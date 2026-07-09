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જુનાગઢમાં આવતીકાલે વિશેષ રોજગાર ભરતી મેળો: સ્નાતક-ડિપ્લોમા-આઈટીઆઈ ઉમેદવારો માટે મોટી તક

સરદારબાગ સ્થિત બહુમાળી ભવનના બી વિંગના પ્રથમ માળે સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે આ ભરતી મેળો યોજાશે.

જુનાગઢમાં આવતીકાલે વિશેષ રોજગાર ભરતી મેળો: સ્નાતક-ડિપ્લોમા-આઈટીઆઈ ઉમેદવારો માટે મોટી તક
જુનાગઢમાં આવતીકાલે વિશેષ રોજગાર ભરતી મેળો: સ્નાતક-ડિપ્લોમા-આઈટીઆઈ ઉમેદવારો માટે મોટી તક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 5:19 PM IST

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જુનાગઢ: આવતીકાલે દસમી જુલાઈના રોજ જુનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે સ્નાતક, અનુસ્નાતક, ડિપ્લોમા તેમજ આઈ.ટી.આઈ. પદવી ધારકો માટે વિશેષ રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મેળામાં ટેકનિકલ તેમજ નોન-ટેકનિકલ જગ્યાઓ માટે ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત અને મોટી ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

જિલ્લા રોજગાર અધિકારી કચેરીના જણાવ્યા અનુસાર, સરદારબાગ સ્થિત બહુમાળી ભવનના બી વિંગના પ્રથમ માળે સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે આ ભરતી મેળો યોજાશે. રોજગાર વાછુ ઉમેદવારોએ તમામ મૂળ પ્રમાણપત્રો, બાયોડેટા અને તાજેતરના બે પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટા સાથે સ્વખર્ચે ઉપસ્થિત રહેવાનું રહેશે.

યોગ્યતાના આધારે થશે પસંદગી

મધર ડેરી, સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ એલાઇડ ઇન્સ્યુરન્સ, કાસ્ટીક ફાઉન્ડરી જેવી પ્રતિષ્ઠિત ખાનગી કંપનીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર હાજર રહીને ઉમેદવારોની પસંદગી કરશે. ૧૮ થી ૩૫ વર્ષની વયના યોગ્ય ઉમેદવારોને ટેકનિકલ તેમજ નોન-ટેકનિકલ જગ્યાઓ માટે પસંદ કરવામાં આવશે.

જિલ્લા રોજગાર કચેરીના અધિકારીઓએ બેરોજગાર યુવાનોને આ તકનો લાભ લેવા અને સમયસર હાજર રહેવા અપીલ કરી છે.

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