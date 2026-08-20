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જોધપુર-હડપસર-જોધપુર ટ્રેનનું સ્ટોપેજ અસ્થાયી રૂપે બદલાયું, હવે અમદાવાદને બદલે સાબરમતિ સ્ટેશને ઊભી રહેશે ટ્રેન

આ વ્યવસ્થા 21 ઓગસ્ટ 2026 થી 21 નવેમ્બર 2026 સુધી લાગુ રહેશે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (Freepik)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 8:49 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ સ્ટેશનના રિડેવલપમેન્ટના કામને લીધે ટ્રેન નંબર 20495/20496 નું અમદાવાદ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદ સ્ટેશનના ચાલી રહેલા પુનઃવિકાસ કામને લીધે પ્લેટફોર્મની મર્યાદિત ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખતાં ટ્રેન નંબર 20495/20496 જોધપુર-હડપસર-જોધપુર દૈનિક એક્સપ્રેસનું અમદાવાદ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરીને સાબરમતી સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે.

આ વ્યવસ્થા 21 ઓગસ્ટ 2026 થી 21 નવેમ્બર 2026 સુધી લાગુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેન નંબર 20495/20496 નું અમદાવાદ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ નહીં થાય તથા યાત્રીઓની સુવિધા માટે સાબરમતી સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવશે.

TAGGED:

TRAIN STATION
AHMEDABAD RAILWAY STATION
AHMEDABAD JODHPUR TRAIN
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન
JODHPUR HADAPSAR JODHPUR TRAIN

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