશે.

સેનાની શક્તિ અને વહીવટીતંત્રની ક્ષમતા એકસાથે મળીને દેશને વધુ સુરક્ષિત અને સજ્જ બનાવશે
સેનાની શક્તિ અને વહીવટીતંત્રની ક્ષમતા એકસાથે મળીને દેશને વધુ સુરક્ષિત અને સજ્જ બનાવશે (ETV Bharat Gujarat)

ભુજમાં આયોજિત આ બેઠકમાં કચ્છ કલેક્ટર આનંદ પટેલ, ભરૂચ કલેક્ટર ગૌરાંગ મકવાણા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ઉત્સવ ગૌતમ, તાલીમી સનદી અધિકારી એમ. ધરિણી, ગ્રૂપ કેપ્ટન આર.કે. યાદવ, પશ્ચિમ કચ્છના પોલીસ અધિક્ષક વિકાસ સુંડા, નિવાસી અધિક કલેક્ટર ડી.પી. ચૌહાણ, સિવિલ ડીફેન્સના નાયબ નિયંત્રક આર.કે. પ્રજાપતિ, જિલ્લા આયોજન અધિકારી જે.સી. રાવલ સહિત દેશભરના વિવિધ ડિફેન્સ યુનિટ્સના અને સિવિલ સર્વિસિસના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભુજથી શરૂ થયેલ આ ‘સંયુક્ત પ્રશિક્ષણ’ કાર્યક્રમ માત્ર એક તાલીમ નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે એક નવી દિશાનો સંકેત છે. જ્યાં સેનાની શક્તિ અને વહીવટીતંત્રની ક્ષમતા એકસાથે મળીને દેશને વધુ સુરક્ષિત અને સજ્જ બનાવશે.

