ગુજરાત-રાજસ્થાન ATSનું સંયુક્ત ઓપરેશન, 5 કિલો ડ્રગ્સ સાથે બે આરોપી ઝડપાયા; પાકિસ્તાન કનેક્શન સામે આવ્યું
પાકિસ્તાનના થરપારકરથી ભારતમાં ડ્રગ્સ ઘુસાડવામાં આવ્યું, 25 કરોડના ડ્રગ્સ સાથે બે આરોપી ઝડપાયા.
Published : April 7, 2026 at 2:29 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ATS અને રાજસ્થાન ATSને મોટી સફળતા મળી છે. સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કરીને આશરે 25 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું 5 કિલો મેથામ્ફેટામાઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને બે આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.B
કેવી રીતે ડ્રગ્સ ઝડપાયું
ગુજરાત ATS દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ATSને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે રાજસ્થાનના બે ઈસમો સરહદ પારથી નશીલો જથ્થો ભારતમાં લાવી તેની ડિલિવરી કરવા જઈ રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે SP કે. સિદ્ધાર્થના માર્ગદર્શન હેઠળ અને DySP એસ.એલ. ચૌધરીની આગેવાનીમાં ATSની ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી હતી જેમાં PI ડી.ડી. રહેવર, PSI મનીષ પટેલ, PSI બી.ડી. વાઘેલા સહિતના અધિકારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાત ATS અને રાજસ્થાન ATSની સંયુક્ત ટીમ દ્વારા જેસલમેરથી બનાસકાંઠાને જોડતા નેશનલ હાઈવે-68 પર સઘન નાકાબંધી ગોઠવવામાં આવી હતી. તા. 6 એપ્રિલ 2026ના રોજ સાંજે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક શંકાસ્પદ ઇકો કારને રોકી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કારમાંથી પીળા રંગની થેલી મળી આવી હતી, જેમાં પાંચ પારદર્શક પેકેટમાં નશીલો પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં આ પદાર્થ મેથામ્ફેટામાઈન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે આશરે 25 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનો 5 કિલો જથ્થો જપ્ત કરીને આરોપી શંકરરામ રમેશરામ અને સલમાન લાલાખાનની ધરપકડ કરી હતી.
આ મામલે રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટની કલમ 8, 21, 22, 23, 25, 28 અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પાકિસ્તાનથી ડ્રગ્સનો જથ્થો લાવવામાં આવ્યો હોવાનો ખુલાસો
પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ખુલ્યું છે કે આ નશીલો જથ્થો પાકિસ્તાનના થારપારકર વિસ્તારમાંથી સ્મગલિંગ મારફતે ભારતમાં લાવવામાં આવ્યો હતો અને બાડમેર જિલ્લામાં ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી આરોપીઓએ તેને મેળવી આગળ સપ્લાય કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો.
આ અંગે ગુજરાત ATS ના SP કે. સિદ્ધાર્થએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત ATS દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા ડ્રગ્સ નેટવર્ક સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ છે. મળેલા ડિજિટલ પુરાવાના આધારે સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.આરોપીઓના મોબાઈલમાંથી વોટ્સએપ ચેટ, કોલ રેકોર્ડિંગ અને વિડિયો જેવા મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે, જે તપાસમાં મહત્વની કડી સાબિત થઈ શકે છે.
ગુજરાત ATSની આ કાર્યવાહી આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા ડ્રગ્સ રેકેટ સામે એક મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. હાલ સમગ્ર નેટવર્ક અને અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓ અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
