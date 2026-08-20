જોધપુર-હડપસર-જોધપુર ટ્રેનનું સ્ટોપેજ અસ્થાયી રૂપે બદલાયું, હવે અમદાવાદને બદલે સાબરમતિ સ્ટેશને ઊભી રહેશે ટ્રેન
આ વ્યવસ્થા 21 ઓગસ્ટ 2026 થી 21 નવેમ્બર 2026 સુધી લાગુ રહેશે.
Published : August 20, 2026 at 8:49 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સ્ટેશનના રિડેવલપમેન્ટના કામને લીધે ટ્રેન નંબર 20495/20496 નું અમદાવાદ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદ સ્ટેશનના ચાલી રહેલા પુનઃવિકાસ કામને લીધે પ્લેટફોર્મની મર્યાદિત ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમાં રાખતાં ટ્રેન નંબર 20495/20496 જોધપુર-હડપસર-જોધપુર દૈનિક એક્સપ્રેસનું અમદાવાદ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરીને સાબરમતી સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવ્યું છે.
આ વ્યવસ્થા 21 ઓગસ્ટ 2026 થી 21 નવેમ્બર 2026 સુધી લાગુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેન નંબર 20495/20496 નું અમદાવાદ સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ નહીં થાય તથા યાત્રીઓની સુવિધા માટે સાબરમતી સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવશે.
ટ્રેનોના સમય, સ્ટોપેજ અને સંરચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે યાત્રી www.enquiry.indianrail.gov.in પર જઈને અવલોકન કરી શકે છે.
આ પણ વાંચો: